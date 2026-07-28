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ટીમ ઈન્ડિયાના આસિસ્ટન્ટ કોચે પોતાના રસ્તા અલગ કર્યા, IPL ટીમ સાથે જોવા મળશે

ટીમ ઈન્ડિયાના સહાયક કોચ રાયન ટેન ડોશેટે પોતાના પદ પરથી રાજીનામું આપી દીધું છે. તેમણે ઈંગ્લેન્ડ પ્રવાસ દરમિયાન આ જાહેરાત કરી હતી.

ryan ten doechate
ryan ten doechate (GETTY IMAGES)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 28, 2026 at 7:10 PM IST

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RYAN TEN DOECHATE: ઈંગ્લેન્ડ સામેની વ્હાઇટ-બોલ શ્રેણીના સમાપન પછી, રાયન ટેન ડોશેટે ભારતીય ટીમના સહાયક કોચ પદેથી રાજીનામું આપી દીધું છે. આયર્લેન્ડ અને ઈંગ્લેન્ડના પ્રવાસ દરમિયાન ભારતે ક્લીન સ્વીપ કર્યા બાદ તેમણે રાજીનામું આપવાનો નિર્ણય લીધો હતો. ભારતીય ટીમ માટે આ એક મોટો આંચકો માનવામાં આવી રહ્યો છે, કારણ કે તેમને ખાસ કરીને ટીમ ઈન્ડિયાના મુખ્ય કોચ ગૌતમ ગંભીરની ભલામણ પર સહાયક કોચ તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા હતા. હવે, ક્રિકઇન્ફોના અહેવાલ મુજબ, રાયન ટેન ડોશેટે 2027 IPL સીઝન માટે કોલકાતા નાઈટ રાઇડર્સ (KKR) ના કોચિંગ સ્ટાફમાં પાછા ફરવા માટે તૈયાર છે.

ઈંગ્લેન્ડ શ્રેણી દરમિયાન BCCIને જાણ કરી હતી

રાયન ટેન ડોશેટ ઘણા સમયથી ટીમ ઈન્ડિયા સાથે સહાયક કોચ તરીકે સંકળાયેલા હતા. ટીમ ઈન્ડિયાના ઈંગ્લેન્ડ પ્રવાસ દરમિયાન જ એવું બહાર આવ્યું હતું કે તેઓ ઝિમ્બાબ્વે શ્રેણી પછી પોતાના પદ પરથી રાજીનામું આપશે. દરમિયાન, ક્રિકઈન્ફોના અહેવાલમાં જણાવાયું છે કે ટેન ડોશેટ કેકેઆરના કોચિંગ સ્ટાફમાં જોડાવા માટે તૈયાર છે અને આવતા વર્ષે ટીમ સાથે જોવા મળશે.

રાયન ટેન ડોશેટ નેધરલેન્ડના કેપ્ટન રહી ચૂક્યા છે

રાયન ટેન ડોશેટ 2024 માં ટીમ ઈન્ડિયામાં જોડાયા હતા. તેમણે અગાઉ નેધરલેન્ડ ક્રિકેટ ટીમનું નેતૃત્વ કર્યું છે. રાહુલ દ્રવિડના કાર્યકાળના અંત પછી મુખ્ય કોચ બદલાયા ત્યારે તેઓ ટીમમાં જોડાયા હતા. ટેન ડોશેટને ભારતીય ટીમની બેટિંગ અને ફિલ્ડિંગમાં સુધારો કરવાનું કામ સોંપવામાં આવ્યું હતું, જેમાં તેમણે નોંધપાત્ર સફળતા મેળવી હતી.

ભૂતકાળમાં KKR સાથે પણ સંકળાયેલા રહ્યા છે

KKR (કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સ) ની વાત કરીએ તો, તેમનો ફ્રેન્ચાઇઝી સાથે અગાઉનો સંબંધ છે. જ્યારે તેઓ 2012 અને 2014 માં IPL ટાઇટલ જીત્યા ત્યારે તેઓ ટીમનો ભાગ હતા, ટીમના સભ્ય તરીકે રમ્યા હતા. બાદમાં, 2022 માં, તેઓ ટીમના ફિલ્ડિંગ કોચ બન્યા, જે ભૂમિકા તેમણે 2024 સુધી નિભાવી.

એશિયા કપ અને ICC T20 વર્લ્ડ કપ જીતવામાં સફળતા

તેમના કાર્યકાળ દરમિયાન, ભારતે 2025 માં એશિયા કપનો ખિતાબ જીત્યો. ત્યારબાદ, ટીમ 2026 નો ICC T20 વર્લ્ડ કપ જીતવામાં પણ સફળ રહી. જોકે, આ સમયગાળા દરમિયાન ભારતીય ટીમે ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં બહુ સારું પ્રદર્શન કર્યું ન હતું; તેઓ ઓસ્ટ્રેલિયા, ન્યુઝીલેન્ડ અને દક્ષિણ આફ્રિકા સામે ટેસ્ટ શ્રેણી હારી ગયા.

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