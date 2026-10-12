રોહિત શર્માની 5 વિકેટ, વિરોધી ટીમ 196 રનમાં ઓલઆઉટ
શ્રીનગરના શેર-એ-કાશ્મીર સ્ટેડિયમમાં 2026-27 રણજી ટ્રોફીની શરૂઆતની મેચમાં ડિફેન્ડિંગ ચેમ્પિયન જમ્મુ અને કાશ્મીર મધ્યપ્રદેશ સામે ટકરાશે.
Published : October 12, 2026 at 12:59 PM IST
શ્રીનગરના શેર-એ-કાશ્મીર સ્ટેડિયમ ખાતે 2026-27 રણજી ટ્રોફીની શરૂઆતની મેચમાં ડિફેન્ડિંગ ચેમ્પિયન જમ્મુ-કાશ્મીર મધ્યપ્રદેશનો સામનો કરશે. આ મેચમાં જમ્મુ અને કાશ્મીરના બોલરોએ મધ્યપ્રદેશને પહેલા દિવસે માત્ર 196 રનમાં ઓલઆઉટ કરી દીધું હતું. આ વર્ષની શરૂઆતમાં જમ્મુ અને કાશ્મીરે પોતાનો પહેલો રણજી ટ્રોફી ખિતાબ જીતીને ઇતિહાસ રચ્યો હતો. લગભગ બે વર્ષ પછી રણજી ટીમમાં વાપસી કરનાર ઝડપી બોલર રોહિત શર્માએ એકલા પાંચ વિકેટ લીધી હતી. 32 વર્ષીય બોલરે 21.2 ઓવરમાં માત્ર 36 રન આપીને 5 વિકેટ લીધી હતી.
રોહિત શર્મા શરૂઆતથી જ શાનદાર ફોર્મમાં
શ્રીનગરમાં રમાઈ રહેલી આ મેચમાં, જમ્મુ અને કાશ્મીરે ટોસ જીતીને પહેલા બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો. ફાસ્ટ બોલર રોહિત શર્માએ શરૂઆતમાં બે વિકેટ લઈને મધ્યપ્રદેશ પર દબાણ બનાવ્યું. જોકે, તે પછી, મધ્યપ્રદેશના કેપ્ટન શુભમ શર્મા અને ચંચલ રાઠોડે ચોથી વિકેટ માટે 65 રન ઉમેરીને ઇનિંગને પાછી મેળવી. પરંતુ રોહિતે ચંચલને આઉટ કરીને આ ભાગીદારી તોડી. કેપ્ટન શુભમ શર્મા એક બાજુ રહ્યા અને આર્યન પાંડે સાથે 51 રન ઉમેર્યા. અંતે, રોહિત શર્માએ તેજસ્વી બેટ્સમેન શુભમ શર્મા (79 રન) ને આઉટ કરીને મધ્યપ્રદેશની ઇનિંગને 196 રનમાં સમેટી દીધી.
Rohit Sharma 5 WICKETS! (21.2-8-36-5), Madhya Pradesh 196/10 #JKvMP #RanjiTrophy #Elite— BCCI Domestic (@BCCIdomestic) October 11, 2026
સુનીલ કુમારે પણ 4 વિકેટ લીધી
જમ્મુ તરફથી ડાબોડી ફાસ્ટ બોલર સુનીલ કુમારે પણ શાનદાર બોલિંગ કરી, 4 વિકેટ લીધી, જ્યારે આકિબ નબીએ 1 વિકેટ લીધી. મધ્યપ્રદેશની ટીમ 196 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગઈ, જેમાં કેપ્ટન શુભમ શર્માએ સૌથી વધુ 79 રન બનાવ્યા. જવાબમાં, જમ્મુ અને કાશ્મીરે પહેલા દિવસની રમતના અંતે 1 વિકેટે 3 રન બનાવ્યા હતા. જમ્મુ તરફથી કામરાન ઇકબાલ અને વંશ શર્મા બેટિંગ કરી રહ્યા છે. શુભમ ખજુરિયા 10 બોલમાં એક પણ રન બનાવ્યા વિના પેવેલિયન પરત ફર્યા.
સ્થાનિક ક્રિકેટમાં રોહિત શર્માનો રેકોર્ડ
મધ્યપ્રદેશ સામેની આ મેચ પહેલા, રોહિત શર્માએ 22 ફર્સ્ટ-ક્લાસ મેચ રમી હતી અને 34.66 ની સરેરાશથી 39 વિકેટ લીધી હતી. ફર્સ્ટ-ક્લાસ ક્રિકેટમાં આ તેનો બીજો પાંચ વિકેટ હતો. રોહિતે આઠ લિસ્ટ A મેચ અને પાંચ T20I પણ રમી છે, બંને ફોર્મેટમાં કુલ આઠ વિકેટ લીધી છે. જોકે, તેણે હજુ સુધી T20 ક્રિકેટમાં એક પણ વિકેટ લીધી નથી. વધુમાં, તેને આ મહિનાની શરૂઆતમાં ઈરાની કપ માટે જમ્મુ અને કાશ્મીર ટીમમાં પસંદ કરવામાં આવ્યો હતો, પરંતુ તેને અંતિમ 11 ખેલાડીઓમાં સામેલ કરવામાં આવ્યો ન હતો. તે મેચ રેસ્ટ ઓફ ઈન્ડિયાએ 167 રનથી જીતી હતી.
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