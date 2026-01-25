રોહિત શર્માને વધુ એક સન્માન મળ્યું, "હિટમેન" હવે આ નામથી ઓળખાશે
રોહિત શર્માએ મહારાષ્ટ્રના પુણે સ્થિત અજિંક્ય ડીવાય પાટિલ યુનિવર્સિટી દ્વારા સન્માન કરાયું.
Published : January 25, 2026 at 4:03 PM IST
Rohit Sharma: ટીમ ઈન્ડિયાના "હિટમેન" રોહિત શર્માએ પોતાના ક્રિકેટ કરિયરમાં ઘણી સિદ્ધિઓ હાંસલ કરી છે, પરંતુ હવે તેમને વધુ એક સન્માન મળ્યું છે. રોહિત શર્માએ મહારાષ્ટ્રના પુણે સ્થિત અજિંક્ય ડીવાય પાટિલ યુનિવર્સિટી દ્વારા માનદ ડોક્ટરેટની પદવી એનાયત કરવામાં આવી હતી. જોકે તેઓ પોતાની પ્રતિબદ્ધતાને કારણે દીક્ષાંત સમારોહમાં હાજરી આપી શક્યા ન હતા, તેમણે વીડિયો સંદેશ દ્વારા પોતાના વિચારો વ્યક્ત કર્યા.
રોહિત શર્માએ આભાર માન્યો
પોતાના સંદેશમાં, રોહિત શર્માએ કહ્યું, "હું આ સન્માનનો કૃતજ્ઞતા સાથે સ્વીકાર કરું છું. શ્રેષ્ઠતા અને નવીનતા પર આધારિત સંસ્થાના નિર્માણમાં તેમના દૂરંદેશી નેતૃત્વ માટે હું ડૉ. અજિંક્ય ડીવાય પાટિલનો હૃદયપૂર્વક આભાર વ્યક્ત કરવા માંગુ છું. અને મારી યાત્રાને આટલી ઉષ્માભરી રીતે ઓળખવા બદલ હું ડૉ. પૂજા પાટિલનો પણ આભાર માનવા માંગુ છું."
Rohit Sharma is talking about receiving his doctorate degree— 𝐉𝐨𝐝 𝐈𝐧𝐬𝐚𝐧𝐞 (@jod_insane) January 24, 2026
Unfortunately he could not attend due to an urgent BCCI meeting.💔 pic.twitter.com/w81nK60haH
"હિટમેન" એ આગળ કહ્યું, "મુંબઈના એક નાના છોકરાથી લઈને ભારતનું પ્રતિનિધિત્વ કરવા સુધી, ક્રિકેટે મને ધીરજ, સહનશક્તિ અને વિશ્વાસ શીખવ્યો છે. આ સન્માન ખાસ છે કારણ કે શિક્ષણ અને રમતગમત શિસ્ત અને સુસંગતતાના સમાન મૂલ્યો ધરાવે છે. અને મને આશા છે કે મારી સફર વિદ્યાર્થીઓને મોટા સપના જોવા અને પ્રામાણિકતા અને સખત મહેનત દ્વારા શ્રેષ્ઠતા પ્રાપ્ત કરવા પ્રેરણા આપશે. ફરી એકવાર આભાર, અને તમારા બધાને શુભકામનાઓ."
યુનિવર્સિટીનું નિવેદન
રોહિત શર્મા અંગે એક નિવેદનમાં, યુનિવર્સિટીએ જણાવ્યું હતું કે, "પ્રિય સૌ, ભારતીય ક્રિકેટ ટીમના ભૂતપૂર્વ કેપ્ટન રોહિત શર્માને અજિંક્ય ડીવાય પાટિલ યુનિવર્સિટી દ્વારા ડોક્ટર ઓફ લેટર્સ (ડી.લિટ.) ની ડિગ્રી એનાયત કરવામાં આવી છે. શ્રી રોહિત શર્માએ આ સન્માનનો ખુશીથી સ્વીકાર કર્યો છે. શ્રી શર્મા આજે યુનિવર્સિટીના દીક્ષાંત સમારોહમાં તેમની ડી.લિટ. ડિગ્રી પ્રાપ્ત કરવા માટે રૂબરૂ હાજર રહેવાના હતા. જોકે, બીસીસીઆઈ દ્વારા બોલાવવામાં આવેલી એક મહત્વપૂર્ણ અને તાત્કાલિક બેઠકને કારણે, તેઓ રૂબરૂ હાજર રહી શક્યા નહીં."
આ પણ વાંચો: