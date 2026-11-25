દક્ષિણ આફ્રિકા સામે બાંગ્લાદેશની શર્મનાક હાર, ત્રણ જ દિવસમાં ટેસ્ટ મેચનો ખેલ ખતમ
બાંગ્લાદેશે દક્ષિણ આફ્રિકા સામે શરમજનક સ્થિતિનો સામનો કરવો પડ્યો, બીજી ટેસ્ટ એક ઇનિંગ્સ અને 219 રનથી જીતીને શ્રેણી 2-0થી જીતી લીધી
Published : November 25, 2026 at 8:37 PM IST
SA vs BAN: દક્ષિણ આફ્રિકા અને બાંગ્લાદેશ આ બંને દેશો વચ્ચે બે ટેસ્ટ મેચની શ્રેણી રમાઈ રહી છે. બાંગ્લાદેશ આ શ્રેણીની બીજી ટેસ્ટ મેચ દક્ષિણ આફ્રિકા સામે હારી ગયું છે. દક્ષિણ આફ્રિકાએ બીજી ટેસ્ટમાં બાંગ્લાદેશને એક ઇનિંગ્સ અને 219 રને હરાવ્યું છે. આ જીત સાથે દક્ષિણ આફ્રિકાની ટીમે બાંગ્લાદેશ સામે ઘરઆંગણે રમાઈ રહેલી બે મેચની ટેસ્ટ શ્રેણી 2-0થી જીતી લીધી છે. માત્ર ત્રણ જ દિવસમાં પૂરી થયેલી આ મેચમાં ઓલરાઉન્ડર વિઆન મલ્ડરની સદી અને 7 વિકેટના ઐતિહાસિક પ્રદર્શન સામે બાંગ્લાદેશની ટીમ ઘૂંટણિયે પડી ગઈ હતી.
દક્ષિણ આફ્રિકા અને બાંગ્લાદેશ વચ્ચેની બીજી ટેસ્ટ મેચ સેન્ચુરિયનના સુપરસ્પોર્ટ પાર્ક ખાતે રમાઈ હતી. દક્ષિણ આફ્રિકાએ ટોસ જીતીને પ્રથમ ફિલ્ડિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો હતો. પ્રથમ બેટિંગ કરતા બાંગ્લાદેશે 33.3 ઓવરમાં 10 વિકેટ ગુમાવીને 91 રન બનાવ્યા હતા. જવાબમાં, દક્ષિણ આફ્રિકાએ 115 ઓવરમાં 7 વિકેટે 449 રન બનાવીને પોતાનો પહેલો દાવ જાહેર કર્યો હતો. ત્યારબાદ બાંગ્લાદેશ પોતાની બીજી દાવમાં 49.9 ઓવરમાં 184 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગયું હતું, જેના કારણે મેચ એક ઇનિંગ અને 219 રનથી હારી ગઈ હતી.
South Africa seal their #WTC27 series 2-0 against Bangladesh with a comprehensive victory in Centurion 👏 📝: https://t.co/1OyvDdl8qr https://t.co/GQflXanf80— ICC (@ICC) November 25, 2026
આ મેચમાં દક્ષિણ આફ્રિકાએ મોટી જીત મળવી શ્રેણી 2-0 થી જીતી લીધી. કેપ્ટન એડન માર્કરામને માર્કસ એકરમેનના શાનદાર 150 અને વિઆન મુલ્ડરના 100 રનનો સાથ મળ્યો. આ બે બેટ્સમેનોના કારણે, દક્ષિણ આફ્રિકાએ 403 રનની નોંધપાત્ર લીડ મેળવી. ત્યારબાદ બાંગ્લાદેશના ઓપનરોએ 58 રનની ભાગીદારી કરી, પરંતુ તે ભાગીદારી પછી નિયમિત અંતરાલે વિકેટો પડતી રહી અને ટીમ 184 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગઈ.
વિઆન મુલ્ડર પ્લેયર ઓફ ધ મેચ
દક્ષિણ આફ્રિકાના ઓલરાઉન્ડર વિઆન મુલ્ડરને પ્લેયર ઓફ ધ મેચનો એવોર્ડ મળ્યો. મુલ્ડરે 178 બોલમાં 100 રન બનાવ્યા, જેમાં 12 ચોગ્ગા અને 2 છગ્ગા ફટકાર્યા. બોલ સાથે, તેણે પહેલી ઇનિંગમાં 1 વિકેટ અને બીજી ઇનિંગમાં 11 ઓવરમાં 31 રન આપીને 7 વિકેટ લીધી. તેણે મેચમાં 8 વિકેટ લીધી અને 100 રન બનાવ્યા, જેના કારણે તેને પ્લેયર ઓફ ધ મેચનો એવોર્ડ મળ્યો.
What A Sublime Performance!! 💯 A century with the bat and a sensational seven-wicket haul with the ball in a single innings! 🤯 Wiaan Mulder delivers a remarkable all-round performance to cap off an unforgettable Test! 🇿🇦 Ladies and gentlemen, your Player of the Match is Wiaan Mulder! 👏 #Unbreakable #TheProteas #SAvBAN— Proteas Men (@ProteasMenCSA) November 25, 2026
વિઆન મુલ્ડરે માત્ર 64 બોલમાં 7 વિકેટ લીધી, જે ટેસ્ટ ઇનિંગ્સમાં ચોથા નંબર પર કે પછીના ક્રમે આવતા બોલર દ્વારા સૌથી ઝડપી બોલર છે. તેણે 1950માં ડરબન ખાતે ઓસ્ટ્રેલિયા સામે હ્યુ ટેફિલ્ડના 68 બોલમાં વિકેટ ઝડપી હતી.
માર્કસ એકરમેન પ્લેયર ઓફ ધ સિરીઝ
દક્ષિણ આફ્રિકાના બેટ્સમેન માર્કસ એકરમેનને પ્લેયર ઓફ ધ સિરીઝનો એવોર્ડ મળ્યો. તેણે બે ટેસ્ટ મેચની શ્રેણીમાં 304 બોલનો સામનો કરીને 307 રન બનાવ્યા. તેમણે શ્રેણીમાં 44 ચોગ્ગા અને 5 છગ્ગા ફટકાર્યા. તેનો સ્ટ્રાઇક રેટ 100.99 હતો.
What A Series From Marques Ackerman!! 🔥 307 runs in just three innings, striking at an incredible 100! 😤 A phenomenal display of consistency, class and intent, making his mark throughout the series! 🇿🇦 The Player of the Series honour goes to Marques Ackerman! 👏 #Unbreakable #TheProteas #SAvBAN— Proteas Men (@ProteasMenCSA) November 25, 2026
આ જીત સાથે, દક્ષિણ આફ્રિકાએ વર્લ્ડ ટેસ્ટ ચેમ્પિયનશિપ (WTC) પોઈન્ટ ટેબલમાં પોતાનું નંબર-1 સ્થાન વધુ મજબૂત બનાવ્યું છે. હાલમાં, દક્ષિણ આફ્રિકા 9 મેચોમાં 84 પોઈન્ટ સાથે નંબર 1 સ્થાન ધરાવે છે, જેમાં 7 જીત, 2 હાર અને 0 ડ્રો છે, જ્યારે ટીમની જીત ટકાવારી 77.78 છે.
આ પણ વાંચોઃ