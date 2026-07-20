રોહિત શર્માએ નિવૃત્તિની અફવાઓ પર તોડ્યું મૌન, ટીકાકારોને આપ્યો વળતો જવાબ
લોર્ડ્સમાં રમાયેલી ત્રીજી વનડેમાં ભારતના અનુભવી બેટ્સમેન રોહિત શર્માએ 138 રનની શાનદાર ઇનિંગ રમી હતી. આ ઇનિંગ છતાં, ટીમ ઇન્ડિયા 27 રનથી મેચ હારી ગઈ.
Published : July 20, 2026 at 3:14 PM IST
ROHIT SHARMA ON RETIRE: રોહિત શર્માએ લોર્ડ્સમાં ત્રીજી વનડેમાં શાનદાર બેટિંગ કરી. તેણે શાનદાર સદી ફટકારીને પોતાના ટીકાકારોને ચૂપ કરી દીધા. લોર્ડ્સ વનડે પહેલા, મીડિયા રિપોર્ટ્સમાં એવું સૂચવવામાં આવ્યું હતું કે આ મેચ રોહિતની છેલ્લી મેચ હોઈ શકે છે. હિટમેનએ પોતે હવે આ રિપોર્ટ્સ પર એક મહત્વપૂર્ણ નિવેદન જારી કર્યું છે, જેમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે જ્યાં સુધી તે રમવાનું ચાલુ રાખશે ત્યાં સુધી આ ચાલુ રહેશે. તેણે કહ્યું કે તેનું ધ્યાન હાલમાં સારું ક્રિકેટ રમવા પર છે.
રોહિતે નિવૃત્તિની અફવાઓ પર મોટું નિવેદન આપ્યું
લોર્ડ્સમાં સદી ફટકાર્યા બાદ, રોહિતે કહ્યું, "મારું કામ મેદાન પર મારા બેટથી રન બનાવવાનું છે. મારું કામ મારા દેશ અને ટીમનું પ્રતિનિધિત્વ કરવાનું છે. મેં મારી કારકિર્દી શરૂ કરી ત્યારથી, મને તે કરવાનું કહેવામાં આવ્યું છે, અને હું તે કરવાનું ચાલુ રાખીશ. મારા ડેબ્યૂથી, મારી નિવૃત્તિ અને ફોર્મ વિશે વાતો થઈ રહી છે, અને જ્યાં સુધી હું અહીં ક્રિકેટ રમું છું, ત્યાં સુધી આ વાતો હંમેશા રહેશે. તેથી, આમાંથી કોઈ મારા માટે મહત્વનું નથી.
He was the most-talked about cricketer before the Lord's ODI and he still remains the most-talked about after his scintillating hundred 🙌— BCCI (@BCCI) July 20, 2026
🎥 Hear from the man himself as he soaked everything in to produce a masterclass 🫡 - By @RajalArora #TeamIndia | @ImRo45…
હાલમાં મારું ધ્યાન સારું ક્રિકેટ રમવા પર છે - રોહિત
રોહિતે આગળ કહ્યું, "મારા માટે સૌથી મહત્વનું એ છે કે હું મેદાન પર શું કરું છું અને હું ટીમની જીતમાં કેટલું યોગદાન આપી શકું છું. અત્યારે, મારું સંપૂર્ણ ધ્યાન તેના પર છે. બહારના અવાજની વાત કરીએ તો, તેને રહેવા દો, કારણ કે કોઈ અવાજ વિના, મજા કેવી રહેશે? મારું કામ મેદાન પર રમવાનું છે, અને બહારના લોકોનું કામ ગપસપ બનાવવાનું છે. હું તેને આ રીતે જોઉં છું."
રોહિતે વિરાટ કોહલી વિશે શું કહ્યું?
આ વાતચીતમાં રોહિતે કોહલી સાથેના પોતાના સંબંધો વિશે પણ વાત કરી. તેણે કહ્યું, "અમે અમારી આખી કારકિર્દી સાથે રમી છે, તેથી વિરાટ સાથે મેદાન પર હોવું ખૂબ જ સારું છે. અમારી ઘણી શાનદાર ભાગીદારી રહી છે, અને સાથે બેટિંગ કરવાની હંમેશા મજા આવે છે. અમે એકબીજાને ખૂબ સારી રીતે સમજીએ છીએ. મેદાન પર નવા વિચારો શેર કરવા અને ટીમ માટે આપણે શું સારું કરી શકીએ છીએ તે વિશે વિચારવાનો હંમેશા એક શાનદાર અનુભવ હોય છે."
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