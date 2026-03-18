દક્ષિણ આફ્રિકાના બેટ્સમેનની જોરદાર સિક્સર, બોલ સ્ટેડિયમની બહાર રસ્તા પર પડ્યો

ન્યુઝીલેન્ડ અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચે ચાલી રહેલી ત્રણ મેચની T20 શ્રેણીની બીજી મેચ હેમિલ્ટનના સ્ટેડિયમમાં રમાઈ હતી.

SA VS NZ
SA VS NZ (IANS)
Published : March 18, 2026 at 1:36 PM IST

WIAAN MULDER VIRAL SIXER: દક્ષિણ આફ્રિકાની ટીમ હાલમાં ન્યુઝીલેન્ડના પ્રવાસે છે, જ્યાં તેઓ યજમાન રાષ્ટ્ર સામે પાંચ મેચની T20 શ્રેણી રમવા માટે પહોંચી છે. આફ્રિકન ટીમે શ્રેણીની પહેલી મેચમાં એકતરફી વિજય મેળવ્યો હતો. ત્યારબાદ, બંને ટીમો વચ્ચે શ્રેણીની બીજી મેચ 17 માર્ચે હેમિલ્ટન ખાતે રમાઈ હતી, જેમાં કિવી ટીમે 68 રનથી સફળતાપૂર્વક વિજય મેળવ્યો હતો. જોકે દક્ષિણ આફ્રિકાની ટીમને બીજી T20 મેચમાં હારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો, પરંતુ તેમના ઓપનિંગ બેટ્સમેન, વિઆન મુલ્ડર દ્વારા રમવામાં આવેલા શોટનો વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ રહ્યો છે. આ શોટ સાથે, તેણે એક જોરદાર સિક્સર ફટકારી જેનાથી બોલ સીધો સ્ટેડિયમની બહાર રસ્તા પર પડ્યો.

મુલ્ડરે લગભગ 100 મીટર દૂર છગ્ગો ફટકાર્યો

બીજી ટી૨૦ મેચમાં પ્રથમ બેટિંગ કરતા, ન્યુઝીલેન્ડની ટીમે નિર્ધારિત 20 ઓવરમાં 6 વિકેટ ગુમાવીને કુલ 176 રન બનાવ્યા. ત્યારબાદ, લક્ષ્યનો પીછો કરતી દક્ષિણ આફ્રિકાની ટીમે તેમના બંને ઓપનિંગ બેટ્સમેનોને પહેલી બે ઓવર દરમિયાન સાવધાનીપૂર્વક રમતા જોયા, જેમાં તેઓ ફક્ત ૫ રન બનાવી શક્યા. ત્રીજી ઓવરમાં, વિઆન મુલ્ડરે વધુ આક્રમક અભિગમ અપનાવવાનું નક્કી કર્યું; કાયલ જેમીસન દ્વારા ફેંકાયેલી ઓવરની બીજી ડિલિવરી તરફ આગળ વધીને તેણે મિડ-વિકેટ ક્ષેત્ર તરફ પુલ શોટ માર્યો. બોલ લગભગ 100 મીટર દૂર ગયો, સ્ટેડિયમની સીમા પાર કરીને સીધો બહારના રસ્તા પર પડ્યો. મુલ્ડરના આ શોટથી સ્થળ પર હાજર દરેક વ્યક્તિ સ્તબ્ધ થઈ ગયા.

દક્ષિણ આફ્રિકા 107 રનમાં ઓલઆઉટ

બીજી T20 મેચમાં, દક્ષિણ આફ્રિકાએ લક્ષ્યનો પીછો કરતી વખતે નિરાશાજનક બેટિંગ પ્રદર્શન કર્યું, માત્ર 15.3 ઓવરમાં માત્ર 107 રનમાં જ ઓલઆઉટ થઈ ગયું. આફ્રિકન ટીમ માટે, જ્યોર્જ લિન્ડે આ મેચમાં સૌથી વધુ 33 રન બનાવ્યા હતા. તેનાથી વિપરીત, દક્ષિણ આફ્રિકાના છ બેટ્સમેન બે આંકડા સુધી પણ પહોંચી શક્યા ન હતા. ન્યુઝીલેન્ડ માટે બોલિંગ મોરચે, લોકી ફર્ગ્યુસન અને બેન સીઅર્સે અસાધારણ પ્રદર્શન કર્યું, બંનેએ ત્રણ-ત્રણ વિકેટ લીધી. વધુમાં, કેપ્ટન મિશેલ સેન્ટનરે બે વિકેટ લીધી, જ્યારે ક્લો મેકકોન્ચી અને જેમ્સ નીશમે એક-એક વિકેટ લીધી. બંને ટીમો વચ્ચે આ શ્રેણીની ત્રીજી T20 મેચ હવે ઓકલેન્ડના ઇડન પાર્ક ખાતે રમાશે.

આ પણ વાંચો:

  1. બીજી T20માં ન્યૂઝીલેન્ડે દક્ષિણ આફ્રિકાને 68 રનથી હરાવ્યું, શ્રેણી 1-1થી બરાબર
  2. દક્ષિણ આફ્રિકાએ પ્રથમ T20માં ન્યુઝીલેન્ડને હરાવ્યું, શ્રેણીમાં 1-0થી આગળ

