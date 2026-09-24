ETV Bharat / sports

17 વર્ષની ઉંમરે બ્રોન્ઝ, 22 વર્ષની ઉંમરે સિલ્વર અને હવે 25 વર્ષની ઉંમરે ફરી રચ્યો ઇતિહાસ, જાણો કોણ છે રોશીબીના દેવી

મણિપુરની વુશુ ખેલાડી રોશીબીના દેવીએ એશિયન ગેમ્સ 2026 માં 60 કિગ્રા સાન્ડા ઇવેન્ટમાં સિલ્વર મેડલ જીત્યો. એશિયન ગેમ્સમાં આ તેમનો ત્રીજો મેડલ છે.

રોશીબીના દેવીએ એશિયન ગેમ્સ 2026 માં સિલ્વર મેડલ જીત્યો
રોશીબીના દેવીએ એશિયન ગેમ્સ 2026 માં સિલ્વર મેડલ જીત્યો (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 24, 2026 at 1:07 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Asian Games 2026: જાપાનના નાગોયામાં આઈચી પ્રીફેક્ચરલ માર્શલ આર્ટ્સ હોલમાં જ્યારે ભારતીય ધ્વજ ફરકાવવામાં આવ્યો, ત્યારે પોડિયમ પર ઉભેલી નાઓરેમ રોશીબીના દેવીની આંખોમાં આનંદ અને છેલ્લા કેટલાક મહિનાના સંઘર્ષની પીડા પ્રતિબિંબિત થઈ. ચીનની શક્તિશાળી ફાઇટર ઝાંગ ઝિયાઓયુએ મહિલાઓની 60 કિગ્રા સાન્ડા ઇવેન્ટની ફાઇનલમાં રોશીબીનાને 2-0થી હરાવી હતી, પરંતુ રોશીબીનાએ ભારતીય રમત ઇતિહાસમાં કંઈક અજોડ સિદ્ધિ મેળવી હતી. 25 વર્ષીય મણિપુરી ફાઇટર એશિયન ગેમ્સમાં સતત ત્રણ મેડલ જીતનાર પ્રથમ ભારતીય વુશુ એથ્લીટ બની. ચીન અને ઈરાન જેવા શક્તિશાળી રાષ્ટ્રોના પ્રભુત્વવાળી રમતમાં રોશીબીનાની સિદ્ધિ ચમત્કારિક નથી. જોકે, આ ચમકતા સિલ્વર મેડલનો માર્ગ ખડકાળ, પીડાદાયક અને ઉતાર-ચઢાવથી ભરેલો રહ્યો છે.

આ યાત્રા 17 વર્ષની ઉંમરે શરૂ થઈ હતી

મણિપુરના એક સામાન્ય પરિવારમાંથી આવતી, રોશીબીનાએ ખૂબ જ નાની ઉંમરે વુશુ (સાંડા, એક સંપૂર્ણ સંપર્ક લડાઇ રમત) ની માંગણી કરતી રમતમાં પ્રવેશ કર્યો. માત્ર 17 વર્ષની ઉંમરે, રોશીબીનાએ બ્રોન્ઝ મેડલ જીતીને પોતાની પ્રતિભાથી દુનિયાને ચકિત કરી દીધી. 22 વર્ષની ઉંમરે, તેણીએ પોતાના પ્રદર્શનને વધુ નિખાર્યું અને દેશ માટે સિલ્વર મેડલ જીત્યો. 2026ના આઈચી-નાગોયા એશિયન ગેમ્સમાં, તેણીએ 25 વર્ષની ઉંમરે બીજો સિલ્વર મેડલ જીત્યો, એશિયન ગેમ્સના મેડલની હેટ્રિક પૂર્ણ કરી. એશિયન ગેમ્સમાં વુશુમાં આ ભારતનો 11મો મેડલ હતો, પરંતુ આ મણિપુરી સ્ટાર ત્રણ મેડલ સાથે એકમાત્ર છે.

