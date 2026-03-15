"આ તો ફક્ત શરૂઆત છે" ટીમ ઈન્ડિયાના સતત ICC ટ્રોફી જીતવા અંગે રોહિત શર્માનું મોટું નિવેદન

ભારતીય વન-ડે ટીમના અનુભવી ઓપનર અને ભૂતપૂર્વ કેપ્ટન રોહિત શર્માએ એક મોટું નિવેદન આપ્યું છે.

Published : March 15, 2026 at 2:40 PM IST

ROHIT SHARMA ON INDIA ICC TROPHY: ટીમ ઈન્ડિયાના અનુભવી ઓપનિંગ બેટ્સમેન રોહિત શર્માએ આશા વ્યક્ત કરી હતી કે ભારતની પુરુષ અને મહિલા ક્રિકેટ ટીમો તાજેતરના વર્ષોમાં મેળવેલી મોટી જીતની ગતિ જાળવી રાખશે. રોહિત શર્માને વિશ્વાસ છે કે ટીમ ઈન્ડિયા આગામી વર્ષમાં પણ વધુ મોટા સીમાચિહ્નો હાંસલ કરશે. છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં, ભારતે ICC ટુર્નામેન્ટમાં સતત સફળતા મેળવી છે. 2024 માં, ભારતીય ટીમે રોહિત શર્માની કેપ્ટનશીપ હેઠળ T20 વર્લ્ડ કપનો ખિતાબ જીત્યો. ત્યારબાદ, 2025 ની શરૂઆતમાં, ભારતે ICC ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફીનો ખિતાબ પોતાના નામે કર્યો. હરમનપ્રીત કૌરના નેતૃત્વમાં, મહિલા ટીમે પહેલીવાર મહિલા ODI વર્લ્ડ કપનો ખિતાબ જીત્યો. આ દરમિયાન, અંડર-19 ટીમ પણ વર્લ્ડ કપનો ખિતાબ જીતવામાં સફળ રહી.

ટીમ ઈન્ડિયાની સિદ્ધિઓ જોઈને ખુશ

મુંબઈમાં એક કાર્યક્રમમાં બોલતા, રોહિત શર્માએ છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં ભારતીય ક્રિકેટ ટીમની સિદ્ધિઓ પર અપાર ગર્વ વ્યક્ત કર્યો. તેમણે ટિપ્પણી કરી કે પુરુષો અને મહિલા બંને ટીમો દ્વારા વર્લ્ડ કપમાં મળેલી જીત ખરેખર ભવ્ય ક્ષણો હતી. "છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં આપણે જે કંઈ જોયું છે તે જોઈને મને ખુશી અને ગર્વની ઊંડી લાગણી થાય છે," રોહિતે કાર્યક્રમમાં કહ્યું. "શાનદાર પ્રદર્શન કરવું અને આપણી પાસે જે છે તે પ્રાપ્ત કરવું - ફક્ત પુરુષોની ટીમ જ નહીં, પરંતુ મહિલા ટીમને પણ વર્લ્ડ કપ જીતવાની અવિશ્વસનીય સિદ્ધિ મેળવતા જોવું - ખરેખર ભવ્ય હતું."

ટીમ ઈન્ડિયા વધુ ટ્રોફી જીતવા માટે તૈયાર

રોહિતે આશાવાદ પણ વ્યક્ત કર્યો કે ભારત પાસે હજુ વધુ ICC ટાઇટલ છે. આ વિષય પર બોલતા, 'હિટમેન' એ કહ્યું , "પુરુષ ટીમે તાજેતરમાં જે સિદ્ધિ મેળવી છે તે અસાધારણ છે. મને આશા છે કે આ ફક્ત શરૂઆત છે. અહીંથી પાછળ ફરીને જોવાની જરૂર નથી; એકવાર તમને તે લય મળે, તો તે પોતાને ટકાવી રાખે છે. આપણે ઘણીવાર 'લય' વિશે વાત કરીએ છીએ, અને હવે, પુરુષો અને મહિલા બંને ટીમો પાસે તે જ ગતિ છે. આશા ફક્ત એટલી જ છે કે આપણે આગળ વધતા આ લય જાળવી રાખીએ."

ભારતે રોહિતની કેપ્ટનશીપમાં 2024 T20 વર્લ્ડ કપનો ખિતાબ જીત્યો

રોહિતે જ ટીમ ઈન્ડિયા માટે ICC ટાઇટલનો આ વિજય સિલસિલો શરૂ કર્યો હતો. તેણે જૂન 2024માં 2024 T20 વર્લ્ડ કપમાં ટીમને વિજય અપાવ્યો હતો, અને ત્યારબાદ, તેની કેપ્ટનશીપમાં, ભારતીય ટીમે માર્ચ 2025માં ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફીનો ખિતાબ પણ જીત્યો હતો. વધુમાં, ભારતની અંડર-19 ટીમો - પુરુષો અને મહિલા બંને - તેમના તાજેતરના અભિયાનોમાં પોતપોતાના વર્લ્ડ કપ ટાઇટલ જીતી ચૂકી છે. અંડર-19 પુરુષ ટીમે ગયા મહિને જ ઝિમ્બાબ્વેમાં આયુષ મ્હાત્રેની કેપ્ટનશીપ હેઠળ વર્લ્ડ કપનો ખિતાબ જીત્યો હતો, જ્યારે અંડર-19 મહિલા ટીમે 2025માં મલેશિયામાં નિકી પ્રસાદની આગેવાની હેઠળ ટ્રોફીનો દાવો કર્યો હતો.

