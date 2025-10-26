જાણો રોહિત અને વિરાટ મેદાનમાં પાછા ફરશે, દિવસ અને તારીખ નોંધી લો
સિડની વનડે જીત્યા બાદ, રોહિત શર્મા અને વિરાટ કોહલીનો ઓસ્ટ્રેલિયા પ્રવાસ સમાપ્ત થયો.
Published : October 26, 2025 at 8:41 PM IST
હૈદરાબાદ: ઓસ્ટ્રેલિયા સામે ભારતની ODI શ્રેણીની શરૂઆત ભલે ખરાબ રહી હોય, પરંતુ તેનો અંત સારો રહ્યો. જેમ તેઓ કહે છે, બધું સારું છે જેનો અંત સારો છે. ત્રીજી ODI માં ભારતની જીત, સ્ટાર બેટ્સમેન રોહિત શર્મા અને વિરાટ કોહલીની શાનદાર ઇનિંગ્સ સાથે, બધા ક્રિકેટ ચાહકોના દિલ જીતી લીધા.
રોહિત અને કોહલી T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચોમાંથી નિવૃત્તિ લઈ ચૂક્યા હોવાથી, તેમનો ઓસ્ટ્રેલિયન પ્રવાસ ODI શ્રેણીના સમાપન સાથે સમાપ્ત થયો. ચાહકો હવે વિચારી રહ્યા છે કે રો-કો ક્યારે મેદાનમાં પાછા ફરશે, અને કઈ ટીમ સામે? તો ચાલો જાણીએ કે રો-કો ક્યારે ટીમ ઈન્ડિયાની જર્સી પહેરીને પાછા ફરશે.
બંને 35 દિવસ પછી પાછા ફરશે
હાલમાં ઓસ્ટ્રેલિયાના પ્રવાસે રહેલી ભારતીય ટીમ, ODI શ્રેણી પછી ત્યાં પાંચ મેચની T20I શ્રેણી રમશે. આ શ્રેણી 29 ઓક્ટોબરથી 8 નવેમ્બર સુધી ચાલશે. ત્યારબાદ, દક્ષિણ આફ્રિકાની ટીમ આવતા મહિને, નવેમ્બરમાં ભારતનો પ્રવાસ કરશે, જ્યાં તેઓ બે ટેસ્ટ, ત્રણ ODI અને પાંચ T20I રમશે.
શ્રેણીની શરૂઆત એક ટેસ્ટ મેચથી થશે
ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચે પહેલી બે ટેસ્ટ મેચ 14 થી 26 નવેમ્બર દરમિયાન રમાશે. ત્યારબાદ ત્રણ મેચની વનડે શ્રેણી 30 નવેમ્બરથી શરૂ થશે. રોહિત-વિરાટની જોડી આ શ્રેણીમાં પણ ચોક્કસપણે મેદાનમાં હશે. આનો અર્થ એ થયો કે સિડની વનડેના ૩૫ દિવસ પછી, આપણે રોહિત અને વિરાટને ફરીથી ટીમ ઈન્ડિયાની જર્સીમાં જોઈશું.
ભારત વિરુદ્ધ દક્ષિણ આફ્રિકા વનડે શેડ્યૂલ
- પહેલી વનડે - 30 નવેમ્બર (રાંચી)
- બીજી વનડે - 3 ડિસેમ્બર (રાયપુર)
- ત્રીજી વનડે - 6 ડિસેમ્બર (વિશાખાપટ્ટનમ)
ઓસ્ટ્રેલિયામાં રોહિત અને વિરાટનું પ્રદર્શન
રોહિત અને વિરાટ લગભગ સાત મહિનાના અંતરાલ પછી મેદાનમાં પાછા ફર્યા હતા, તેથી દરેકને ઓસ્ટ્રેલિયા શ્રેણીમાં તેમની પાસેથી મજબૂત બેટિંગ પ્રદર્શનની અપેક્ષા હતી. જોકે, બંનેએ પહેલી મેચમાં ખરાબ નિરાશા વ્યક્ત કરી. રોહિતે ફક્ત આઠ રન બનાવ્યા અને વિરાટ કોઈ રન બનાવ્યા વિના આઉટ થયો. બીજી વનડેમાં, હિટમેને અડધી સદી ફટકારી, પરંતુ કોહલી બીજી વખત કોઈ રન બનાવ્યા વિના પેવેલિયન પાછો ફર્યો, જેનાથી ચાહકો ખૂબ નિરાશ થયા.
કોહલીએ ત્રીજી વનડેમાં પોતાનું ખાતું ખોલાવ્યું
સિડનીમાં ત્રીજી મેચમાં, આ જોડીએ પોતાની બેટિંગથી ચાહકોને મંત્રમુગ્ધ કરી દીધા. પીછો કરવામાં શ્રેષ્ઠ જોડી તરીકે પ્રખ્યાત, રો-રોકે ફરી એકવાર ઓસ્ટ્રેલિયન ટીમને મુશ્કેલીમાં મૂકી દીધી. ગિલના આઉટ થયા પછી, તેઓએ વિરોધી ટીમને આઉટ કરવાની કોઈ તક આપ્યા વિના સ્કોરબોર્ડને ટિક કરી રાખ્યું. બંનેએ બીજી વિકેટ માટે 168 રનની અતૂટ ભાગીદારી કરી, જેના કારણે ભારત 9 વિકેટથી વિજય મેળવ્યો.
2027 વર્લ્ડ કપમાં રમવાની આકાંક્ષા
બંને ક્રિકેટ જગતના દિગ્ગજ આગામી બે વર્ષ સુધી આ ગતિ ચાલુ રાખવા અને 2027 વર્લ્ડ કપમાં રમવા માંગે છે. નવેમ્બરમાં દક્ષિણ આફ્રિકા શ્રેણી પછી, ભારત આવતા વર્ષે જાન્યુઆરીમાં ન્યુઝીલેન્ડ સામે ODI શ્રેણી રમશે. દરમિયાન, એવા અહેવાલો છે કે બંને ખેલાડીઓ ડિસેમ્બરમાં વિજય હજારે ટ્રોફીની કેટલીક મેચોમાં દેખાઈ શકે છે.
