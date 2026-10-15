W,W,W,W,W,... એક જ ઓવરમાં 5 વિકેટ! આફ્રિકન બોલરનો તરખાટ
દક્ષિણ આફ્રિકાના ઝડપી બોલર ચાડ લેકોકે ક્રિકેટના ઇતિહાસમાં ભાગ્યે જ જોવા મળતી સિદ્ધિ હાંસલ કરી છે.
Published : October 15, 2026 at 4:35 PM IST
5 WICKETS IN ONE OVER: ઘણા બોલરો ક્રિકેટ મેચમાં સતત 3 વિકેટ લેવાનું સ્વપ્ન જુએ છે. પરંતુ એક આફ્રિકન બોલરે એક ઓવરમાં 5 વિકેટ લઈને ઇતિહાસ રચ્યો છે. આ બોલરનું નામ ચાડ લેકોક છે. તેણે પોતાની ઓવરના પહેલા બોલમાં એક વિકેટ લીધી અને બીજા બોલમાં કોઈ વિકેટ ન લીધી. ત્યારબાદ, તેણે ઓવરના બાકીના 4 બોલમાં સતત 4 વિકેટ લઈને 'ડબલ હેટ્રિક' પૂર્ણ કરી. નિયમો અનુસાર, સતત 3 વિકેટને હેટ્રિક કહેવામાં આવે છે, જ્યારે સતત 4 વિકેટને ડબલ હેટ્રિક કહેવામાં આવે છે.
ચાડ લેકોકે દક્ષિણ આફ્રિકામાં 2026 માં T20 ચેલેન્જ લીગમાં એક ઓવરમાં 5 વિકેટ લેવાની આ સિદ્ધિ હાંસલ કરી. તે દક્ષિણ આફ્રિકાના T20 ક્રિકેટમાં એક ઓવરમાં 5 વિકેટ લેનાર પ્રથમ બોલર બન્યો. લેકોક ટુર્નામેન્ટમાં ક્વાઝુલુ-નેટલ ઇનલેન્ડ ટસ્કર્સ માટે રમી રહ્યો છે.
13 ઓક્ટોબર, મંગળવારના રોજ દક્ષિણ આફ્રિકામાં રમાઈ રહેલી T20 ચેલેન્જ લીગમાં ક્વાઝુલુ-નેટલ ઇનલેન્ડ ટસ્કર્સ અને ટાઇટન્સ વચ્ચે પૂલ B મેચ રમાઈ રહી હતી. ટસ્કર્સે ટોસ જીતીને પ્રથમ બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો. ટાઇટન્સ 18 ઓવરમાં 4 વિકેટે 190 રન બનાવીને મજબૂત સ્થિતિમાં હતી અને વિશાળ સ્કોર બનાવવા માંગતી હતી. તે સમયે 19મી ઓવર બોલિંગ કરવા આવેલા ચાડ લેકોકે મેચનો માર્ગ બદલી નાખ્યો.
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આ ઓવરમાં, તેણે પહેલા બોલ પર એક વિકેટ લીધી અને બીજા બોલ પર કોઈ વિકેટ ન લીધી. ઓવરના છેલ્લા ચાર બોલમાં ચાર વિકેટ લઈને તેણે પોતાની ડબલ હેટ્રિક પૂર્ણ કરી. આ પ્રભાવશાળી ઓવરથી ટાઇટન્સને નિર્ધારિત ઓવરમાં 9 વિકેટે 195 રન બનાવવામાં મદદ મળી. લેકોક તેના 4 ઓવરના સ્પેલમાં માત્ર 26 રન આપીને કુલ 6 વિકેટ લેવામાં સફળ રહ્યો.
લેકોકના ઐતિહાસિક પ્રદર્શન છતાં, ટાઇટન્સની ટીમ 19.5 ઓવરમાં 204 રનનો વિશાળ સ્કોર બનાવવામાં સફળ રહી. ઓપનિંગ બેટ્સમેન લાહુઆન-ડ્રે પ્રિટોરિયસે ટાઇટન્સ માટે 225 ના ધમાકેદાર સ્ટ્રાઇક રેટથી 36 બોલમાં 81 રન (11 ચોગ્ગા, 4 છગ્ગા) બનાવ્યા. 205 રનના લક્ષ્યનો પીછો કરતા, ક્વાઝુલુ-નેટલ ઇનલેન્ડ ટસ્કર્સ 20 ઓવરમાં 6 વિકેટ ગુમાવીને માત્ર 183 રન જ બનાવી શક્યા. ટીમ માટે માઈકલ એર્લિયાન્કાએ 56 રનની સંઘર્ષપૂર્ણ ઇનિંગ રમી, પરંતુ તે પોતાની ટીમને હારથી બચાવી શક્યો નહીં. ટાઇટન્સે આ રોમાંચક મેચ 21 રનથી જીતી લીધી.
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