ટીમની બહાર, ઘૂંટણની ઈજા, અને હાઈ-વોલ્ટેજ ડ્રામા

નાગોયા પહોંચ્યાના એક મહિના પહેલા સુધી, 2026 એશિયન ગેમ્સમાં રોશીબીના દેવીનો ભાગ લેવો લગભગ અશક્ય લાગતો હતો. ગયા વર્ષે ઘૂંટણની ગંભીર ઈજા બાદ, રોશીબીના રાષ્ટ્રીય પસંદગી ટ્રાયલ દરમિયાન યુવા ફાઇટર દિવ્યાંશી ચૌધરી સામે હારી ગઈ હતી. 22 ઓગસ્ટના રોજ રમત મંત્રાલય દ્વારા જાહેર કરાયેલી સત્તાવાર સાત સભ્યોની ભારતીય વુશુ ટીમમાંથી રોશીબીનાનું નામ સંપૂર્ણપણે ગાયબ હતું. પરંતુ ભાગ્યની યોજના કંઈક અલગ હતી. ચીનના હુબેઈમાં SCO વુશુ ચેમ્પિયનશિપ દરમિયાન દિવ્યાંશી ચૌધરીને ઘૂંટણના લિગામેન્ટમાં ઈજા થઈ હતી. મેડિકલ રિપોર્ટના આધારે, વુશુ એસોસિએશન ઓફ ઈન્ડિયાએ રોશીબીનાને છેલ્લી ઘડીની ઈજાના રિપ્લેસમેન્ટ તરીકે ટીમમાં સામેલ કરી હતી.

ત્યારબાદ વિવાદનું વાવાઝોડું શરૂ થયું. ટીમમાંથી કાઢી મૂકવામાં આવેલી દિવ્યાંશીએ સોશિયલ મીડિયા પર રોશીબીના પર માનસિક ઉત્પીડનના ગંભીર આરોપો લગાવ્યા, જેના કારણે રમતગમત સમુદાયમાં ખળભળાટ મચી ગયો. એક તરફ, આરોપો અને પ્રતિ-આરોપોનો માનસિક તણાવ હતો, અને બીજી તરફ, પૂરતી તૈયારી વિના રિંગમાં પ્રવેશવાનો પડકાર હતો. જોકે, ભારતીય વુશુ એસોસિએશન અને રમતગમત મંત્રાલયે મક્કમ વલણ અપનાવ્યું, માત્ર તબીબી કારણોસર રોશીબીનાની વાપસી જ નહીં, પણ તેને નાગોયા પણ મોકલી.

વિવાદોનો જવાબ રિંગમાં રિંગ માસ્ટર બનીને આપ્યો

માનસિક દબાણ, વિવાદો અને તૈયારી વિનાના હોવા છતાં, રોશિબિનાએ પોતાના ધ્યેય પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કર્યું. તેણીએ મકાઉના ચુ માન સિનને 5-0થી હરાવીને મેડલ મેળવ્યો. ત્યારબાદ તેણીએ સેમિફાઇનલમાં ઇન્ડોનેશિયાની થાનિયા કુસુમિંગત્યાસને 2-0થી હરાવીને ટાઇટલ મેચમાં પ્રવેશ કર્યો. ફાઇનલમાં તેણી ચીનના અનુભવી ઝાંગ ઝિયાઓયુ સામે 0-2થી હારી ગઈ હોવા છતાં, તેણીની હિંમતએ સમગ્ર રાષ્ટ્રના દિલ જીતી લીધા.

આ પણ વાંચો:

  1. ભારતીય મહિલા હોકી ટીમનો એશિયન ગેમ્સમાં ધમાકો, થાઇલેન્ડને 20-1થી હરાવી જીતની મારી હેટ્રિક
  2. જય મીણાએ ઇતિહાસ રચ્યો, સોફ્ટ ટેનિસમાં ભારતનો પહેલો એશિયન ગેમ્સ મેડલ જીત્યો

TAGGED:

ROSIBINA DEVI
મણિપુરની વુશુ ખેલાડી રોશીબીના દેવી
રોશીબીના દેવી
એશિયન ગેમ્સ 2026
ASIAN GAMES 2026

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.