મારી પાસેથી બધું છીનવી લીધું... રોહિત શર્માએ નિવૃત્તિ વિશે કર્યો મોટો ખુલાસો
Published : December 22, 2025 at 8:48 PM IST
હૈદરાબાદ: ભૂતપૂર્વ ભારતીય કેપ્ટન રોહિત શર્માને 21 ડિસેમ્બર, 2025 ના રોજ ગુરુગ્રામમાં એક દીક્ષાંત સમારોહમાં મહેમાન તરીકે આમંત્રણ આપવામાં આવ્યું હતું. તેમણે ખુલાસો કર્યો કે 2023 વર્લ્ડ કપ ફાઇનલમાં હાર્યા બાદ તેઓ એટલા દુઃખી હતા કે તેઓ ક્રિકેટમાંથી નિવૃત્તિ લેવાનું વિચારી રહ્યા હતા.
માસ્ટર્સ યુનિયન દીક્ષાંત સમારોહ 2025 ઇવેન્ટ દરમિયાન, રોહિતે કહ્યું, "વર્લ્ડ કપ હાર્યા પછી, મને ખરેખર એવું લાગ્યું કે હું હવે આ રમત રમવા માંગતો નથી કારણ કે તેણે મારી પાસેથી બધું છીનવી લીધું હતું, અને મને એવું લાગ્યું કે મારી પાસે કંઈ બચ્યું નથી."
2023 વર્લ્ડ કપનું આયોજન ભારત દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું. ભારતીય ટીમે આ ટુર્નામેન્ટમાં શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું, એક પણ મેચ હાર્યા વિના ફાઇનલમાં પહોંચી, પરંતુ અંતિમ અવરોધ પાર કરી શકી નહીં.
ટાઇટલ મેચમાં, ભારતે 50 ઓવરમાં 240 રન બનાવ્યા, જેનો પીછો ઓસ્ટ્રેલિયન ટીમે છ વિકેટ બાકી રહીને સરળતાથી કરી લીધો, જેમાં ટ્રેવિસ હેડે શાનદાર સદી ફટકારી. રોહિતે ટુર્નામેન્ટમાં ટીમ ઈન્ડિયાના અભિયાનનું નેતૃત્વ કર્યું, 11 મેચમાં 54.27 ની સરેરાશ અને 125.094 ના સ્ટ્રાઈક રેટથી 597 રન બનાવ્યા.
રોહિતે કહ્યું, "મને લાગે છે કે જ્યારે તમે કોઈ વસ્તુમાં આટલું બધું રોકાણ કરો છો અને પરિણામો દેખાતા નથી, ત્યારે તે ખૂબ જ સ્વાભાવિક પ્રતિક્રિયા છે. મારી સાથે પણ એવું જ થયું. પરંતુ મને એ પણ ખબર હતી કે જીવન ત્યાં સમાપ્ત થતું નથી. નિરાશાનો સામનો કરવો, મારી જાતને ફરીથી સેટ કરવી અને નવેસરથી શરૂઆત કરવી એ મારા માટે એક મોટો પાઠ હતો. મને ખબર હતી કે કંઈક બીજું આવી રહ્યું છે, યુએસએ અને વેસ્ટ ઈન્ડિઝમાં 2024નો ટી20 વર્લ્ડ કપ, અને મારે મારું બધું ધ્યાન તેના પર કેન્દ્રિત કરવાનું હતું. અત્યારે કહેવું ખૂબ જ સરળ છે, પરંતુ તે સમયે તે ખૂબ જ મુશ્કેલ હતું."
રોહિતે એમ પણ કહ્યું કે તેની માનસિકતા બદલવામાં થોડો સમય લાગ્યો. તેણે કહ્યું, "આ માનસિકતા બદલવા માટે ઘણી ઉર્જા અને આત્મનિરીક્ષણની જરૂર પડી. હું મારી જાતને યાદ કરાવતો રહ્યો કે આ એવી વસ્તુ છે જેને હું ખરેખર પ્રેમ કરું છું, તે મારી સામે જ હતી, અને હું તેને આટલી સરળતાથી છોડી શકતો નથી. ધીમે ધીમે, મેં મારો રસ્તો શોધી કાઢ્યો અને મારી જાતને મેદાનમાં પાછો ધકેલી દીધો." આ પ્રસંગે રોહિતને માનદ ડિગ્રી અને બેટથી સન્માનિત કરવામાં આવ્યો.
નોંધનીય છે કે રોહિતે 2023ના ODI વર્લ્ડ કપમાં થયેલી હારને પાર કરીને ભારતને 2024ના T20 વર્લ્ડ કપ ટાઇટલ તરફ દોરી ગયો. તે ટુર્નામેન્ટમાં ભારતનો સૌથી વધુ રન બનાવનાર ખેલાડી હતો, તેણે આઠ ઇનિંગ્સમાં 156.70ના સ્ટ્રાઇક રેટથી 257 રન બનાવ્યા હતા.
