રિયાન પરાગને ડ્રેસિંગ રૂમમાં ધૂમ્રપાન કરવા બદલ મળી સજા, IPL એ કડક કાર્યવાહી કરી
IPL દ્વારા રિયાન પરાગ સામે કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે. તે મેચ દરમિયાન ડ્રેસિંગ રૂમમાં સિગારેટ પીતો જોવા મળ્યો હતો.
Published : April 30, 2026 at 3:15 PM IST
RIYAN PARAG: રિયાન પરાગ સામે કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે. IPLમાં રાજસ્થાન રોયલ્સના કેપ્ટન પરાગ તાજેતરમાં ડ્રેસિંગ રૂમમાં સિગારેટ પીતા જોવા મળ્યા હતા. આ ઘટનાનો એક વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થયો હતો અને ચર્ચાનો મુખ્ય વિષય બન્યો હતો. આ પછી, એવી અપેક્ષા રાખવામાં આવી રહી હતી કે રિયાન સામે શિસ્તભંગના પગલાં લેવામાં આવશે. હવે, કડક વલણ અપનાવતા, IPL એ તેના વિરુદ્ધ દંડની જાહેરાત કરી છે.
રિયાન પરાગ પર મેચ ફીના 25% દંડ
આઈપીએલની 40મી મેચમાં રાજસ્થાન રોયલ્સ અને પંજાબ કિંગ્સ આમને-સામને હતા. મેચ દરમિયાન એક વીડિયો વાયરલ થયો હતો જેમાં રિયાન પરાગ ધૂમ્રપાન કરતો જોવા મળ્યો હતો. આઈપીએલ દ્વારા આપવામાં આવેલી માહિતી અનુસાર, રાજસ્થાન રોયલ્સના કેપ્ટન રિયાન પરાગ પર તેની મેચ ફીના 25 ટકા દંડ ફટકારવામાં આવ્યો છે. ખેલાડીઓ અને ટીમ અધિકારીઓ માટે આઈપીએલ આચારસંહિતાના લેવલ 1 ના ઉલ્લંઘન બદલ તેને એક ડિમેરિટ પોઈન્ટ પણ મળ્યો છે. નિવેદનમાં વધુમાં નોંધવામાં આવ્યું છે કે રિયાનને આઈપીએલ આચારસંહિતાની કલમ 2.21 ના ઉલ્લંઘનનો દોષી ઠેરવવામાં આવ્યો છે, જે રમતને બદનામ કરે તેવા આચરણ સાથે સંબંધિત છે. આ ઘટના બીજી ઇનિંગ દરમિયાન બની હતી, જ્યારે રિયાનને ડ્રેસિંગ રૂમમાં વેપનો ઉપયોગ કરતા જોવા મળ્યો હતો.
Riyan Parag, Captain, Rajasthan Royals, has been fined 25% of his match fee and has also accumulated one Demerit Point for breaching Level 1 of the IPL’s Code of Conduct for Players and Team Officials during Match No. 40 of the TATA Indian Premier League (IPL) 2026 against Punjab… pic.twitter.com/DbGgFGGChy— ANI (@ANI) April 30, 2026
રાજસ્થાન રોયલ્સનો કેપ્ટન છે રિયાન પરાગ
દરમિયાન, ક્રિકબઝના એક અહેવાલમાં જણાવાયું છે કે, રાજસ્થાન રોયલ્સે આ સિઝન માટે રિયાનને ₹14 કરોડમાં કરારબદ્ધ કર્યો છે. આ ગણતરીના આધારે, તેની મેચ ફી આશરે ₹1 કરોડ થાય છે. આ ઉલ્લંઘન માટે દંડ તે રકમના 25 ટકા હશે, જે આશરે ₹25 લાખ થાય છે. આને પહેલી વારના ગુના તરીકે ગણવામાં આવ્યું હોવાથી, ₹25 લાખનો ભારે દંડ થાય છે. આ ઘટના ભવિષ્ય માટે કોઈ મિસાલ ન બને તે માટે IPLએ આ કડક કાર્યવાહી કરી છે.
🚨 News 🚨@rajasthanroyals Captain Riyan Parag has been fined 25% of his match fee and has also accumulated one Demerit Point (Level 1) for breaching Article 2.21 of the IPL’s Code of Conduct for Players and Team Officials.— IndianPremierLeague (@IPL) April 30, 2026
More Details 🔽 | #TATAIPL https://t.co/zftWRg2QWH
રાજસ્થાન રોયલ્સ પોઈન્ટ ટેબલમાં ચોથા સ્થાને
દરમિયાન, રાજસ્થાન રોયલ્સ ટીમ IPLની આ સિઝનમાં જોરદાર પ્રદર્શન કરી રહી છે. અત્યાર સુધી રમાયેલી 9 મેચમાંથી, ટીમે 6 જીત અને 3 હારનો સામનો કરવો પડ્યો છે. પરિણામે, તેમના 12 પોઈન્ટ થયા છે. ટીમ હાલમાં ચોથા સ્થાને છે અને પ્લેઓફમાં સ્થાન મેળવવા માટે એક મજબૂત દાવેદાર છે. નોંધનીય છે કે, જે મેચમાં રિયાન પરાગ સાથે ઘટના બની હતી, તે જ મેચમાં રાજસ્થાને પંજાબ કિંગ્સને 6 વિકેટથી હરાવ્યું હતું. ટીમ હવે 1 મેના રોજ - આ શુક્રવારે દિલ્હી સામે તેની આગામી મેચ રમવા માટે તૈયાર છે.
આ પણ વાંચો: