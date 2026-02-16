'નો હેન્ડ શેક' પોલીસી વચ્ચે રોહિત શર્મા અને વસીમ અકરમ એકબીજાને ગળે મળ્યા, વીડિયો થયો વાયરલ
ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચેની મેચ પહેલાના સમારોહ દરમિયાન રોહિતનો પાકિસ્તાનના ભૂતપૂર્વ ખેલાડી વસીમ અકરમને ગળે લગાવતો એક વીડિયો વાયરલ થઈ રહ્યો છે.
Published : February 16, 2026 at 1:24 PM IST
ROHIT HUGS WASIM AKRAM: ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે T20 વર્લ્ડ કપ 2026 મેચ પહેલા, સૌથી વધુ ચર્ચાનો વિષય એ હતો કે શું ટીમ ઈન્ડિયા હાથ મિલાવશે. મેચ દરમિયાન, એ સ્પષ્ટ થઈ ગયું કે ભારતીય ખેલાડીઓ હાથ ન મિલાવવાની નીતિનું પાલન કરશે. ભૂતપૂર્વ ભારતીય કેપ્ટન રોહિત શર્મા, જેમને ICC દ્વારા T20 વર્લ્ડ કપ માટે બ્રાન્ડ એમ્બેસેડર તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે, તે પણ મેચ જોવા માટે કોલંબોમાં હતા. મેચ શરૂ થાય તે પહેલાં લેવાયેલા રોહિતનો એક વીડિયો સામે આવ્યો હતો જેમાં તે ભૂતપૂર્વ પાકિસ્તાની ખેલાડી વસીમ અકરમને ગળે લગાવતો દેખાય છે, જેના કારણે હવે વિવાદ થયો છે.
બંનેએ હાથ મિલાવ્યા અને એકબીજાને ગળે લગાવ્યા
ICC એ કોલંબોમાં ભારત-પાકિસ્તાન મેચ માટે રોહિત શર્માને બ્રાન્ડ એમ્બેસેડર તરીકે આમંત્રણ આપ્યું હતું, જ્યાં તે સ્ટેડિયમમાં ટ્રોફી લઈ ગયો હતો. તેની સાથે ICCના CEO સંજોગ ગુપ્તા અને ભૂતપૂર્વ પાકિસ્તાની કેપ્ટન વસીમ અકરમ પણ હતા. રોહિતે ટ્રોફી મૂક્યા પછી, તે મેદાનની બહાર ચાલવા લાગ્યો, તેની સાથે વસીમ અકરમ પણ હતા. આ દરમિયાન, બંનેએ હાથ મિલાવ્યા અને એકબીજાને ગળે લગાવ્યા.
Rohit Sharma & Wasim Akram had a very friendly meetup tonight, they shared laugh, hand shaked & hugged too. pic.twitter.com/v0EILaxesj— Rajiv (@Rajiv1841) February 15, 2026
મેચ પહેલા રોહિતે ટીમ ઈન્ડિયા સાથે પણ મુલાકાત કરી
પાકિસ્તાન સામેની મેચ શરૂ થાય તે પહેલા, રોહિત શર્મા કોલંબોના આર. પ્રેમદાસા સ્ટેડિયમમાં પહોંચ્યા અને ભારતીય ટીમના ડગઆઉટમાં બધા ખેલાડીઓ સાથે મુલાકાત કરી. નોંધનીય છે કે રોહિત શર્મા વિના આ T20 વર્લ્ડ કપનું પહેલું સંસ્કરણ છે. રોહિતે અગાઉની બધી આવૃત્તિઓમાં ભાગ લીધો છે, જેમાં તેમની કેપ્ટનશીપનો પણ સમાવેશ થાય છે, જ્યાં ટીમ ઈન્ડિયાએ 2024 માં છેલ્લી T20 વર્લ્ડ કપ ટ્રોફી જીતી હતી. આ મેચની વાત કરીએ તો, સૂર્યકુમાર યાદવની કેપ્ટનશીપ હેઠળ ભારતીય ટીમે પોતાનો વિજય ક્રમ ચાલુ રાખ્યો, મેચ 61 રનથી જીતીને સુપર 8 માં પોતાનું સ્થાન સુરક્ષિત કર્યું. પ્રથમ બેટિંગ કરતા, ટીમ ઈન્ડિયાએ 175 રન બનાવ્યા, અને પછી 114 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગઈ.
