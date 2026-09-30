રોહિત શર્માએ ODI માં ઐતિહાસિક સિધ્ધી હાંસલ કરી, સચિન અને વિરાટ પછી ત્રીજો ભારતીય બન્યો
ભારતીય ટીમના સ્ટાર બેટ્સમેન રોહિત શર્માએ વેસ્ટ ઈન્ડિઝ સામેની બીજી વન-ડે મેચમાં ઈતિહાસ રચ્યો છે. રોહિતે હવે વન-ડે ક્રિકેટમાં 12,000 રન પૂરા કરી લીધા છે.
Published : September 30, 2026 at 8:46 PM IST
ROHIT SHARMA: ભારતના સ્ટાર બેટ્સમેન રોહિત શર્માએ વન-ડે (ODI) ક્રિકેટમાં ઈતિહાસ રચ્યો છે. ગુવાહાટીના બરસાપારા ક્રિકેટ સ્ટેડિયમમાં વેસ્ટ ઈન્ડિઝ સામે 73 રન બનાવીને તેમણે આ ફોર્મેટમાં 12,000 રનનો સીમાચિહ્નરૂપ આંકડો પાર કર્યો છે. સચિન તેંડુલકર અને વિરાટ કોહલી બાદ આ સિદ્ધિ મેળવનારા રોહિત માત્ર ત્રીજા ભારતીય બેટ્સમેન બન્યા છે. વેસ્ટ ઈન્ડિઝ દ્વારા આપવામાં આવેલા 406 રનના વિશાળ અને ઐતિહાસિક લક્ષ્યાંકનો પીછો કરતી વખતે ટીમ ઈન્ડિયા માટે ઈનિંગ્સની શરૂઆત કરતા રોહિતે શરૂઆતથી જ કેરેબિયન બોલરો પર આક્રમક પ્રહાર કર્યા હતા. તેમણે માત્ર 12,000 રન જ પૂરા ન કર્યા, પરંતુ ભારતીય ધરતી પર સૌથી વધુ સિક્સર ફટકારવાનો અનોખો રેકોર્ડ પણ બનાવ્યો, એવી સિદ્ધિ જે અગાઉ કોઈ અન્ય ભારતીય ખેલાડીએ હાંસલ કરી ન હતી. રોહિત હવે ભારતીય ધરતી પર 200 સિક્સર ફટકારનારા પ્રથમ બેટ્સમેન બની ગયા છે.
ODI ક્રિકેટના ઇતિહાસમાં, 12,000 રનનો આંકડો પાર કરવો એ ફક્ત થોડા લોકો માટે જ એક વિશેષાધિકાર રહ્યો છે. આ જાદુઈ સીમાચિહ્નને પાર કરીને, રોહિત શર્મા મહાન સચિન તેંડુલકર અને વિરાટ કોહલીની ખાસ ક્લબમાં પ્રવેશ કર્યો છે. રોહિત હવે ODI ક્રિકેટમાં 12,000 રન બનાવનાર ફક્ત ત્રીજો ભારતીય બેટ્સમેન બન્યો છે. વધુમાં, એકંદર વિશ્વ ક્રિકેટની દ્રષ્ટિએ, તે આ સીમાચિહ્ન હાંસલ કરનાર ફક્ત સાતમો બેટ્સમેન છે.
ANOTHER MILESTONE FOR ROHIT SHARMA 🚨— Cricbuzz (@cricbuzz) September 30, 2026
🌟 Third Indian with 12,000-plus runs in Men's ODIs
🌟 Seventh overall to reach the 12,000 mark
🌟 Second quickest in terms of balls (12973 balls) faced behind Kohli (12853 balls)#INDvWI pic.twitter.com/GBfG9rREJ3
આ ઐતિહાસિક રેકોર્ડ ઉપરાંત, રોહિત શર્માએ બીજો એક રેકોર્ડ પણ બનાવ્યો છે. બોલનો સામનો કરવાના સંદર્ભમાં, તે ODI ક્રિકેટમાં 12,000 રન બનાવનાર વિશ્વનો બીજો સૌથી ઝડપી બેટ્સમેન બન્યો છે. તેણે આ સિદ્ધિ મેળવવા માટે ફક્ત 12,973 બોલનો સામનો કર્યો હતો. વિરાટ કોહલી આ યાદીમાં સૌથી ઝડપી બેટ્સમેન છે, તેણે ફક્ત 12,853 બોલમાં આ સિદ્ધિ મેળવી છે.
1️⃣2️⃣,0️⃣0️⃣0️⃣ and he keeps going strong 💪🙌#TeamIndia great Rohit Sharma becomes the 3️⃣rd Indian to get to this 𝗠𝗔𝗝𝗢𝗥 𝗠𝗜𝗟𝗘𝗦𝗧𝗢𝗡𝗘 🫡— BCCI (@BCCI) September 30, 2026
Updates ▶️ https://t.co/6XCYRtZLAi#INDvWI | @mflone_ | @ImRo45 pic.twitter.com/Ov3O2Y34Jz
Rohit Sharma becomes the first to get 200 sixes in a single country, well ahead of the Chris Gayle (147 sixes) at second. 😮#INDvWI pic.twitter.com/YCXp6bIf4g— Cricbuzz (@cricbuzz) September 30, 2026
દુનિયા રોહિત શર્માને "હિટમેન" કહેતી નથી. વેસ્ટ ઇન્ડીઝ સામેની તેની ઇનિંગ દરમિયાન રોહિતે એક જબરદસ્ત સિક્સર ફટકારતાની સાથે જ તેણે પોતાના નામે વધુ એક જાદુઈ રેકોર્ડ બનાવ્યો. તે ભારતમાં (ઘરગથ્થુ મેદાન પર) 200 ODI સિક્સર ફટકારનાર પ્રથમ બેટ્સમેન બન્યો. દુનિયાનો કોઈ પણ બેટ્સમેન ભારતીય ધરતી પર ODI ક્રિકેટમાં 200 સિક્સર ફટકારવાની નજીક પણ પહોંચ્યો નથી, જે રોહિતના બેટના ઘરગથ્થુ મેદાન પર વિનાશની તીવ્રતા સાબિત કરે છે.
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