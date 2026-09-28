રોહિત શર્મા લપસીને બસમાથી લપસ્યો, વીડિયો થયો વાયરલ
વેસ્ટ ઈન્ડિઝ સામેની પહેલી વનડે પછી, ટીમ ઈન્ડિયાના અનુભવી બેટ્સમેન રોહિત શર્માનો એક વીડિયો વાયરલ થઈ રહ્યો છે.
Published : September 28, 2026 at 5:42 PM IST
ભારત અને વેસ્ટ ઈન્ડિઝ વચ્ચેની પ્રથમ વનડે મેચ પછી રોહિત શર્મા સાથે એક ચોંકાવનારી ઘટના બની. મેચ પછી, ભારતીય ખેલાડીઓને ખાસ બસમાં તેમની હોટલ લઈ જવામાં આવી રહ્યા હતા. ઉતરતી વખતે, રોહિત શર્મા લપસી ગયો અને સીડી પર પડી ગયો. નજીકના એક પોલીસ અધિકારી તરત જ તેમની મદદે આવ્યા. આ ઘટનાનો એક વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ રહ્યો છે.
રોહિત શર્મા બસમાંથી પડી જવાનો વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ X પર શેર કરવામાં આવી રહ્યો છે. ફૂટેજમાં રોહિત શર્મા સીડી પર ઉતરતી વખતે પોતાનું સંતુલન ગુમાવી રહ્યો છે. એક પોલીસ અધિકારી અને અન્ય કર્મચારીઓ તરત જ તેની મદદે આવ્યા. સદનસીબે, સૂત્રોએ પુષ્ટિ આપી છે કે રોહિતને કોઈ ઈજા થઈ નથી.
દરમિયાન, 39 વર્ષીય અનુભવી ઓપનિંગ બેટ્સમેન રોહિત શર્મા બે મહિનાના વિરામ પછી ગઈકાલે ODI ફોર્મેટમાં પાછો ફર્યો. તેણે છેલ્લે 19 જુલાઈ, 2026 ના રોજ ઈંગ્લેન્ડ સામે ODI રમી હતી. આ મેચ સાથે રોહિત શર્મા અને વિરાટ કોહલી બંનેએ ODI ટીમમાં વાપસી કરી હતી.
Rohit Sharma 𝗦𝗹𝗶𝗽𝗽𝗲𝗱 from the Bus 😱— Mukku (@Cric_Mukku) September 28, 2026
While returning to the hotel after winning the first ODI against the West Indies, Rohit Sharma slipped badly on the stairs of the team bus. 😥
- Everyone was celebrating India's win, but Virat Kohli was 𝘀𝘁𝘂𝗻𝗻𝗲𝗱 to see Rohit. 😭 pic.twitter.com/T01Lf4tJsb
રવિવારે શ્રેણીની પ્રથમ ODIમાં ભારતે વેસ્ટ ઈન્ડિઝને 8 વિકેટથી હરાવ્યું હતું. પ્રથમ બેટિંગ કરતા, વેસ્ટ ઈન્ડિઝે 295 રન બનાવ્યા. લક્ષ્યનો પીછો કરતા, રોહિત શર્મા મોટો સ્કોર બનાવવામાં નિષ્ફળ ગયો અને માત્ર 32 રન બનાવીને આઉટ થઈ ગયો. વિરાટ કોહલીએ આ મેચમાં 139 રન બનાવીને ઐતિહાસિક ઇનિંગ રમી.
કોહલીએ છગ્ગા સાથે પોતાની અડધી સદી અને સદી પૂર્ણ કરી. આ ઇનિંગ દરમિયાન, તેણે 15,000 કારકિર્દી રન પૂરા કર્યા અને ઘરઆંગણે 7,000 ODI રન બનાવનાર પ્રથમ બેટ્સમેન બન્યો. કુલદીપ યાદવને પ્લેયર ઓફ ધ મેચ જાહેર કરવામાં આવ્યો; તેણે 10 ઓવરમાં 40 રન આપીને 4 વિકેટ લીધી.
વેસ્ટ ઈન્ડિઝની ઇનિંગ
અગાઉ, ટોસ હારીને પ્રથમ બેટિંગ કર્યા પછી, વેસ્ટ ઈન્ડિઝે 7 વિકેટ ગુમાવીને 295 રન બનાવ્યા. જોન કેમ્પબેલ, જસ્ટિન ગ્રીવ્સ અને આમિર જાંગુએ ટીમ માટે શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું. નોંધપાત્ર રીતે, ગ્રીવ્સની 101 રનની ઇનિંગ 108 બોલમાં આવી હતી - જેમાં 11 બાઉન્ડ્રીનો સમાવેશ થાય છે - જે તેની પ્રથમ ODI સદી હતી.
બીજી મેચ ક્યારે છે?
ભારત અને વેસ્ટ ઈન્ડિઝ વચ્ચે બીજી વનડે મેચ આગામી બુધવાર, 30 સપ્ટેમ્બરના રોજ ગુવાહાટીના બારસાપારા સ્ટેડિયમ ખાતે રમાશે. આ મેચ વેસ્ટ ઈન્ડિઝ માટે શ્રેણીમાં ટકી રહેવા માટે કરો યા મરોની સ્થિતિ જેવી છે. દરમિયાન, ટીમ ઈન્ડિયા આ મેચ જીતીને શ્રેણી જીતવા માટે પ્રયત્નશીલ રહેશે.
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