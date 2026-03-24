IPL 2026 પહેલા RCB ને મોટો ઝટકો, સ્ટાર ખેલાડીએ ટુર્નામેન્ટમાંથી પોતાનું નામ પાછું ખેંચ્યું

RCB ટીમને વધુ એક મોટો ફટકો પડ્યો છે. સ્ટાર બોલરે વ્યક્તિગત કારણોસર ટુર્નામેન્ટમાંથી પોતાનું નામ પાછું ખેંચી લીધું છે.

ROYAL CHALLENGER BANGALORE TEAM
ROYAL CHALLENGER BANGALORE TEAM (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : March 24, 2026 at 2:43 PM IST

IPL 2026: IPL ની 19મી સીઝન 28 માર્ચથી શરૂ થવાની છે. ટુર્નામેન્ટની શરૂઆતની મેચ ડિફેન્ડિંગ ચેમ્પિયન RCB અને સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ વચ્ચે રમાશે. જોકે, ટુર્નામેન્ટ શરૂ થાય તે પહેલા જ RCB ને વધુ એક મોટો ઝટકો લાગ્યો છે. ટીમના 28 વર્ષીય સ્ટાર ફાસ્ટ બોલરને વ્યક્તિગત કારણોસર આખી ટુર્નામેન્ટમાંથી બહાર કરવામાં આવ્યો છે. ક્રિકબઝ દ્વારા બહાર આવતા અહેવાલો અનુસાર, RCB એ સત્તાવાર રીતે આ ઘટનાની પુષ્ટિ કરી છે. ચાલો એક નજર કરીએ કે આ સ્ટાર ફાસ્ટ બોલર કોણ છે.

યશ દયાલ IPL 2026 માં રમશે નહીં

આ સિઝનમાં ખેલાડીઓની ઉપલબ્ધતા RCB માટે એક મોટી ચિંતાનો વિષય છે. જ્યારે જોશ હેઝલવુડ ઈજાને કારણે ટુર્નામેન્ટની શરૂઆતની મેચો માટે પહેલાથી જ બહાર છે, ત્યારે યશ દયાલે પણ આ સિઝનમાં બહાર રહેવાનો નિર્ણય લીધો છે. ક્રિકબઝના અહેવાલ મુજબ, દયાલે વર્તમાન સિઝન માટે RCB ટીમમાં જોડાવાનું પસંદ કર્યું નથી. તેણે આ નિર્ણય માટે વ્યક્તિગત કારણો આપ્યા છે. આ સમાચારની પુષ્ટિ RCB ના ક્રિકેટ ડિરેક્ટર દ્વારા કરવામાં આવી છે, જેમણે એમ પણ કહ્યું છે કે દયાલ ફ્રેન્ચાઇઝી સાથે કરાર હેઠળ રહેશે. ફ્રેન્ચાઇઝીએ 2024 ની હરાજી દરમિયાન ₹5 કરોડમાં તેમની સેવાઓ ખરીદી હતી.

શ્વેતા પુંડિર સાથે લગ્ન

યશ દયાલે તાજેતરમાં લગ્ન કર્યા. તેમણે દિલ્હીની કન્ટેન્ટ ક્રિએટર શ્વેતા પુંડિર સાથે લગ્ન કર્યા. તેમણે લગ્નના ફોટા સોશિયલ મીડિયા પર શેર કર્યા. આ પહેલા પણ તેના પર જાતીય સતામણીના આરોપો લાગ્યા હતા.

તેની આઈપીએલ કારકિર્દી પણ ખૂબ ચર્ચાનો વિષય રહી છે. અત્યાર સુધી, તેઓ આઈપીએલમાં બે ટીમો માટે રમ્યા છે. આજ સુધીની ટુર્નામેન્ટમાં, તેમણે 43 મેચોમાં 41 વિકેટ લીધી છે. પાછલી સીઝનમાં, તેમણે 15 મેચોમાં બોલિંગ કરતી વખતે 13 વિકેટ લીધી હતી.

RCB ની પહેલી મેચ SRH સામે

આઈપીએલ 2026 ની પહેલી મેચ ડિફેન્ડિંગ ચેમ્પિયન, રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગલુરુ અને સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ વચ્ચે રમાશે. આ મુકાબલો 28 માર્ચે આરસીબીના હોમ ગ્રાઉન્ડ, એમ. ચિન્નાસ્વામી સ્ટેડિયમ ખાતે યોજાવાનો છે. આ સિઝનમાં, આરસીબી પોતાના ટાઇટલને બચાવવાના મક્કમ ઇરાદા સાથે મેદાનમાં ઉતરશે.

