રોહિત શર્માનુંં એક નિવેદન જેણે લાખો ક્રિકેટ ચાહકોના જીત્યા દિલ, જુઓ શું કહ્યું હિટમને
રોહિત શર્માનું એક મોટું નિવેદન સામે આવ્યું છે. રોહિત શર્માએ કહ્યું કે, તે ભારતને વિશ્વ ક્રિકેટમાં સૌથી મોટું પાવરહાઉસ બનતું જોવા માંગે છે.
Published : May 24, 2026 at 3:10 PM IST
ભારતીય ક્રિકેટ ટીમના ભૂતપૂર્વ કેપ્ટન રોહિત શર્માએ એક એવું નિવેદન આપ્યું છે જેણે લાખો ક્રિકેટ ચાહકોના દિલ જીતી લીધા છે. રોહિતે ટીમ ઈન્ડિયાની વર્તમાન સફળતાની પ્રશંસા જ નહીં પણ ભવિષ્ય માટે એક ભવ્ય દ્રષ્ટિકોણ પણ રજૂ કર્યો. નોંધનીય છે કે, તેમણે ભારતીય ક્રિકેટના ભવિષ્ય, યુવા ખેલાડીઓની માનસિકતા અને રમતની વિકસતી ગતિશીલતા અંગે ખુલ્લેઆમ પોતાના વિચારો શેર કર્યા.
ભારત ક્રિકેટનું પાવરહાઉસ બનશે
મુંબઈ ઈન્ડિયન્સના ESA ડે ઇવેન્ટમાં બોલતા, રોહિત શર્માએ જણાવ્યું હતું કે તેમનું સ્વપ્ન ભારતને વિશ્વ ક્રિકેટમાં સૌથી મોટી શક્તિમાં પરિવર્તિત કરવાનું છે. રોહિત માને છે કે ભારતીય ક્રિકેટ યોગ્ય દિશામાં આગળ વધી રહ્યું છે અને છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં, ટીમે દરેક સ્તરે શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું છે. રોહિતે ભારત વિશ્વ ક્રિકેટનું પાવરહાઉસ બને તેવી ઇચ્છા વ્યક્ત કરી વિશ્વની શ્રેષ્ઠ ટીમ તરીકે ઉભરી આવે. "છેલ્લા ત્રણ વર્ષમાં આપણે જે પ્રાપ્ત કર્યું છે તે શાનદાર છે," તેમણે ટિપ્પણી કરી. "2024 વર્લ્ડ કપ, મહિલા વર્લ્ડ કપ, અંડર-19 વર્લ્ડ કપ, ICC ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફી અને બીજો T20 વર્લ્ડ કપ જીતવો ખરેખર ખાસ રહ્યો છે." તેમને આશા છે કે ટીમ આગળ વધતા આ જીતનો સિલસિલો જાળવી રાખશે.
" i want india to be a 𝐏𝐨𝐰𝐞𝐫-𝐇𝐨𝐮𝐬𝐞 in world cricket."— Mumbai Indians (@mipaltan) May 23, 2026
રોહિત શર્માએ ક્રિકેટના બદલાતા લેન્ડસ્કેપ વિશે પણ વાત કરી. તેમણે નોંધ્યું કે જ્યારે તેમણે પોતાની કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી, ત્યારે 130 -140 રનનો સ્કોર મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવતો હતો; જોકે, T20 ક્રિકેટમાં હવે સંપૂર્ણ પરિવર્તન આવ્યું છે. તેમણે નોંધ્યું કે જ્યારે શરૂઆત થઈ ત્યારે 130 -140 ની રેન્જમાં સ્કોર સારો સ્કોર માનવામાં આવતો હતો, પરંતુ આજના સમયમાં તે હવે એવું નથી. આજકાલ, ગમે તેટલો ઊંચો સ્કોર હોય, તે ક્યારેય સંપૂર્ણપણે સુરક્ષિત લાગતો નથી. આ વર્ષોથી રમત કેટલી વિકસિત થઈ છે તેનો પુરાવો આપે છે.
રમતનો આનંદ માણવો એ સર્વોપરી છે
રોહિતે નાની ઉંમરે યુવાન ખેલાડીઓ અને બાળકો પર દબાણ લાવવા સામે પણ પોતાનો અભિપ્રાય વ્યક્ત કર્યો. તેમણે કહ્યું કે શરૂઆતથી જ અપેક્ષાઓનો બોજ તેમના પર લાદવાને બદલે બાળકોને રમતનો આનંદ માણવાની છૂટ આપવી જોઈએ. ભારતીય કેપ્ટને ભાર મૂક્યો કે 6 થી 18 વર્ષની વયના બાળકો પર વધુ પડતું દબાણ ન મૂકવું જોઈએ; તેમને ફક્ત તેમના મિત્રો સાથે રમવાની મજા માણવાની છૂટ આપવી જોઈએ. શરૂઆતમાં તેમનો પોતાનો અનુભવ પણ અલગ નહોતો. રમતનો આનંદ માણવો એ સૌથી મહત્વપૂર્ણ બાબત છે; કોઈને પણ તેમની ઇચ્છા વિરુદ્ધ કંઈ કરવા દબાણ કરી શકાતું નથી. રોહિત શર્માનું નિવેદન એવા સમયે આવ્યું છે જ્યારે ભારતીય ક્રિકેટ સતત નવી ઊંચાઈઓ સર કરી રહ્યું છે, અને યુવા ખેલાડીઓની નવી પેઢી ઝડપથી આંતરરાષ્ટ્રીય મંચ પર પોતાની છાપ છોડી રહી છે.
