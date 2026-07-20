રોહિત શર્માએ લોર્ડ્સમાં રચ્યો ઇતિહાસ, સચિન તેંડુલકરના રેકોર્ડ તોડ્યા
રોહિત શર્માએ લોર્ડ્સમાં ઈંગ્લેન્ડ સામેની ત્રીજી વનડેમાં શાનદાર સદી ફટકારીને ઇતિહાસ રચ્યો. તે લોર્ડ્સમાં વનડે સદી ફટકારનાર પ્રથમ ભારતીય બેટ્સમેન બન્યો.
Published : July 20, 2026 at 10:53 AM IST
ROHIT BREAKS SACHIN RECORDS: ઐતિહાસિક લોર્ડ્સ મેદાન પર જ્યારે ભારતીય ટીમ 388 રનના વિશાળ લક્ષ્યનો પીછો કરવા નીકળી રહી હતી, ત્યારે બધાની નજર રોહિત શર્મા પર હતી. છેલ્લા કેટલાક સમયથી તેના વનડે ભવિષ્ય અને નિવૃત્તિ અંગે અટકળો ચાલી રહી હતી, પરંતુ 39 વર્ષીય સ્ટાર બેટ્સમેનએ પોતાના બેટથી એક શાનદાર જવાબ આપ્યો જેણે બધી અટકળો પર પાણી ફેરવી દીધું. રોહિતે પોતાની શાનદાર સદીથી માત્ર ભારતની આશાઓ જીવંત રાખી નહીં, પરંતુ માસ્ટર બ્લાસ્ટર સચિન તેંડુલકરના ત્રણ મોટા રેકોર્ડ પણ તોડી નાખ્યા.
રોહિત શર્માએ લોર્ડ્સમાં ઇતિહાસ રચ્યો
19 જુલાઈના રોજ, રોહિત શર્માએ ઈંગ્લેન્ડ સામેની ત્રીજી અને અંતિમ વનડેમાં ઐતિહાસિક ઇનિંગ રમી. આ સદી સાથે, તે લોર્ડ્સમાં વનડે સદી ફટકારનાર પ્રથમ ભારતીય બેટ્સમેન બન્યો. અગાઉ, આ પ્રતિષ્ઠિત મેદાન પર ભારતીય દ્વારા સૌથી વધુ વ્યક્તિગત સ્કોર 90 રનનો હતો, જે સૌરવ ગાંગુલીએ ઈંગ્લેન્ડ સામે બનાવ્યો હતો.
First Indian to score an ODI century at Lord's ✅— BCCI (@BCCI) July 19, 2026
8️⃣th ODI century in England ✅
Rohit Sharma with a special knock at the Home of Cricket 💙
Updates ▶️ https://t.co/pLZ2PvDH5G#TeamIndia | #ENGvIND | @ImRo45 pic.twitter.com/S23LZfktRi
આ મેચમાં રોહિતનો ઈંગ્લેન્ડની ધરતી પર પ્રભાવશાળી રેકોર્ડ વધુ મજબૂત બન્યો. ઈંગ્લેન્ડમાં આ તેની આઠમી ODI સદી હતી. આ સાથે, તે વિદેશી ધરતી પર સૌથી વધુ ODI સદી ફટકારનાર બેટ્સમેન બન્યો. આ સંદર્ભમાં તેણે સચિન તેંડુલકરને પાછળ છોડી દીધો, જેમણે સંયુક્ત આરબ અમીરાત (UAE) માં સાત ODI સદી ફટકારી હતી.
વિદેશી ધરતી પર સૌથી વધુ ODI સદી ફટકારનારા બેટ્સમેન
- 8 - રોહિત શર્મા (ઇંગ્લેન્ડ)
- 7 - સચિન તેંડુલકર (UAE)
- 7 - સઈદ અનવર (UAE)
- 7 - એબી ડી વિલિયર્સ (ભારત)
- 7 - ક્વિન્ટન ડી કોક (ભારત)
રોહિતે સચિનનો રેકોર્ડ તોડ્યો
રોહિત અહીં જ અટક્યો નહીં. તે હવે ભારત માટે આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં ઓપનર તરીકે સૌથી વધુ સદીઓ બનાવનાર બેટ્સમેન બની ગયો છે. હવે તેના નામે ત્રણેય ફોર્મેટમાં ઓપનર તરીકે 46 આંતરરાષ્ટ્રીય સદીઓ છે. તેણે આ બાબતમાં સચિન તેંડુલકરને પાછળ છોડી દીધો. સચિને ઓપનર તરીકે 45 સદી ફટકારી હતી. હવે ફક્ત ઓસ્ટ્રેલિયાનો ડેવિડ વોર્નર જ તેનાથી આગળ છે. વધુમાં, રોહિતે વધુ એક ઐતિહાસિક સિદ્ધિ હાંસલ કરી. 39 વર્ષ અને 80 દિવસની ઉંમરે, તે ODI માં સદી ફટકારનાર સૌથી મોટી ઉંમરનો ભારતીય બેટ્સમેન બન્યો. રોહિત 39 વર્ષની ઉંમરે ODI સદી ફટકારનાર પ્રથમ ભારતીય ખેલાડી પણ બન્યો. અગાઉ, આ રેકોર્ડ સચિન તેંડુલકરના નામે હતો, જેમણે 38 વર્ષ અને 327 દિવસની ઉંમરે પોતાની છેલ્લી ODI સદી ફટકારી હતી.
ત્રીજી ODI માં, ઇંગ્લેન્ડે ટોસ જીતીને પહેલા બેટિંગ કરતા ભારતને 388 રનનો વિશાળ લક્ષ્યાંક આપ્યો. યજમાન ટીમ માટે, બેન ડકેટે શાનદાર 141 રન બનાવ્યા, જ્યારે જેકબ બેથેલે 91 રન બનાવ્યા. અનુભવી બેટ્સમેન જો રૂટ 74 રન બનાવી અણનમ રહ્યા.
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