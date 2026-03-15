દક્ષિણ આફ્રિકાએ પ્રથમ T20માં ન્યુઝીલેન્ડને હરાવ્યું, શ્રેણીમાં 1-0થી આગળ
દક્ષિણ આફ્રિકાએ 2026 ના ટી20 વર્લ્ડ કપ સેમિફાઇનલમાં પોતાની હારનો બદલો લીધો છે અને પહેલી ટી20 મેચમાં ન્યુઝીલેન્ડ સામે 7 વિકેટથી વિજય મેળવ્યો છે.
Published : March 15, 2026 at 3:56 PM IST
SA VS NZ: T20 વર્લ્ડ કપની પહેલી સેમિફાઇનલમાં, ન્યુઝીલેન્ડે દક્ષિણ આફ્રિકાને 9 વિકેટથી હરાવ્યું, જેનાથી તેઓ ટુર્નામેન્ટમાંથી બહાર થઈ ગયા. જોકે, તે હારના માત્ર 10 દિવસ પછી, પ્રોટીઝે ન્યુઝીલેન્ડ પર પોતાનો બદલો લઈ લીધો છે. દક્ષિણ આફ્રિકાએ ન્યુઝીલેન્ડ સામેની પહેલી T20 મેચમાં 7 વિકેટથી શાનદાર વિજય મેળવ્યો. માઉન્ટ મૌંગાનુઈ ખાતે રમાયેલી આ મેચમાં, ન્યુઝીલેન્ડે ટોસ જીતીને પહેલા બેટિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો. પ્રથમ બેટિંગ કરતા, કિવિ ટીમ 14.3 ઓવરમાં 91 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગઈ હતી. જવાબમાં, દક્ષિણ આફ્રિકાએ 16.4 ઓવરમાં આ લક્ષ્યનો સરળતાથી પીછો કર્યો.
પ્રથમ બેટિંગ કરતા, ન્યૂઝીલેન્ડની શરૂઆત ખૂબ જ ખરાબ રહી. વિકેટો પડવાની શરૂઆત પહેલી ઓવરથી જ થઈ. ફક્ત ચાર કિવિ બેટ્સમેન બે આંકડા સુધી પહોંચી શક્યા. ટીમ માટે જેમ્સ નીશમ સૌથી વધુ સ્કોરર રહ્યા, તેમણે 21 બોલમાં 26 રનની ઇનિંગ રમી. તેમના સિવાય, મિશેલ સેન્ટનર અને કોલ મેકકોન્ચીએ 15-15 રનનું યોગદાન આપ્યું. દક્ષિણ આફ્રિકા તરફથી બોલિંગમાં, ડેબ્યુ કરનાર નકોબાની મોકોએના શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન કરનાર હતા, તેમણે સૌથી વધુ 3 વિકેટ લીધી. આ દરમિયાન, ગેરાલ્ડ કોટઝી, કેશવ મહારાજ અને ઓટનિયેલ બાર્ટમેન દરેકે 2 વિકેટ લીધી.
South Africa make a strong opening statement with a comprehensive win in the first T20I against hosts New Zealand 💪— ICC (@ICC) March 15, 2026
દક્ષિણ આફ્રિકા પણ લક્ષ્યનો પીછો કરતી વખતે સારી શરૂઆત કરી શક્યું નહીં. 7 રનના સ્કોર પર, આફ્રિકન ટીમે ટોની ડી જોર્ઝી (2 રન) ના રૂપમાં પોતાની પહેલી વિકેટ ગુમાવી. રૂબિન હર્મન (7 રન) પણ 28 રનના સ્કોર પર ટીમના સ્કોર સાથે પેવેલિયન પરત ફર્યા. ત્યારબાદ, જેસન સ્મિથ 10 રન બનાવીને આઉટ થયો. દક્ષિણ આફ્રિકા તરફથી, ડેબ્યુ કરનાર કોનર એસ્ટરહુઇઝેન ટોચના સ્કોરર તરીકે ઉભરી આવ્યા અને ટીમને વિજયની અણી પર લઈ ગયા. એસ્ટરહુઇઝેને 48 બોલમાં અણનમ 45 રન બનાવ્યા. ન્યૂઝીલેન્ડ તરફથી, કાયલ જેમીસન, ઝાચેરી ફોલ્કેસ અને મિશેલ સેન્ટનરે દરેકે એક વિકેટ લીધી.
બંને ટીમની પ્લેઇંગ-11
દક્ષિણ આફ્રિકા: કોનર એસ્ટરહુઇઝેન (વિકેટકીપર), જોર્ડન હર્મન, ટોની ડી જોર્ઝી, રૂબિન હર્મન, જેસન સ્મિથ, ડુઆન ફોરેસ્ટર, જ્યોર્જ લિન્ડે, ગેરાલ્ડ કોટઝી, કેશવ મહારાજ (કેપ્ટન), નકોબાની મોકોએના, ઓટનીએલ બાર્ટમેન
ન્યુઝીલેન્ડ: ડેવોન કોનવે, ટોમ લેથમ (વિકેટકીપર), ટિમ રોબિન્સન, નિક કેલી, બેવન જેકબ્સ, જેમ્સ નીશમ, મિશેલ સેન્ટનર (કેપ્ટન), ઝાચેરી ફોલ્કેસ, કોલ મેકકોન્ચી, કાયલ જેમીસન, બેન સીયર્સ
આ પણ વાંચો: