આજે T20 વર્લ્ડ કપ 2026ની પહેલી સેમિફાઇનલ, દક્ષિણ આફ્રિકા અને ન્યૂઝીલેન્ડ આમને-સામને

T20 વર્લ્ડ કપ 2026ની પહેલી સેમિફાઇનલ આજે બુધવાર (4 માર્ચ)ના રોજ કોલકાતાના ઇડન ગાર્ડન્સ ખાતે રમાશે. દક્ષિણ આફ્રિકા અને ન્યુઝીલેન્ડ એકબીજા સામે ટકરાશે.
Published : March 4, 2026 at 8:56 AM IST|
Updated : March 4, 2026 at 9:34 AM IST
T20 world cup 2026: T20 વર્લ્ડ કપ 2026 કે પહેલા સેમીફાઈનલમાં સાઉથ આફ્રિકા અને ન્યુઝીલેન્ડ ઈડન ગાર્ડન્સમા ટકરાશે.પ્રોટિયાજ ત્રણ બદલાવ સાથે મેદાનમાં ઉતરશે, જ્યારે મેટ હેનરીની ગેરહાજરી કીવી ટીમ માટે એક મોટા ઝટકા સમાન બની શકે છે. એવામા બંને ટીમોની પ્લેઈંગ 11 કેવી હશે તેના પર એક નજર કરીએ...
T20 વર્લ્ડ કપ 2026ની પહેલી સેમિફાઇનલ આજે બુધવાર (4 માર્ચ) ના રોજ કોલકાતાના ઇડન ગાર્ડન્સ ખાતે રમાશે. દક્ષિણ આફ્રિકા અને ન્યુઝીલેન્ડ એકબીજા સામે ટકરાશે. બંને ટીમો હજુ સુધી T20 વર્લ્ડ કપનો ખિતાબ જીતી શકી નથી, તેથી માત્ર ફાઇનલની ટિકિટ જ નહીં, પણ ઇતિહાસ રચવાની તક પણ દાવ પર લાગશે.
દક્ષિણ આફ્રિકા આ ટૂર્નામેન્ટમાં અત્યાર સુધી અણનમ રહ્યું છે. કેપ્ટન એડન માર્કરામ ઉત્તમ ફોર્મમાં છે. તેને 2000 T20 આંતરરાષ્ટ્રીય રન પૂરા કરવા માટે 52 રનની જરૂર છે, અને આ આવૃત્તિમાં 300 રન પૂરા કરનાર પ્રથમ દક્ષિણ આફ્રિકાનો બેટ્સમેન બનવાથી તે ફક્ત 32 રન દૂર છે. દરમિયાન, ઇશ સોઢી T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચોમાં ન્યુઝીલેન્ડના સૌથી વધુ વિકેટ લેનાર બોલર બનવાથી ફક્ત ત્રણ વિકેટ દૂર છે. ઇતિહાસ અને ફાઇનલમાં સ્થાન દાવ પર હોવાથી, ઇડન ગાર્ડન્સમાં રોમાંચક મુકાબલો જોવા મળશે.
ઝિમ્બાબ્વે સામેની છેલ્લી મેચ માટે વિરામ અપાયેલા આફ્રિકન ખેલાડીઓ પાછા ફરવા માટે તૈયાર છે. ટીમમાં ત્રણ મોટા ફેરફારો થશે. કાગીસો રબાડા, માર્કો જાનસેન અને કેશવ મહારાજ પાછા ફરવા માટે તૈયાર છે. એનરિચ નોર્કિયા બહાર રહી શકે છે.
દક્ષિણ આફ્રિકા અને ન્યુઝીલેન્ડ સામ સામે
T20 વર્લ્ડ કપના ઇતિહાસમાં, આ બંને ટીમો પાંચ વખત ટકરાઈ છે, જે બધી જ દક્ષિણ આફ્રિકાએ જીતી છે. જોકે, ICC ટુર્નામેન્ટના નોકઆઉટ મેચોમાં તેઓ ત્રણ વખત ટકરાયા છે, જેમાં દરેક વખતે ન્યુઝીલેન્ડ વિજયી બન્યું છે. T20 ફોર્મેટમાં બંને ટીમો વચ્ચે કુલ 19 મેચ રમાઈ છે, જેમાંથી દક્ષિણ આફ્રિકાએ 12 જીતી છે, જ્યારે ન્યુઝીલેન્ડે ફક્ત સાત જ જીતી છે. પરિણામે, બંને ટીમો એકબીજા સામે જોરદાર સ્પર્ધામાં ટકરાવવા માટે તૈયાર છે.
ન્યૂઝીલેન્ડે દક્ષિણ આફ્રિકાને ત્રીજી વખત હરાવ્યું
ન્યૂઝીલેન્ડ અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચેનો પ્રથમ ICC નોકઆઉટ મેચ 2011 ODI વર્લ્ડ કપમાં રમાયો હતો. તે ક્વાર્ટર ફાઇનલ હતો. ન્યૂઝીલેન્ડે ઢાકામાં દક્ષિણ આફ્રિકાને 49 રનથી હરાવ્યું હતું. ત્યારબાદ કિવીઓએ 2015 ODI વર્લ્ડ કપ સેમિફાઇનલમાં દક્ષિણ આફ્રિકાનો સામનો કર્યો હતો. ન્યૂઝીલેન્ડે ઓકલેન્ડમાં વરસાદથી પ્રભાવિત મેચ ચાર વિકેટથી જીતી હતી. 2025 ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફીમાં ICC નોકઆઉટ મેચમાં બંને ટીમો ત્રીજી વખત એકબીજા સામે આવી હતી. તે મેચમાં, ન્યૂઝીલેન્ડે દક્ષિણ આફ્રિકાને 50 રનથી હરાવ્યું હતું.
બંને ટીમોની સંભવિત પ્લેઇંગ 11
દક્ષિણ આફ્રિકા: એડન માર્કરામ (કેપ્ટન), ક્વિન્ટન ડી કોક (વિકેટકીપર), રાયન રિકેલ્ટન, ડેવાલ્ડ બ્રુઇસ, ડેવિડ મિલર, ટ્રિસ્ટન સ્ટબ્સ, કેશવ મહારાજ, કોર્બિન બોશ, માર્કો જેન્સન, કાગીસો રબાડા, લુંગી ન્ગીડી.
ન્યુઝીલેન્ડ: ટિમ સીફર્ટ (વિકેટકીપર), ફિન એલન, રચિન રવિન્દ્ર, ગ્લેન ફિલિપ્સ, ડેરિલ મિશેલ, માર્ક ચેપમેન, મિશેલ સેન્ટનર (કેપ્ટન), કોલ મેકકોન્ચી, મેટ હેનરી, કાયલ જેમીસન, લોકી ફર્ગ્યુસન.