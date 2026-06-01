શું RCBની ઐતિહાસિક જીત બાદ બેંગલુરુમાં વિજય પરેડ યોજાશે? ફ્રેન્ચાઇઝી એ આપી અપડેટ
રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોરે IPL 2026નો ખિતાબ જીતવામાં સફળતા મેળવી. RCB એ ફાઇનલમાં ગુજરાત ટાઇટન્સને 5 વિકેટે હરાવીને સતત બીજી વખત ખિતાબ જીત્યો.
Published : June 1, 2026 at 11:45 AM IST
RCB VICTORY PARADE: IPL 2026નો ખિતાબ જીતીને ઇતિહાસ રચનાર રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોરના ચાહકો ઉજવણીના મૂડમાં ડૂબેલા છે. ગુજરાત ટાઇટન્સને એકતરફી ફાઇનલમાં હરાવીને સતત બીજી વખત ટ્રોફી મેળવીને, RCB હવે IPL ઇતિહાસના સૌથી વિશિષ્ટ ક્લબમાં જોડાઈ ગયું છે. જો કે, આ ઐતિહાસિક સિદ્ધિ છતાં, બેંગ્લોરના રસ્તાઓ પર ભવ્ય વિજય પરેડ થવાની શક્યતા હાલમાં ખૂબ જ ઓછી દેખાય છે. નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમ ખાતે આયોજિત ફાઇનલમાં ગુજરાત ટાઇટન્સ પર વિજય મેળવ્યા પછી, RCB IPLના 19 વર્ષના ઇતિહાસમાં સતત બે ટાઇટલ જીતનારી ત્રીજી ટીમ બની. આ પહેલા, ફક્ત ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ અને મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ જ આ સિદ્ધિ મેળવી શક્યા હતા.
શું કોઈ વિજય પરેડ નહીં નીકળે?
સામાન્ય રીતે, આવી ભવ્ય સિદ્ધિ પછી, ટીમો માટે ભવ્ય રોડ શો અને વિજય સરઘસનું આયોજન કરવામાં આવે છે. જોકે, અમદાવાદમાં ખિતાબ જીત્યા પછી તરત જ RCB દ્વારા જારી કરાયેલા સત્તાવાર નિવેદન સૂચવે છે કે આ વખતે ઉજવણી શાંત રહી શકે છે. અહેવાલો અનુસાર, RCB ટીમ 1 જૂને બેંગલુરુ પાછા ફરવાનું પણ આયોજન કરી રહી નથી, અને સમગ્ર ટીમ હાલમાં અમદાવાદમાં રહેવાની તૈયારીમાં છે. સોશિયલ મીડિયા પર ભાવનાત્મક સંદેશ જારી કરીને, ફ્રેન્ચાઇઝીએ તેના સમર્થકોને જવાબદારીપૂર્વક ઉજવણી કરવા અપીલ કરી છે.
What a night. What a feeling. 🥹— Royal Challengers Bengaluru (@RCBTweets) May 31, 2026
To every member of the RCB nation, congratulations. This is YOUR win. 🏆❤️
As the celebrations begin, let’s be responsible. 🙌
Best way to celebrate is with your loved ones. Relive the memories, and enjoy this special moment from the comfort of…
એક નિવેદનમાં, RCB એ ટિપ્પણી કરી, "કેટલી ભવ્ય રાત! કેટલી અદ્ભુત લાગણી! RCB પરિવારના દરેક સભ્યને અભિનંદન. આ જીત તમારી છે. ઉજવણી શરૂ થતાંની સાથે, ચાલો આપણે તેનો જવાબદારીપૂર્વક આનંદ માણીએ. ઉજવણી કરવાનો શ્રેષ્ઠ રસ્તો એ છે કે આ ક્ષણને તમારા પ્રિયજનો સાથે જીવો. આ યાદોને તાજી કરો અને તમારા પોતાના ઘરના આરામથી આ ખાસ પ્રસંગને યાદ કરો." ફ્રેન્ચાઇઝીએ વધુમાં ઉમેર્યું, "આપણે આવતા વર્ષે સ્ટેડિયમમાં ફરી મળીશું, 12મી મેન આર્મી! ત્યાં સુધી, આનંદ ફેલાવતા રહો અને અમને ટેકો આપતા રહો."
ગયા વર્ષની ઘટનાના પ્રકાશમાં લેવાયેલો નિર્ણય?
RCB તરફથી આ નિવેદન એવા સમયે આવ્યું છે જ્યારે એવું માનવામાં આવે છે કે ફ્રેન્ચાઇઝ ગયા વર્ષે બનેલી દુ:ખદ ઘટનાને ધ્યાનમાં રાખીને કોઈપણ મોટા જાહેર કાર્યક્રમનું આયોજન કરવાથી દૂર રહેવા માંગે છે. આ જ કારણોસર, ટીમે ચાહકોને ઘરે રહેવા અને સલામત રીતે વિજયની ઉજવણી કરવાની સલાહ આપી છે. દરમિયાન, ફાઇનલમાં તેમની હાર બાદ, ગુજરાત ટાઇટન્સના ખેલાડીઓ અને સપોર્ટ સ્ટાફને પણ ભયાનક પરિસ્થિતિનો સામનો કરવો પડ્યો. તેમની હોટલ પરત ફરતી વખતે, ટીમ બસમાં અચાનક શોર્ટ સર્કિટ થયો, જેના કારણે અંદરનો ભાગ ધુમાડો ભરાઈ ગયો. જોકે, ટીમ મેનેજમેન્ટે તાત્કાલિક તમામ ખેલાડીઓ અને સ્ટાફને સલામત સ્થળે ખસેડ્યા. બધા થોડા સમય માટે રસ્તાની બાજુમાં રાહ જોતા હતા, ત્યારબાદ તેમને સુરક્ષિત રીતે તેમની હોટલ સુધી પહોંચાડવા માટે વૈકલ્પિક બસની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી હતી.
