પેટ કમિન્સે ટેમ્બા બાવુમાનો અજેય રેકોર્ડ તોડ્યો, ઓસ્ટ્રેલિયાએ દક્ષિણ આફ્રિકાને 214 રનથી હરાવ્યું
પેટ કમિન્સના નેતૃત્વ હેઠળની ઓસ્ટ્રેલિયન ટીમે પ્રથમ ટેસ્ટમાં દક્ષિણ આફ્રિકાને 214 રનથી હરાવીને ટેમ્બા બાવુમાનો અજેય રેકોર્ડ તોડી નાખ્યો છે.
Published : October 13, 2026 at 7:32 PM IST
ઓસ્ટ્રેલિયાએ ડર્બનમાં રમાયેલી પહેલી ટેસ્ટ મેચમાં યજમાન દક્ષિણ આફ્રિકાને 214 રનથી હરાવ્યું. આ હારથી દક્ષિણ આફ્રિકાના ટેસ્ટ કેપ્ટન ટેમ્બા બાવુમાનો અજેય રેકોર્ડ પણ તૂટી ગયો. બાવુમાની કેપ્ટનશીપ હેઠળ આફ્રિકન ટીમને ટેસ્ટ હારનો સામનો કરવો પડ્યો હોય તેવું આ પ્રથમ વખત બન્યું. અગાઉ, બાવુમાના નેતૃત્વ હેઠળ દક્ષિણ આફ્રિકા 12 ટેસ્ટ મેચમાં અજેય રહ્યું હતું. જોકે, પેટ કમિન્સની આગેવાની હેઠળ ઓસ્ટ્રેલિયન ટીમે બાવુમાની જીતનો સિલસિલો રોકી દીધો છે. આ પ્રભાવશાળી વિજય સાથે, ઓસ્ટ્રેલિયાએ ત્રણ મેચની ટેસ્ટ શ્રેણીમાં 1-0થી લીડ મેળવી લીધી છે.
ઓસ્ટ્રેલિયાએ દક્ષિણ આફ્રિકાને 214 રનથી હરાવ્યું
ઓસ્ટ્રેલિયાની ટીમ હાલમાં દક્ષિણ આફ્રિકાના પ્રવાસે છે, જ્યાં બંને ટીમો ત્રણ ટેસ્ટ મેચની શ્રેણી રમી રહી છે. શ્રેણીની પ્રથમ મેચમાં ઓસ્ટ્રેલિયાએ શાનદાર પ્રદર્શન કરીને દક્ષિણ આફ્રિકાને 214 રનના મોટા માર્જિનથી હરાવ્યું. ઓસ્ટ્રેલિયાએ પ્રથમ ઇનિંગમાં મેટ રેનશોના શાનદાર 190 રનની મદદથી 390 રન બનાવ્યા. જવાબમાં, દક્ષિણ આફ્રિકા પ્રથમ ઇનિંગમાં 284 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગયું, જેનાથી ઓસ્ટ્રેલિયાને 106 રનની લીડ મળી. ત્યારબાદ, ઓસ્ટ્રેલિયાએ બીજી ઇનિંગમાં 314 રન બનાવ્યા બાદ પોતાનો ઇનિંગ ડિકલેર કર્યો, જેનાથી દક્ષિણ આફ્રિકાને જીતવા માટે 420 રનનો વિશાળ લક્ષ્યાંક મળ્યો.
A statement win for Australia to go 1-0 up in the #WTC27 series against South Africa 💪 📝: https://t.co/N3Xb00LErG https://t.co/Ck9B4uhaLB— ICC (@ICC) October 13, 2026
જોકે, લક્ષ્યનો પીછો કરી રહેલી આફ્રિકન ટીમ બીજી ઇનિંગમાં પત્તાના ઢગલા જેવી પડી ભાંગી, ફક્ત 206 રનમાં જ આઉટ થઈ ગઈ. ઓસ્ટ્રેલિયા તરફથી જોશ હેઝલવુડે બીજી ઇનિંગમાં છ વિકેટ લીધી, જેનાથી આફ્રિકન ટીમની કમર તૂટી ગઈ. દક્ષિણ આફ્રિકાના કેપ્ટન ટેમ્બા બાવુમા બંને ઇનિંગમાં નિષ્ફળ ગયા. તેમણે પહેલી ઇનિંગમાં માત્ર ત્રણ રન બનાવ્યા અને બીજી ઇનિંગમાં માત્ર એક રન બનાવીને આઉટ થયા. આ હારથી ICC વર્લ્ડ ટેસ્ટ ચેમ્પિયનશિપ (WTC) પોઈન્ટ ટેબલમાં દક્ષિણ આફ્રિકાને પણ નુકસાન થયું છે. ટીમ બીજા સ્થાનેથી ત્રીજા સ્થાને સરકી ગઈ છે, જ્યારે ઓસ્ટ્રેલિયાએ તેનું નંબર વન સ્થાન જાળવી રાખ્યું છે.
Josh Hazlewood runs through the Proteas lineup to put Australia on the brink of victory in Durban 🔥 #WTC27 📝: https://t.co/N3Xb00LErG https://t.co/LEJHVtJbMa— ICC (@ICC) October 13, 2026
12 ટેસ્ટ બાદ બાવુમાને પ્રથમ હારનો સામનો કરવો પડ્યો
આ હાર સાથે જ, ટેસ્ટ કેપ્ટન તરીકે અજેય રહેવાનો ટેમ્બા બાવુમાનો રેકોર્ડ પણ સમાપ્ત થયો. કેપ્ટન તરીકે તેમની જીતનો સિલસિલો 2023માં સેન્ચુરિયન ખાતે વેસ્ટ ઈન્ડિઝ સામેની મેચથી શરૂ થયો હતો. ત્યારબાદ, તેમના નેતૃત્વમાં દક્ષિણ આફ્રિકાની ટીમ સતત 12 ટેસ્ટ મેચો સુધી એક પણ હાર્યા વિના રમી હતી; આ સમયગાળા દરમિયાન 'પ્રોટિયાઝ' (દક્ષિણ આફ્રિકાની ટીમ)એ 11 મેચ જીતી હતી અને એક મેચ ડ્રો રહી હતી. તેમણે વેસ્ટ ઈન્ડિઝ, ભારત, શ્રીલંકા, પાકિસ્તાન અને ઓસ્ટ્રેલિયા જેવી મજબૂત ટીમોને પરાજય આપ્યો હતો.
બાવુમાના નેતૃત્વ હેઠળ જ દક્ષિણ આફ્રિકાએ ફાઇનલમાં ઓસ્ટ્રેલિયાને હરાવીને ICC વર્લ્ડ ટેસ્ટ ચેમ્પિયનશિપનો ખિતાબ જીત્યો હતો. જોકે, ઓસ્ટ્રેલિયા સામેની પ્રથમ ટેસ્ટમાં મળેલી હાર સાથે આ પ્રભાવશાળી રેકોર્ડ તૂટી ગયો.
પેટ કમિન્સના કેપ્ટનશિપ રેકોર્ડ
પેટ કમિન્સના કેપ્ટનશિપ હેઠળ, ઓસ્ટ્રેલિયાએ 26 ટેસ્ટ મેચ જીતી છે, નવ હારી છે અને છ ડ્રો રહી છે. તાજેતરમાં બાંગ્લાદેશ સામે ઘરઆંગણે હાર બાદ ઓસ્ટ્રેલિયન ટીમને નોંધપાત્ર ટીકાનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. જોકે, ટીમે આગામી મેચમાં મજબૂત પ્રદર્શન સાથે વાપસી કરી. હવે, ઓસ્ટ્રેલિયાએ ફરી એકવાર પ્રથમ ટેસ્ટમાં દક્ષિણ આફ્રિકાને 214 રનથી હરાવીને પોતાની તાકાત સાબિત કરી છે.
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