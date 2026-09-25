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બ્રિટ્ઝકેની સદી બાદ મહારાજની ઘાતક બોલિંગ! કાંગારૂઓ સામે આફ્રિકાની ધમાકેદાર જીત

ઓસ્ટ્રેલિયા અને દક્ષિણ આફ્રિકા ક્રિકેટ ટીમો વચ્ચે રમાયેલી પ્રથમ ODI મેચમાં, દક્ષિણ આફ્રિકાએ શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું અને ઓસ્ટ્રેલિયાને 67 રનથી હરાવ્યું.

કાંગારૂઓ સામે આફ્રિકાની ધમાકેદાર જીત
કાંગારૂઓ સામે આફ્રિકાની ધમાકેદાર જીત (AP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 25, 2026 at 2:05 PM IST

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SA VS AUS 1ST ODI: ઓસ્ટ્રેલિયા અને દક્ષિણ આફ્રિકાની ક્રિકેટ ટીમો વચ્ચે રમાયેલી પ્રથમ વન-ડે મેચમાં, દક્ષિણ આફ્રિકાએ શાનદાર પ્રદર્શન કરીને ઓસ્ટ્રેલિયાને 67 રનથી હરાવ્યું. આ જીત સાથે, દક્ષિણ આફ્રિકાની ટીમે ત્રણ મેચની વન-ડે શ્રેણીમાં 1-0ની સરસાઈ મેળવી લીધી. પ્રથમ બેટિંગ કરતા, દક્ષિણ આફ્રિકાએ નિર્ધારિત 50 ઓવરમાં 8 વિકેટે 297 રનનો મજબૂત સ્કોર નોંધાવ્યો. લક્ષ્યનો પીછો કરતી વખતે, ઓસ્ટ્રેલિયાની સમગ્ર ટીમ 41.2 ઓવરમાં માત્ર 230 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગઈ.

આફ્રિકા માટે બ્રિટ્ઝકેની શાનદાર સદી

દક્ષિણ આફ્રિકા માટે, ઓપનર મેથ્યુ બ્રિટ્ઝકે સદી ફટકારીને ટીમને મોટો સ્કોર બનાવવામાં મદદ કરવામાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી હતી. બ્રિટ્ઝકેએ 106 બોલમાં 14 ચોગ્ગા અને 2 છગ્ગાની મદદથી શાનદાર 112 રન બનાવ્યા હતા. મધ્યમ ક્રમમાં, માર્કો જેન્સેન પણ ઓસ્ટ્રેલિયન બોલરોને ચકમક મારીને માત્ર 59 બોલમાં 75 રન બનાવ્યા હતા. ઓસ્ટ્રેલિયા માટે નાથન એલિસ સૌથી સફળ બોલર રહ્યો હતો, તેણે 10 ઓવરમાં 57 રન આપીને 3 વિકેટ લીધી હતી.

ઓસ્ટ્રેલિયાએ મજબૂત શરૂઆત કરી હતી

298 રનના પડકારજનક લક્ષ્યનો પીછો કરતા ઓસ્ટ્રેલિયાએ આક્રમક શરૂઆત કરી. કેપ્ટન મિશેલ માર્શે મેદાન પર આવતાની સાથે જ આક્રમક વલણ અપનાવ્યું અને માત્ર 36 બોલમાં 5 ચોગ્ગા અને 6 છગ્ગાની મદદથી 60 રન બનાવ્યા. મેટ રેનશોએ 44 રન અને કૂપર કોનોલીએ 38 રનનું યોગદાન આપીને ઇનિંગ્સને પાછી ખેંચી લીધી. જોકે, અગ્રણી બેટ્સમેનોના આઉટ થયા પછી, ઓસ્ટ્રેલિયાનો મધ્યમ ક્રમ સંપૂર્ણપણે તૂટી ગયો અને કોઈ પણ બેટ્સમેન લાંબો સમય ટકી શક્યો નહીં.

કેશવ મહારાજની શાનદાર બોલિંગ

કેશવ મહારાજ દક્ષિણ આફ્રિકાના સૌથી સફળ બોલર રહ્યો. તેણે 9.2 ઓવરમાં 20 રન આપીને 4 વિકેટ ઝડપી અને મિશેલ માર્શ, કેમેરોન ગ્રીન, જેક એડવર્ડ્સ તથા એડમ ઝમ્પાને આઉટ કર્યા. બ્યોર્ન ફોર્ચ્યુને 34 રન આપીને 2 વિકેટ લીધી, જ્યારે કોર્બિન બોશ અને ગેરાલ્ડ કોએત્ઝીએ એક-એક વિકેટ ઝડપી. ઓસ્ટ્રેલિયા તરફથી મેટ રેનશોએ 49 બોલમાં 44 રન બનાવ્યા, જેમાં તેણે 6 ચોગ્ગા ફટકાર્યા હતા. ત્યારબાદ મિશેલ સ્ટાર્કે 27 બોલમાં 16 રન બનાવ્યા, પરંતુ નીચલા ક્રમના બેટ્સમેનો લક્ષ્યાંક સુધી પહોંચી શક્યા નહીં. ઓસ્ટ્રેલિયાની સમગ્ર ટીમ 41.2 ઓવરમાં 230 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગઈ.

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SOUTH AFRICA VS AUSTRALIA 1ST ODI
ઓસ્ટ્રેલિયા અને દક્ષિણ આફ્રિકા વનડે
ઓસ્ટ્રેલિયા અને આફ્રિકા પ્રથમ વન ડે
ઓસ્ટ્રેલિયા અને આફ્રિકા મેચ
SA VS AUS 1ST ODI

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