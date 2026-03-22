દક્ષિણ આફ્રિકાએ ચોથી T20Iમાં ન્યુઝીલેન્ડને હરાવ્યું, શ્રેણી 2-2 થી બરાબર

ન્યુઝીલેન્ડ સામેની ચોથી T20I ટોસ જીતીને પ્રથમ બેટિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધા બાદ, દક્ષિણ આફ્રિકાની ટીમે 20 ઓવરમાં 5 વિકેટ ગુમાવીને 164 રન બનાવ્યા હતા.

File Photo: South Africa Cricket Team
File Photo: South Africa Cricket Team
Published : March 22, 2026 at 5:33 PM IST

NZ vs SA: ચોથી T20I મેચમાં ન્યુઝીલેન્ડને 19 રનથી હરાવીને દક્ષિણ આફ્રિકાએ ટી20 શ્રેણી 2-2 થી બરાબર કરી લીધી છે. વેલિંગ્ટનના સ્કાય સ્ટેડિયમ ખાતે રમાયેલી આ મેચમાં, પ્રોટીઝે પ્રથમ બેટિંગ કરી અને 5 વિકેટ ગુમાવીને કુલ 164 રન બનાવ્યા. જવાબમાં, કિવી ટીમ 18.5 ઓવરમાં ફક્ત 145 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગઈ. દક્ષિણ આફ્રિકા માટે, ગેરાલ્ડ કોટઝી શ્રેષ્ઠ બોલર હતા, જેમણે 3 વિકેટ સાથે સૌથી વધુ વિકેટ લીધી. દરમિયાન, બેટિંગ વિભાગમાં, કોનોર એસ્ટરહુઇઝેને 57 રનની મહત્વપૂર્ણ ઇનિંગ રમી.

દક્ષિણ આફ્રિકાએ 164 રન બનાવ્યા

આ મેચમાં, દક્ષિણ આફ્રિકાએ ટોસ જીતીને પ્રથમ બેટિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો; જોકે, ટીમ સારી શરૂઆત કરી શકી ન હતી. મેચના બીજા જ બોલ પર, વિઆન મુલ્ડર ખાતું ખોલ્યા વિના આઉટ થઈ ગયો. જોકે, ટોની ડી જોર્ઝી અને કોનર એસ્ટરહુઇઝેન પાછળથી ઇનિંગ્સને સ્થિર કરવા માટે દળોમાં જોડાયા. ડી જોર્ઝી 21 બોલમાં 23 રન બનાવીને આઉટ થયા, જ્યારે એસ્ટરહુઇઝેને 36 બોલમાં 57 રનની શાનદાર ઇનિંગ્સ રમી.

એસ્ટરહુઇઝેને તેની T20 આંતરરાષ્ટ્રીય કારકિર્દીની પ્રથમ અડધી સદી ફટકારી, તેની ઇનિંગ્સ દરમિયાન 7 ચોગ્ગા અને 3 છગ્ગા ફટકાર્યા. તેના આઉટ થયા પછી, રૂબિન હર્મને 28 રનનું યોગદાન આપ્યું અને ડેન પેટરસને 19 રન ઉમેર્યા, જેનાથી ટીમને સન્માનજનક સ્કોર સુધી પહોંચાડવામાં મદદ મળી. દક્ષિણ આફ્રિકાએ નિર્ધારિત 20 ઓવરમાં 5 વિકેટ ગુમાવીને 164 રન બનાવ્યા. ન્યૂઝીલેન્ડ માટે બોલિંગ મોરચે, જેમિસને 2 વિકેટ લીધી, જ્યારે ઝાચેરી ફોલ્કેસ, બેન સીઅર્સ અને કોલ મેકકોન્ચીએ એક-એક વિકેટ લીધી.

ન્યૂઝીલેન્ડનું ખરાબ બેટિંગ પ્રદર્શન

લક્ષ્યનો પીછો કરતા, ન્યૂઝીલેન્ડની શરૂઆત પણ ખરાબ રહી, ઓપનર કેટેન ક્લાર્ક માત્ર 9 રન બનાવીને પેવેલિયન પરત ફર્યો. ત્યારબાદ, ટિમ રોબિન્સન પણ 32 રન બનાવીને આઉટ થયો. આ દરમિયાન, ડેન ક્લીવરે 26 રનની ઇનિંગ રમી, પરંતુ ટીમના બાકીના બેટ્સમેનો નિરાશાજનક સાબિત થયા. નિક કેલી (19), બેવન જેકબ્સ (3), જેમ્સ નીશમ (6), કોલ મેકકોન્ચી (10) અને જોશ ક્લાર્કસન (10) સસ્તામાં આઉટ થયા.

કિવી ટીમના પાંચ બેટ્સમેન બે અંક સુધી પણ પહોંચી શક્યા નહીં, અને ટીમ 18.5 ઓવરમાં 145 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગઈ. દક્ષિણ આફ્રિકા માટે, ગેરાલ્ડ કોટ્ઝી શાનદાર પ્રદર્શન કરનાર હતા, તેમણે મેચમાં સૌથી વધુ 3 વિકેટ લીધી. તેમના સિવાય, કેપ્ટન કેશવ મહારાજ, પ્રેનેલન સુબ્રાયન અને ઓટનીએલ બાર્ટમેન દરેકે 2 વિકેટ લીધી, જ્યારે વિઆન મુલ્ડરે એક આઉટ થયો. શ્રેણીનો પાંચમી અને અંતિમ મેચ 25 માર્ચે રમાશે.

