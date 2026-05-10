ગુજરાત ટાઈટન્સની શાનદાર જીત, રાજસ્થાનને 77 રનથી હરાવીને ટીમ બીજા ક્રમે પહોંચી

ગુજરાત ટાઇટન્સે 229 રન બનાવ્યા બાદ, રાજસ્થાન રોયલ્સને ફક્ત 152 રનમાં ઓલઆઉટ કરી દીધું.

By ETV Bharat Sports Team

Published : May 10, 2026 at 7:25 AM IST

RR vs GT IPL 2026: ઈન્ડિયન પ્રીમિયર લીગ 2026ની 52મી મેચમાં, ગુજરાત ટાઇટન્સ (GT) એ રાજસ્થાન રોયલ્સ (RR) પર 77 રનથી ભવ્ય વિજય મેળવ્યો. પ્રથમ બેટિંગ કરતા, ગુજરાતે 20 ઓવરમાં 4 વિકેટ ગુમાવીને 229 રનનો વિશાળ સ્કોર બનાવ્યો. ત્યાર બાદ શાનદાર બોલિંગ પ્રદર્શન સાથે, GT એ રાજસ્થાનને માત્ર 16.3 ઓવરમાં 152 રનમાં ઓલઆઉટ કરી દીધું.

આ જીત સાથે, ગુજરાત પોઈન્ટ ટેબલમાં પાંચમા સ્થાનેથી બીજા સ્થાને પહોંચી ગયું. તેમના 11 મેચમાં કુલ 14 પોઈન્ટ છે. 77 રનની ભારે હાર બાદ રાજસ્થાન ચોથા સ્થાનેથી પાંચમા સ્થાને સરકી ગયું. તેમની 11 મેચમાં કુલ 12 પોઈન્ટ છે.

ગુજરાત તરફથી, સાઈ સુદર્શને 36 બોલમાં 55 રન અને કેપ્ટન શુભમન ગિલે 44 બોલમાં 84 રનની શાનદાર પારી રમી. સુદર્શને 6 ચોગ્ગા અને 2 છગ્ગા ફટકાર્યા, જ્યારે ગિલે તેની ઇનિંગ દરમિયાન 9 ચોગ્ગા અને 3 છગ્ગા ફટકાર્યા. બોલિંગમાં, રાશિદ ખાને 4 ઓવરમાં 33 રન આપીને 4 વિકેટ લીધી, જ્યારે જેસન હોલ્ડરે 2.3 ઓવરમાં 12 રન આપીને 3 વિકેટ લેવામાં સફળ થયો.

રસીદ ખાનને મેચનો શ્રેષ્ઠ ખેલાડી જાહેર કરવામાં આવ્યો અને તેને પ્લેયર ઓફ ધ મેચનો એવોર્ડ એનાયત કરવામાં આવ્યો.

