રોહિત શર્મા T20 ક્રિકેટમાં વાપસી કરશે, જાણો ક્યારે અને ક્યાં રમતો જોવા મળશે
રોહિત શર્મા ટૂંક સમયમાં T20 ક્રિકેટ રમતા જોવા મળશે. ચાલો જાણીએ કે તે ક્યારે અને ક્યાં રમશે.
Published : December 4, 2025 at 3:43 PM IST
હૈદરાબાદ: ભૂતપૂર્વ ભારતીય ક્રિકેટ કેપ્ટન અને અનુભવી બેટ્સમેન રોહિત શર્મા હાલમાં દક્ષિણ આફ્રિકા સામેની ત્રણ મેચની ODI શ્રેણીમાં ભાગ લઈ રહ્યો છે. હિટમેન ભારત માટે ફક્ત ODI ફોર્મેટમાં રમે છે, T20 આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ અને ટેસ્ટ ક્રિકેટમાંથી નિવૃત્તિ લઈ ચૂક્યો છે. હવે, તેનું એકમાત્ર લક્ષ્ય ભારતીય ક્રિકેટ ટીમ માટે 2027 વર્લ્ડ કપમાં રમવાનું અને ટીમને વિશ્વ ચેમ્પિયન બનાવવાનું છે.
રોહિત શર્મા T20 એક્શનમાં પાછા ફરશે
આ પહેલા, મોટા સમાચાર સામે આવ્યા છે: રોહિત શર્મા T20 ક્રિકેટમાં રમવા માટે તૈયાર છે. તેના ચાહકો હવે પ્રશ્ન કરી રહ્યા છે કે તે T20 મેચોમાં ક્યારે અને ક્યાં રમશે. તો, અમે તમને જણાવી દઈએ કે તે ભારતની સ્થાનિક T20 ટુર્નામેન્ટમાં રમતા જોવા મળશે. તેથી, ભારતીય ચાહકો દક્ષિણ આફ્રિકા ODI શ્રેણી પછી રોહિતને સૈયદ મુશ્તાક અલી ટ્રોફીમાં રમતા જોઈ શકે છે.
હકીકતમાં, સૈયદ મુશ્તાક અલી ટ્રોફી 2025, એક સ્થાનિક T20 ટુર્નામેન્ટ, હાલમાં ભારતમાં ચાલી રહી છે. મુંબઈની ટીમ પણ આ ટુર્નામેન્ટમાં ભાગ લઈ રહી છે. રોહિત મુંબઈ માટે ઘરેલુ ક્રિકેટ રમે છે. હવે, મીડિયા રિપોર્ટ્સ અનુસાર, રોહિત શર્માએ મુંબઈ ક્રિકેટ એસોસિએશનને સૈયદ મુશ્તાક અલી ટ્રોફીની નોકઆઉટ મેચોમાં રમવાની વિનંતી કરી છે.
સૈયદ મુશ્તાક અલી ટ્રોફી 2025 26 નવેમ્બરથી શરૂ થઈ હતી. હાલમાં લીગ મેચો ચાલી રહી છે. નોકઆઉટ મેચો 12, 14 અને 16 ડિસેમ્બરે રમાશે. આ કોલકાતા, અમદાવાદ, હૈદરાબાદ અને લખનૌમાં થઈ રહી છે, પરંતુ નોકઆઉટ મેચો ફક્ત ઇન્દોરના હોલકર સ્ટેડિયમમાં જ રમાશે. તેથી, જો રોહિત સૈયદ મુશ્તાક અલી ટ્રોફીમાં રમે છે, તો તે આ તારીખો પર ઇન્દોરમાં રમતા જોઈ શકાય છે.
🚨 ROHIT SHARMA IN SMAT. 🚨— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) December 4, 2025
- Rohit wants to play Syed Mushtaq Ali Trophy knockouts for Mumbai. (TOI). pic.twitter.com/yuEgUwXUL6
રોહિત શર્માએ રાંચીમાં દક્ષિણ આફ્રિકા સામેની પહેલી મેચમાં 57 રન બનાવ્યા હતા. ત્યારબાદ રાયપુરમાં બીજી વનડેમાં 14 રન બનાવ્યા હતા. શ્રેણીનો ત્રીજો અને નિર્ણાયક મેચ 6 ડિસેમ્બરે વિશાખાપટ્ટનમમાં રમાશે. શ્રેણી 1-1થી બરાબર છે. ભારતે પહેલી વનડે જીતી હતી, જ્યારે દક્ષિણ આફ્રિકાએ બીજી મેચ જીતી હતી.
