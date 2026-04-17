રાજસ્થાન રોયલ્સ મેનેજર સામે મોટી કાર્યવાહી, BCCI એ કડક સજા ફટકારી

IPL 2026 માં એક મેચ દરમિયાન મોબાઇલ ફોનના ઉપયોગને લગતી ઘટના અંગે કડક કાર્યવાહી કરતા, BCCI એ રાજસ્થાન રોયલ્સના મેનેજર પર દંડ ફટકાર્યો છે.

RR MANAGER ROMI BHINDER FINED
RR MANAGER ROMI BHINDER FINED (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : April 17, 2026 at 5:52 PM IST

RR MANAGER FINED: રાજસ્થાન રોયલ્સના મેનેજર રોમી ભિંડરને તાજેતરમાં IPL મેચ દરમિયાન ડગઆઉટમાં ફોનનો ઉપયોગ કરતા જોવામાં આવ્યા હતા. આ ઘટનાએ વિવાદ જગાવ્યો હતો અને તેમની સામે તપાસ શરૂ થઈ હતી. આ મામલે મોટી કાર્યવાહી કરતા, ભારતીય ક્રિકેટ કંટ્રોલ બોર્ડ (BCCI) એ હવે મેનેજર રોમી ભિંડર પર દંડ ફટકાર્યો છે. કડક ચેતવણી આપવામાં આવી છે. દરમિયાન, તેની બાજુમાં બેઠેલા 15 વર્ષીય વૈભવ સૂર્યવંશી સામે કોઈ કાર્યવાહી કરવામાં આવી નથી.

ડગઆઉટમાં ફોનનો ઉપયોગ કરવા પર પ્રતિબંધ

હકીકતમાં, આ ઘટનાનો વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થયાના બે દિવસ પછી, BCCI એ રોમી ભિંડરને કારણદર્શક નોટિસ ફટકારી હતી, જેમાં 48 કલાકની અંદર જવાબ માંગવામાં આવ્યો હતો. તાજેતરમાં ભિંડરની તબિયત ખરાબ હોવાના અહેવાલો પણ સામે આવ્યા હતા, જેના કારણે તેણે ડગઆઉટમાં ફોનનો ઉપયોગ કર્યો હતો. IPLના નિયમો અનુસાર, ટીમ મેનેજરોને ફોનનો ઉપયોગ કરવાની પરવાનગી છે; જોકે, PMOA વિસ્તારમાં - ખાસ કરીને ડગઆઉટમાં - આવા ઉપયોગની મંજૂરી નથી. ફોનનો ઉપયોગ ડ્રેસિંગ રૂમમાં સખત પ્રતિબંધિત છે. આ કારણોસર જ આ કૃત્યને પ્રોટોકોલનું ઉલ્લંઘન માનવામાં આવ્યું હતું, જેના કારણે શિસ્તભંગના પગલાં લેવામાં આવ્યા હતા.

રોમી ભિંડરને ₹1 લાખનો દંડ

આ બાબતે ટિપ્પણી કરતા, દેવજીત સૈકિયાએ જણાવ્યું હતું કે, ગુવાહાટી મેચ દરમિયાન રોમી ભીંડર પ્રોટોકોલ ઉલ્લંઘનમાં સંડોવાયેલ હતો. IPL નિયમો અનુસાર તેમને નોટિસ જારી કરવામાં આવી હતી. તેમને પોતાનું સ્થાન સ્પષ્ટ કરવા માટે 48 કલાકનો સમય આપવામાં આવ્યો હતો. તેમણે પોતાનો જવાબ રજૂ કર્યો હતો, પરંતુ અમે તેનાથી સંપૂર્ણપણે સંતુષ્ટ નથી. એન્ટી કરપ્શન યુનિટ પણ તેમના જવાબથી અસંતુષ્ટ છે. આ તેમનો પહેલો ગુનો હોવાથી, નિયમો હેઠળ તેમના પર ₹1 લાખનો દંડ લાદવામાં આવ્યો હતો, સાથે ભવિષ્યમાં વધુ સાવધાની રાખવાની જરૂરિયાત પર ભાર મૂકતી ચેતવણી પણ આપવામાં આવી હતી. તેમણે વધુમાં ઉમેર્યું હતું કે, "અમે આશા રાખીએ છીએ કે સંડોવાયેલા અન્ય તમામ વ્યક્તિઓ આ ઘટનામાંથી પાઠ શીખશે, અને હું દરેકને રમતની અખંડિતતા પર અસર ન પડે તે માટે નિયમો અને માર્ગદર્શિકાનું પાલન કરવા વિનંતી કરું છું."

આ મામલો હવે ઉકેલાઈ ગયો છે, રાજસ્થાન રોયલ્સ ટીમે તેના આગામી મેચ પર નજર રાખી છે. ટીમનો આગામી મેચ 19 એપ્રિલે કોલકાતાના ઇડન ગાર્ડન્સ ખાતે કોલકાતા નાઈટ રાઇડર્સ સામે રમાવાનો છે, જ્યાં તેઓ જીતના માર્ગ પર પાછા ફરવાનો પ્રયાસ કરશે.

આ પણ વાંચો:

  1. શું હાર્દિક પંડ્યાને કેપ્ટન પદેથી હટાવવામાં આવશે? સતત ચાર હાર બાદ ઉભા થયા પ્રશ્નો
  2. મુંબઈ સામે શ્રેયસ ઐયરની શાનદાર ફિલ્ડિંગ, રોહિત અને સૂર્યાની પ્રતિક્રિયા થઈ વાયરલ

