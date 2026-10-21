બીજી ટેસ્ટમાં ઓસ્ટ્રેલિયાની સ્થિતિ ખરાબ, પ્રથમ ઇનિંગમાં 100 રન પણ ન બનાવી શક્યું
દક્ષિણ આફ્રિકા અને ઓસ્ટ્રેલિયા વચ્ચે ચાલી રહેલી ટેસ્ટ મેચમાં ઓસ્ટ્રેલિયા પ્રથમ ઇનિંગમાં 100 રન પણ બનાવી શક્યું ન હતું.
Published : October 21, 2026 at 7:42 PM IST
દક્ષિણ આફ્રિકા સામે ચાલી રહેલી બીજી ટેસ્ટમાં ઓસ્ટ્રેલિયાની સ્થિતિ ખરાબ છે. દક્ષિણ આફ્રિકાએ તેમની પહેલી ઇનિંગમાં 400 થી વધુ રન બનાવ્યા હતા, જેમાં કેપ્ટન ટેમ્બા બાવુમાએ શાનદાર સદી ફટકારી હતી, પરંતુ આખી ઓસ્ટ્રેલિયન ટીમ 100 રન પણ બનાવી શકી ન હતી. ઓસ્ટ્રેલિયા જેવી ટીમ માટે ફોલોઓન કરવાની ફરજ પાડવી દુર્લભ છે, પરંતુ દક્ષિણ આફ્રિકાના બોલરોના કારણે આવું બન્યું છે. હવેથી, ઓસ્ટ્રેલિયા માટે આ મેચ જીતવી લગભગ અશક્ય છે.
ઓસ્ટ્રેલિયાનો પહેલો દાવ ફક્ત 99 રનમાં ઓલઆઉટ
ઓસ્ટ્રેલિયા હાલમાં ભારે મુશ્કેલીમાં છે. દક્ષિણ આફ્રિકાએ 9 વિકેટે 425 રન પર પોતાનો પહેલો દાવ ડિકલેર કર્યો હતો. કેપ્ટન ટેમ્બા બાવુમાએ 334 બોલમાં 179 રન બનાવ્યા હતા, જેમાં 18 ચોગ્ગા અને એક છગ્ગાનો સમાવેશ થાય છે. જ્યારે ઓસ્ટ્રેલિયન ટીમ બેટિંગ કરવા ઉતરી ત્યારે તેઓ ફક્ત 99 રન જ બનાવી શક્યા હતા. ત્યારબાદ દક્ષિણ આફ્રિકાએ ફોલો-ઓન લાગુ કર્યો હતો.
Into The Final Session! 🏟️ Australia get a single off the first over after tea, moving to 51/1 after 18 overs. Following-on and still trailing by 275 runs. 🏏 #Unbreakable #SAvAUS https://t.co/bF3lC2raPI— Proteas Men (@ProteasMenCSA) October 21, 2026
આફ્રિકાએ 1970 પછી ઓસ્ટ્રેલિયા માટે ફોલો-ઓન લાગુ કર્યું છે
1970 પછી આ પહેલી વાર છે જ્યારે દક્ષિણ આફ્રિકાએ ઓસ્ટ્રેલિયાને બીજી ઇનિંગ રમવા માટે મજબૂર કર્યું છે. પહેલી વાર આવું 1902 માં થયું હતું, જ્યારે મેચ ડ્રો થઈ હતી. ત્યારબાદ દક્ષિણ આફ્રિકાએ 1967 માં ફરીથી ફોલો-ઓન લાગુ કર્યું હતું, જ્યારે દક્ષિણ આફ્રિકાની ટીમ જીતવામાં સફળ રહી હતી. આ પછી, જ્યારે 1970 માં ફરીથી ફોલો-ઓન લાગુ કરવામાં આવ્યું હતું, ત્યારે તે પણ જીત્યું હતું. આ મેચનું પરિણામ જોવું રસપ્રદ રહેશે. દક્ષિણ આફ્રિકાએ છેલ્લી ૩૨ વખત ફોલો-ઓન કરાવ્યું છે, જેમાંથી તેણે 27 મેચ જીતી છે. ફક્ત પાંચ જ ડ્રો થઈ છે.
Jansen With A Five-For! 😤 Marco Jansen has ripped through the Aussie batting line-up to claim his first five-wicket haul against them! 🇿🇦 What a spell from Plankie! 🔥👏 #Unbreakable #SAvAUS https://t.co/zLSC26vRp0— Proteas Men (@ProteasMenCSA) October 21, 2026
ઓસ્ટ્રેલિયાની પહેલી વિકેટ બીજી ઇનિંગમાં પણ વહેલી પડી
મહત્વપૂર્ણ વાત એ છે કે જ્યારે ઓસ્ટ્રેલિયા બીજી વખત બેટિંગ કરવા ઉતર્યું ત્યારે નિક મેડિસન માત્ર આઠ રન બનાવીને આઉટ થઈ ગયો. આનો અર્થ એ થયો કે પહેલી વિકેટ ફરીથી વહેલી પડી ગઈ. ઓસ્ટ્રેલિયન ટીમ હજુ પણ દક્ષિણ આફ્રિકાથી 200 રનથી વધુ પાછળ છે. હવે, ચોથા દિવસની રમત બાકી છે, અને તે પછી, આખો પાંચમો દિવસ બાકી છે. દક્ષિણ આફ્રિકા બાકીના ઓસ્ટ્રેલિયન બેટ્સમેનોને શક્ય તેટલી ઝડપથી આઉટ કરવાનો અને મેચ જીતવાનો પ્રયાસ કરશે. હવે જોવાનું એ છે કે ઓસ્ટ્રેલિયન ટીમ આ મેચ બચાવી શકે છે કે નહીં.
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