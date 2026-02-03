ભારત સરકારનો આભાર... પદ્મશ્રી એવોર્ડ મળ્યા બાદ રોહિત શર્માએ કહી મોટી વાત
રોહિત શર્માએ પદ્મશ્રીથી સન્માનિત થવાને તેમના અને તેમના પરિવાર માટે એક ખાસ ક્ષણ ગણાવી.
Published : February 3, 2026 at 6:48 PM IST
Rohit Sharma Padma Shri: ભૂતપૂર્વ ભારતીય કેપ્ટન રોહિત શર્માએ દેશના સર્વોચ્ચ નાગરિક સન્માનોમાંના એક પદ્મશ્રીથી સન્માનિત થવા બદલ આભાર વ્યક્ત કર્યો છે. તેમણે તેને તેમના અને તેમના પરિવાર માટે એક ખાસ ક્ષણ ગણાવી અને કહ્યું કે તેઓ ભારત માટે મેચ જીતતા રહેશે. આ પુરસ્કારને એક ખાસ ક્ષણ ગણાવતા, રોહિતે ભારત સરકાર અને તેમની ક્રિકેટ સફર દરમિયાન તેમને ટેકો આપનારા તમામ લોકોનો આભાર માન્યો.
X પર દૂરદર્શન સ્પોર્ટ્સ દ્વારા શેર કરાયેલા એક વીડિયોમાં, રોહિત શર્માએ કહ્યું, "પદ્મશ્રી પ્રાપ્ત કરવો એ મારા અને મારા પરિવાર માટે ખૂબ જ ખાસ ક્ષણ છે. હું આ સન્માન માટે ભારત સરકારનો આભાર માનું છું. મારી કારકિર્દીમાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવનાર તમામ લોકોનો પણ હું આભારી છું. હું હંમેશા મારા દેશ માટે મેચ અને ટ્રોફી જીતવાનો પ્રયત્ન કરીશ. આભાર, જય હિંદ."
Rohit Sharma Expresses Gratitude to the Government of India for awarding him the Padma Shri.🥹❤️ pic.twitter.com/oSBBHtYXdh— 𝐑𝐮𝐬𝐡𝐢𝐢𝐢⁴⁵ (@rushiii_12) February 2, 2026
તમને જણાવી દઈએ કે આ વર્ષે, રોહિત શર્મા સહિત આઠ ખેલાડીઓને પદ્મ પુરસ્કારો માટે પસંદ કરવામાં આવ્યા છે. ભૂતપૂર્વ ટેનિસ સ્ટાર વિજય અમૃતરાજને પદ્મ ભૂષણ અને બાકીના સાત ખેલાડીઓને પદ્મશ્રી મળ્યો હતો. આમાં ભારતીય મહિલા ટીમની કેપ્ટન હરમનપ્રીત કૌરનો પણ સમાવેશ થાય છે.
રોહિત શર્માની ક્રિકેટ કારકિર્દી
2007 માં આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં પ્રવેશ કરનાર રોહિત છેલ્લા 19 વર્ષોમાં ભારતના તમામ ફોર્મેટમાં સૌથી વધુ સાતત્યપૂર્ણ પ્રદર્શન કરનારા ખેલાડીઓમાંનો એક રહ્યો છે. તેણે બેટ્સમેન અને કેપ્ટન બંને તરીકે ભારતીય ક્રિકેટ પર નોંધપાત્ર છાપ છોડી છે.
રોહિતની કેપ્ટનશીપ હેઠળ, ભારતે વૈશ્વિક મંચ પર નોંધપાત્ર સફળતા મેળવી. બ્લૂઝે 2024 માં T20 વર્લ્ડ કપ જીત્યો, ફાઇનલમાં દક્ષિણ આફ્રિકાને હરાવીને, ટૂંકા ફોર્મેટમાં ICC ટાઇટલ માટે લાંબી રાહ જોવી પડી. એક વર્ષ પછી, ભારતે 2025 માં ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફી પણ જીતી, જેનાથી રોહિતની સફળ નેતા તરીકેની ઓળખ વધુ મજબૂત થઈ.
ત્રણેય ફોર્મેટમાં રોહિતનું પ્રદર્શન
કેપ્ટન તરીકેની સિદ્ધિઓ ઉપરાંત, રોહિતે આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં પ્રભાવશાળી બેટિંગ રેકોર્ડ બનાવ્યો છે. ટેસ્ટમાં, તેણે 67 મેચોમાં 4,300 થી વધુ રન બનાવ્યા છે, જેમાં 12 સદીનો સમાવેશ થાય છે. વન-ડે આંતરરાષ્ટ્રીય મેચોમાં, રોહિતે 282 મેચોમાં 11,500 થી વધુ રન બનાવ્યા છે, જેમાં 33 સદીનો સમાવેશ થાય છે. T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચોમાં, તેણે 4,231 થી વધુ રન બનાવ્યા છે, જેમાં પાંચ સદીનો સમાવેશ થાય છે, જે તેને ફોર્મેટના સૌથી સફળ બેટ્સમેનોમાંનો એક બનાવે છે.
રોહિતે ટેસ્ટ અને T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચોમાંથી નિવૃત્તિ લઈ લીધી છે, પરંતુ તે 2027 ના વર્લ્ડ કપમાં રમવાનું લક્ષ્ય રાખીને, વન-ડે રમવાનું અને ટીમ માટે રન બનાવવાનું ચાલુ રાખે છે.
