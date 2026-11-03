ડાંગની 'ગોલ્ડન ગર્લ' સરિતા ગાયકવાડ સાથે ઠગાઈ, રૂ. 69.10 લાખની કથિત છેતરપિંડી
ડાંગની 'ગોલ્ડન ગર્લ' અને એશિયન ગેમ્સની ગોલ્ડ મેડલ વિજેતા સરિતા ગાયકવાડ ઠગાઈનો ભોગ બની છે.
Published : November 3, 2026 at 7:31 PM IST
ડાંગ: ડાંગની 'ગોલ્ડન ગર્લ' સરિતા ગાયકવાડ સાથે કથિત છેતરપિંડીની ઘટના બની છે. એશિયન ગેમ્સમાં ગોલ્ડ મેડલ જીતીને દેશનું નામ રોશન કરનાર સરિતા ગાયકવાડે તાપીમાં કથિત રૂ. 69.10 લાખની છેતરપિંડીની ફરિયાદ નોંધાવી છે. આક્ષેપ છે કે રેતીના વેપારમાં રોકાણ કરાવીને મહિને 4 ટકા નફાની લાલચ આપીને તેમની સાથે છેતરપિંડી આચરવામાં આવી છે.
શું છે સમગ્ર મામલો?
2024માં ડાંગના આહવા તાલુકાના ગાઢવી ગ્રુપ ગ્રામ પંચાયતના સરપંચ અને તેમના મિત્ર જીતેન્દ્ર દ્વારા સરિતા ગાયકવાડની ઓળખાણ વ્યારા તાલુકાના બોરખડી ગામના રહેવાસી નિતિનભાઈ ભારતી સાથે થઈ હતી. જેમાં સરિતા ગાયકવાડે આક્ષેપ લગાવ્યો હતો કે, નિતિન ભારતી પોતે રેતીના કરોડોના બિઝનેસમાં જોડાયેલો છે. તેમજ જો સરિતા ગાયકવાડ તેમાં રોકાણ કરે તો 4 ટકા નફો અને એક વર્ષના અલ્પગાળામાં મૂળ રકમ પરત આપશે. તેવી આરોપીએ સરીતા ગાયકવાડને ખાતરી આપી હતી.
ડાંગના ડી.એસ.પી. પૂજા યાદવે જણાવ્યું કે, ફરિયાદી સરિતા ગાયકવાડ સાથે આરોપી નીતિન ભારતીએ 67 લાખની છેતરપિંડી કરી છે. આરોપીએ ફરિયાદીને 2024માં મળ્યો અને 4 ટકાના નફાની લાલચ આપીને તેમને વિશ્વાસમાં લઈને રોકાણ કરવા માટે પ્રેરિત કર્યા હતા. તપાસમાં આરોપીના બેંક ખાતા ફ્રીઝ કરવામાં આવ્યા છે અને બેંક વિગતોથી પૈસાની લેતી દેતી છે તે હાલ તપાસમાં છે.
સરિતા ગાયકવાડે આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે મેડલ જીત્યા છે
ડાંગ જિલ્લાના કરાડી આંબા ગામના ગોલ્ડન ગર્લ તરીકે જાણીતા એથ્લેટ્સ સરિતા ગાયકવાડ મુખ્યત્વે 400 મીટર દોડ અને 400 મીટર વિઘ્ન દોડ ક્ષેત્રે આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે શાનદાર પ્રદર્શન કરીને મેડલ જીત્યા છે. જેમાં વર્ષ-2018ની જકાર્તા એશિયન ગેમ્સની 4x400 મીટર મહિલા રિલે દોડમાં ગોલ્ડ મેડલ જીતીને તેઓ એશિયન ગેમ્સમાં સૂવર્ણ પ્રદક મેળવનાર ગુજરાતના પ્રથમ મહિલા એથ્લેટ્સ બન્યા વર્ષ-2019 દોહા એશિયન એથ્લેટિક્સ ચેમ્પિયનશિપમાં 400 મીટર વિઘ્ન દોડમાં બ્રોન્જ મેળવ્યો અને 4x400 મીટર રિલે દોડમાં સિલ્વર મેડલ એમ કુલ મળીને આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે 1 ગોલ્ડ, 1 સિલ્વર અને 1 બ્રોન્ઝ મેડલ પ્રાપ્ત કર્યા છે.
આ પણ વાંચોઃ