BCCI એ મહત્વપૂર્ણ બેઠક બોલાવી, રોહિત શર્માના ભવિષ્ય અંગે નિર્ણય લેવાશે નિર્ણય
ભારતીય ટીમના ભૂતપૂર્વ કેપ્ટન રોહિત શર્મા અંગે એક મોટી અપડેટ સામે આવી છે. અહેવાલો અનુસાર, 3 સપ્ટેમ્બરના રોજ BCCI ની બેઠક યોજાવાની છે.
Published : September 2, 2026 at 5:44 PM IST
ભારતીય ટીમના સ્ટાર બેટ્સમેન રોહિત શર્મા અંગે એક મોટા સમાચાર સામે આવ્યા છે. ટીમ ઈન્ડિયાના તાજેતરના પ્રદર્શન અંગે ચર્ચા કરવા માટે BCCIના ટોચના અધિકારીઓ 3 સપ્ટેમ્બરે મુંબઈમાં એક બેઠક યોજવાના છે. આ દરમિયાન, અહેવાલો સૂચવે છે કે બેઠક દરમિયાન રોહિત શર્માના ભવિષ્ય અંગે પણ ચર્ચા થવાની શક્યતા છે.
આ બેઠકમાં રોહિત શર્માના ભવિષ્ય પર ચર્ચા થશે
BCCI ના વરિષ્ઠ અધિકારીઓ ગુરુવાર, 3 સપ્ટેમ્બરના રોજ મુંબઈમાં એક મહત્વપૂર્ણ બેઠક યોજવાના છે. BCCI ના સચિવ દેવજીત સૈકિયાએ આ બેઠક બોલાવી છે અને તેની અધ્યક્ષતા પણ કરશે. મુખ્ય એજન્ડા આયર્લેન્ડ અને ઇંગ્લેન્ડના પ્રવાસ દરમિયાન ભારતીય ટીમના નબળા પ્રદર્શન અંગે વિગતવાર ચર્ચા કરવાનો છે. વધુમાં, આ બેઠકમાં ટીમ ઇન્ડિયાના તાજેતરના ફોર્મ અને સ્ટાર બેટ્સમેન રોહિત શર્માના ભવિષ્યને આવરી લેવાની સંભાવના છે.
An important meeting of the top brains of Indian cricket will be held in Mumbai on Thursday.#IndiaCricket #BCCI pic.twitter.com/10nyW7tzg4— Cricbuzz (@cricbuzz) September 2, 2026
આ BCCI મીટિંગમાં રોહિત શર્માનું ભવિષ્ય મુખ્ય કેન્દ્ર રહેશે, કારણ કે અગાઉ 2027 ODI વર્લ્ડ કપમાં તેની ભાગીદારી અંગે બોર્ડ અને પસંદગીકારો વચ્ચે મતભેદો હોવાનું જણાયું હતું. આ મીટિંગમાં સ્પષ્ટતા કરવામાં આવશે કે રોહિત 2027 વર્લ્ડ કપની યોજનાઓનો ભાગ રહેશે કે નહીં.
અગરકર અને લક્ષ્મણને પ્રમોશન મળી શકે છે
બીસીસીઆઈની આ મહત્વપૂર્ણ બેઠકમાં મુખ્ય પસંદગીકાર અજિત અગરકરના ભવિષ્ય પર ચર્ચા થઈ શકે છે, જ્યારે રાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ એકેડેમી (એનસીએ) ના વડા અને ભૂતપૂર્વ ભારતીય ક્રિકેટર વીવીએસ લક્ષ્મણને ભારતીય ટીમને લગતી એક મોટી, મહત્વપૂર્ણ જવાબદારી સોંપીને પ્રમોશન મળી શકે છે.
BCCI's meeting with Gautam Gambhir, Ajit Agarkar and VVS Laxman may also include discussions on Rohit Sharma's future.#BCCIMeeting #IndiaCricket #RohitSharma https://t.co/BJkBqYcYYB pic.twitter.com/6mtTeKJUyO— Cricbuzz (@cricbuzz) September 2, 2026
BCCI ની આ મહત્વપૂર્ણ બેઠકમાં જૂન-જુલાઈ 2026 માં આયર્લેન્ડ અને ઇંગ્લેન્ડના પ્રવાસ દરમિયાન ટીમ ઇન્ડિયાના નિરાશાજનક પ્રદર્શનની કડક સમીક્ષા કરવામાં આવશે, જ્યાં ટીમને બંને વખત કારમી હારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. આયર્લેન્ડે બે મેચની T20 શ્રેણીમાં ભારતને 2-0 થી ક્લીન સ્વીપ આપીને ઇતિહાસ રચ્યો, જેનાથી ભારતનો સતત 16 T20 શ્રેણીનો પ્રભાવશાળી અણનમ ક્રમ તૂટી ગયો. ટીમનો ખરાબ દેખાવ ઇંગ્લેન્ડ પ્રવાસ દરમિયાન પણ ચાલુ રહ્યો, જ્યાં તેમને પાંચ મેચની T20 શ્રેણીમાં 4-0 થી શરમજનક હારનો સામનો કરવો પડ્યો (એક મેચનું પરિણામ આવ્યું નહીં).
વધુમાં, ભારત ત્રણ મેચની ODI શ્રેણી 1-2 થી હારી ગયું. આ બેઠકમાં, BCCI સચિવ દેવજીત સૈકિયા, મુખ્ય કોચ ગૌતમ ગંભીર અને પસંદગી સમિતિ વિદેશી પીચો પર બેટ્સમેનોની નિષ્ફળતા, સતત હાર પાછળના કારણો અને ખેલાડીઓની ફિટનેસ અંગે ગંભીર ચર્ચા કરશે.
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