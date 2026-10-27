'મારે વર્લ્ડ કપમાં રમવું હોય તો મારે શુભમનને ખુશ રાખવો પડશે...', રોહિત શર્માનું નિવેદન થયું વાયરલ
ભારતીય ક્રિકેટ ટીમના સ્ટાર બેટ્સમેન રોહિત શર્માએ શુભમન ગિલ અંગે એક નિવેદન આપ્યું છે, જે વાયરલ થઈ રહ્યું છે.
Published : October 27, 2026 at 2:49 PM IST
ભારતીય ક્રિકેટર રોહિત શર્મા હાલમાં "ફેમિલી ફુલ હાઉસ વિથ રોહિત શર્મા શો" નામનો શો હોસ્ટ કરી રહ્યો છે. હિટમેન ઘણીવાર શો પર ખુલ્લેઆમ પોતાના વિચારો વ્યક્ત કરતો જોવા મળે છે. આ દરમિયાન, તાજેતરના એપિસોડમાં, તેણે કંઈક એવું કહ્યું જે ચર્ચાનો વિષય બની ગયું છે. એક પ્રશ્ન પૂછવામાં આવતા, રોહિતે કહ્યું કે જો તે વર્લ્ડ કપમાં રમવા માંગે છે, તો તેણે શુભમન ગિલને ખુશ રાખવાની જરૂર છે, અને જો તે T20I ક્રિકેટમાં પાછા ફરવા માંગે છે, તો તેણે શ્રેયસ ઐયરને પણ ખુશ રાખવાની જરૂર છે.
રોહિત શર્માએ શું કહ્યું?
ટીમ ઈન્ડિયાના સ્ટાર બેટ્સમેન રોહિત શર્માનું લક્ષ્ય ભારત માટે 2027નો વર્લ્ડ કપ જીતવાનું છે. ફેમિલી ફુલ હાઉસ વિથ રોહિત શર્મા પર, ભૂતપૂર્વ ભારતીય કેપ્ટનને પૂછવામાં આવ્યું કે, "તમે કટોકટીમાં કોને બોલાવશો, શ્રેયસ ઐયર કે શુભમન ગિલ?"
🗣️Shubhman or Iyer "I choose Gill bcoz I have to play 2027 WC and Iyer for making comeback in T20I after 2027"😭 Rohit is not going anywhere till 2030 https://t.co/38U18aTj7I— Shikha (@Shikha_003) October 26, 2026
આ પ્રશ્નના જવાબમાં, હિટમેને કંઈક એવું કહ્યું જેનાથી બધા હસી પડ્યા. રમૂજી રીતે જવાબ આપતા, રોહિત શર્માએ કહ્યું, "બંને હાલમાં ભારતના કેપ્ટન છે. ગિલ હાલમાં મારો કેપ્ટન છે, અને હું 2027નો વર્લ્ડ કપ રમવા માંગુ છું, તેથી મારે તેને ખુશ રાખવો પડશે. 2027ના વર્લ્ડ કપ પછી, જો હું T20I માં પાછો ફરવા માંગુ છું, તો મારે શ્રેયસને ખુશ રાખવો પડશે. એટલા માટે મને બંનેની જરૂર છે."
રોહિત શર્માનું પ્રદર્શન
રોહિત શર્માએ T20 અને ટેસ્ટ ક્રિકેટમાંથી નિવૃત્તિ લઈ લીધી છે અને હવે તે ફક્ત ODI ફોર્મેટમાં જ જોવા મળે છે. રોહિત સારા ફોર્મમાં છે અને છેલ્લી શ્રેણીમાં તેણે શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું હતું. તે છેલ્લે વેસ્ટ ઈન્ડિઝ સામેની ત્રણ મેચની ઘરઆંગણે ODI શ્રેણીમાં રમ્યો હતો. તે ત્રણ ઇનિંગ્સમાં, રોહિતે 75 ની સરેરાશથી 239 રન બનાવ્યા હતા, જેમાં એક સદીનો પણ સમાવેશ થાય છે.
🚨 News 🚨 #TeamIndia’s ODI and Test squads for New Zealand tour announced 📝 Captain Shubman Gill will lead the side for the first 3️⃣ ODIs, before Shreyas Iyer takes charge for the last 2️⃣ matches. More details ▶️ https://t.co/npwxUYlb1N #NZvIND https://t.co/3ckm7ixgEN— BCCI (@BCCI) October 16, 2026
રોહિત શર્મા ક્યારે એક્શનમાં જોવા મળશે?
રોહિત શર્માના ચાહકોની રાહ હવે પૂરી થવાની છે, કારણ કે હિટમેન આવતા મહિનાની 4 તારીખથી ફરી એકવાર એક્શનમાં આવશે. ભારતીય ક્રિકેટ ટીમ હાલમાં ન્યુઝીલેન્ડના પ્રવાસે છે, જ્યાં બંને ટીમો પાંચ મેચની ODI શ્રેણી રમશે. આ શ્રેણી માટે ભારતીય ટીમની જાહેરાત કરવામાં આવી છે, અને તેમાં રોહિત શર્મા અને વિરાટ કોહલીનો સમાવેશ થાય છે. તેથી, ક્રિકેટ ચાહકોની રાહ ટૂંક સમયમાં પૂરી થશે, અને તેમના પ્રિય દિગ્ગજ ખેલાડીઓ, રોહિત અને વિરાટ, ટૂંક સમયમાં એક્શનમાં જોવા મળશે. ચાહકો તેમના બંને સ્ટાર બેટ્સમેન પાસેથી મોટી ઇનિંગ્સની અપેક્ષા રાખી શકે છે.
|મેચ
|તારીખ
|વાર
|મુકાબલો
|સ્થળ
|પ્રથમ વન-ડે
|4 નવેમ્બર, 2026
|બુધવાર
|ભારત VS ન્યુઝીલેન્ડ
|ઇડન પાર્ક, ઓકલેન્ડ
|બીજી વન-ડે
|7 નવેમ્બર, 2026
|શનિવાર
|ભારત VS ન્યુઝીલેન્ડ
|હેનરી સ્ટેડિયમ, વેલિંગ્ટન
|ત્રીજી વન-ડે
|10 નવેમ્બર, 2026
|મંગળવાર
|ભારત VS ન્યુઝીલેન્ડ
|સેડન પાર્ક, હેમિલ્ટન
|ચોથી વન-ડે
|13 નવેમ્બર, 2026
|શુક્રવાર
|ભારત VS ન્યુઝીલેન્ડ
|બે ઓવલ, માઉન્ટ મૌંગાનુઈ
|પાંચમી વન-ડે
|15 નવેમ્બર, 2026
|રવિવાર
|ભારત VS ન્યુઝીલેન્ડ
|બે ઓવલ, માઉન્ટ મૌંગાનુઈ
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