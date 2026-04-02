ETV Bharat / sports

IPL 2026 દરમિયાન સ્ટાર બેટ્સમેને નિવૃત્તિની જાહેરાત કરી, 37 વર્ષની ઉંમરે આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટને કહ્યું અલવિદા

આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં પોતાનું એક અલગ સ્થાન બનાવનાર દક્ષિણ આફ્રિકાના દિગ્ગજ ખેલાડીઓમાંના એક, રાસી વાન ડેર ડુસેને સોશિયલ મીડિયા પર નિવૃત્તિની જાહેરાત કરી છે.

FILE PHOTO
FILE PHOTO (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : April 2, 2026 at 5:54 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

RASSIE VAN DER DUSSEN RETIREMENT: ક્રિકેટ જગતનું સમગ્ર ધ્યાન હાલમાં IPL 2026 પર કેન્દ્રિત છે. 28 માર્ચથી ઇન્ડિયન પ્રીમિયર લીગ શરૂ થઈ રહી છે, અને દરરોજ હાઇ-પ્રોફાઇલ મેચો થઈ રહી છે. IPL 2026 સીઝન દરમિયાન, દક્ષિણ આફ્રિકાના સ્ટાર બેટ્સમેન રાસી વાન ડેર ડુસેને આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાંથી નિવૃત્તિની જાહેરાત કરી છે. એક ભાવનાત્મક સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટમાં, તેમણે ખુલાસો કર્યો છે કે તે હવે દક્ષિણ આફ્રિકાની જર્સીમાં રમતા જોવા મળશે નહીં.

દક્ષિણ આફ્રિકાના બેટ્સમેનએ નિવૃત્તિની જાહેરાત કરી

રાસી વાન ડેર ડુસેન, જમણા હાથના ટોપ ઓર્ડર બેટ્સમેન, છેલ્લા કેટલાક મહિનાઓથી દક્ષિણ આફ્રિકાની ટીમની બહાર હતા. તાજેતરમાં, તેમનું નામ ક્રિકેટ દક્ષિણ આફ્રિકાની સેન્ટ્રલ કોન્ટ્રાક્ટ યાદીમાંથી નોંધપાત્ર રીતે ગાયબ હતું. હવે, ઇન્સ્ટાગ્રામ પર પોસ્ટ કરાયેલા એક લાંબા સંદેશમાં, તેમણે ઔપચારિક રીતે આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાંથી નિવૃત્તિની જાહેરાત કરી છે. તેમણે લખ્યું, "ગર્વ અને કૃતજ્ઞતા સાથે હું આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાંથી નિવૃત્તિની જાહેરાત કરું છું. પ્રોટીઝ જર્સી પહેરવી તમારી ક્ષમતા અને સમર્પણની કસોટી કરે છે, અને તે તમને સમાન પ્રમાણમાં પુરસ્કાર આપે છે. મારા દેશ માટે રમવું મારા જીવનનું સૌથી મોટું સન્માન રહ્યું છે. તેમાં અપાર સમર્પણની માંગ હતી, અને દક્ષિણ આફ્રિકાનું પ્રતિનિધિત્વ કરવું એ દરેક ક્ષણમાં ગર્વનો સ્ત્રોત રહ્યો છે."

દક્ષિણ આફ્રિકા માટે રાસી વાન ડેર ડુસેનનું પ્રદર્શન

37 વર્ષીય રાસી વાન ડેર ડુસેને 2018 માં દક્ષિણ આફ્રિકા માટે ડેબ્યૂ કર્યું હતું. તે રમતના ત્રણેય ફોર્મેટમાં પ્રોટીઝ માટે રમ્યો હતો. ત્યારથી, તેણે દક્ષિણ આફ્રિકા માટે 146 મેચ રમી છે. આઈપીએલમાં, રાસી 2022 માં રાજસ્થાન રોયલ્સ માટે રમ્યો હતો. તેણે ત્રણ મેચ રમી હતી, જેમાં કુલ 22 રન બનાવ્યા હતા.

T20 લીગમાં પણ પોતાની છાપ છોડી

જોકે રસી વાન ડેર ડુસેન ટી20 ક્રિકેટમાં ભલે ભારે પ્રભુત્વ સ્થાપિત કરી શક્યો ન હોય, તેમ છતાં તે વિશ્વભરની વિવિધ લીગનો ભાગ રહ્યો છે. હકીકતમાં, તેણે આ ફોર્મેટમાં ઘણી મેચોમાં દક્ષિણ આફ્રિકાને જીત અપાવવામાં પણ મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી છે. થોડા સમય માટે, તે ICC T20 રેન્કિંગમાં ટોચના 10 માં પણ સ્થાન મેળવ્યું હતું. તે આઈપીએલમાં રાજસ્થાન રોયલ્સ ટીમનો સભ્ય પણ હતો; ત્રણ મેચ રમ્યા બાદ, તેણે 22 રન બનાવ્યા. હવે જોવાનું બાકી છે કે રસી T20 લીગમાં ભાગ લેવાનું ચાલુ રાખશે કે તેમાંથી દૂર રહેવાનું પસંદ કરશે.

TAGGED:

RASSIE VAN DER DUSSEN RETIREMENT
RASSIE VAN DER DUSSEN
CRICKET NEWS
SPORTS NEWS
RASSIE VAN DER DUSSEN RETIREMENT

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.