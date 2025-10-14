રોહિત શર્મા દિલ્હી જવા રવાના, ટીમ ઈન્ડિયા સાથે ઓસ્ટ્રેલિયા જશે
ભારત અને ઓસ્ટ્રેલિયા વચ્ચેની ODI શ્રેણી પહેલા, રોહિત શર્મા દિલ્હી પહોંચવાનો છે, જ્યાંથી તે ટીમ ઈન્ડિયા સાથે ઉડાન ભરશે.
Published : October 14, 2025 at 8:21 PM IST
હૈદરાબાદ: ભૂતપૂર્વ ભારતીય ક્રિકેટ કેપ્ટન રોહિત શર્માનો એક વીડિયો સામે આવ્યો છે. વીડિયોમાં, તે મુંબઈ એરપોર્ટ પર દિલ્હી જવા માટે તૈયાર જોવા મળે છે. રોહિત દિલ્હીમાં ભારતીય ક્રિકેટ ટીમ સાથે જોડાશે, જે 15 ઓક્ટોબરે ઓસ્ટ્રેલિયા જવા માટે રવાના થવાની છે.
રોહિત શર્મા દિલ્હી માટે રવાના થયો
ભારત અને ઓસ્ટ્રેલિયા વચ્ચે 19 ઓક્ટોબરથી ત્રણ મેચની વનડે શ્રેણી શરૂ થવાની છે. આ શ્રેણીમાં રોહિત શર્માને તક આપવામાં આવી છે. તેમની પાસેથી કેપ્ટનશીપ છીનવી લેવામાં આવી છે અને શુભમન ગિલને આપવામાં આવી છે. તે હવે ટીમમાં ખેલાડી તરીકે રમશે. રોહિત શર્મા દિલ્હીમાં આખી ટીમને મળશે અને પછી ઓસ્ટ્રેલિયા જશે.
THE HITMAN ROHIT SHARMA LOOKS IN INCREDIBLY GREAT SHAPE. 🔥🙌 pic.twitter.com/q8FK1B0tqf— Tanuj (@ImTanujSingh) October 14, 2025
આ પહેલા, વિરાટ કોહલી પણ લંડનથી દિલ્હી પહોંચ્યો હતો. શુભમન ગિલ અને કોચ ગૌતમ ગંભીરની આગેવાની હેઠળની ટીમ ઈન્ડિયા બુધવારે ઓસ્ટ્રેલિયા જશે. ભારત 19 ઓક્ટોબરે પર્થમાં શ્રેણીની પહેલી વનડે, 23 ઓક્ટોબરે એડિલેડમાં બીજી વનડે અને 25 ઓક્ટોબરે સિડનીમાં ત્રીજી વનડે રમશે. બધી મેચ સવારે 9:00 વાગ્યે શરૂ થશે.
રોહિત શર્માનું ODI પ્રદર્શન
રોહિત શર્માએ ભારત માટે 273 મેચોમાં 265 ઇનિંગ્સમાં 11,168 રન બનાવ્યા છે, જેમાં 32 સદી અને 58 અડધી સદીનો સમાવેશ થાય છે, જેમાં 48.8 ની સરેરાશ અને 92.8 ના સ્ટ્રાઇક રેટનો સમાવેશ થાય છે. આ સમયગાળા દરમિયાન તેનો સર્વોચ્ચ સ્કોર 264 છે, જ્યારે તેણે 1,045 ચોગ્ગા અને 344 છગ્ગા ફટકાર્યા છે.
Rohit Sharma on his way to Delhi to link up with the Indian team. (Akhil). pic.twitter.com/bk7mI6BvHq— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) October 14, 2025
રોહિત શર્માનું આગામી લક્ષ્ય 2027 ODI વર્લ્ડ કપ રમવાનું રહેશે, જેના માટે તેણે ઓસ્ટ્રેલિયા સામેની ODI શ્રેણીમાં પોતાને સાબિત કરવું પડશે. તેણે પોતાની ફિટનેસ પર ખૂબ મહેનત કરી છે. તેણે 10 કિલો વજન ઘટાડ્યું છે, જેના કારણે તે પહેલા કરતાં વધુ ફિટ અને વધુ સક્રિય દેખાય છે.
ભારતીય ક્રિકેટ ટીમના સ્ટાર બેટ્સમેન વિરાટ કોહલી પણ ભારત આવી પહોંચ્યો છે. તે લંડનથી દિલ્હી આવી પહોંચ્યો છે.
