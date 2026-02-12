'હું દેશ માટે જીતવા માંગુ છું', રોહિત શર્માએ ODI વર્લ્ડ કપ 2027 પહેલા આપ્યું મોટું નિવેદન
રોહિત શર્માનો સ્પષ્ટ સંદેશ એ છે કે તેનું ધ્યાન હજુ પણ મોટા મંચ પર ભારત માટે ખિતાબ જીતવા પર છે.
Published : February 12, 2026 at 1:42 PM IST
ROHIT SHARMA ON ODI WORLD CUP 2027: ભારતીય ક્રિકેટ ટીમના અનુભવી બેટ્સમેન રોહિત શર્માએ 2027ના ODI વર્લ્ડ કપ અંગે પોતાનો ઇરાદો સ્પષ્ટ કરી દીધો છે. T20 આંતરરાષ્ટ્રીય અને ટેસ્ટ ક્રિકેટમાંથી નિવૃત્તિ લીધા પછી, રોહિત હવે ફક્ત ODI ફોર્મેટમાં જ સક્રિય છે. પરિણામે, 2027ના વર્લ્ડ કપ સુધી રમવાનું ચાલુ રાખશે કે કેમ તે અંગે પ્રશ્નો ઉભા થયા છે, જ્યારે તે લગભગ 40 વર્ષનો થશે. એક કાર્યક્રમ દરમિયાન, રોહિત શર્માએ કહ્યું કે તેનું સૌથી મોટું લક્ષ્ય ભારત માટે ODI વર્લ્ડ કપ જીતવાનું છે.
તેમણે કહ્યું, "હું મારા દેશ માટે વર્લ્ડ કપ જીતવા માંગુ છું. બાળપણથી જ, મેં 50 ઓવરનો વર્લ્ડ કપ જોઈને ક્રિકેટ શીખ્યું હતું. તે સમયે, કોઈ T20 વર્લ્ડ કપ કે IPL નહોતું. તે ટુર્નામેન્ટ સૌથી મોટું પ્લેટફોર્મ હતું. તે એક ટ્રોફીનું ખૂબ મહત્વ હતું. મને ખરેખર તે ટ્રોફી જોઈએ છે અને હું તેને પ્રાપ્ત કરવા માટે સખત મહેનત કરીશ."
Q:- There's a cricket World Cup in South Africa next year is that gonna be the laser focus for Rohit Sharma over the next 18 months?— Rohit Sharma Fan (@hitmanfanfollow) February 11, 2026
Rohit Sharma : Look, I will definitely go out there & win the World Cup for my country. That's something that I have always looked upon, I have… pic.twitter.com/tfaw8KbCNT
રોહિતનું આ નિવેદન સ્પષ્ટપણે દર્શાવે છે કે તે 2027ના વર્લ્ડ કપ માટે પોતાને ફિટ અને તૈયાર રાખવા માટે પ્રતિબદ્ધ છે.
રોહિતે બે ફોર્મેટમાંથી નિવૃત્તિ લીધી છે
38 વર્ષીય રોહિત શર્માએ 2024 માં ભારતના સફળ ટી20 વર્લ્ડ કપ અભિયાન પછી ટી20 આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાંથી નિવૃત્તિ લીધી હતી. ત્યારબાદ તેણે ટેસ્ટ ક્રિકેટમાંથી પણ નિવૃત્તિ લીધી. હવે તે ફક્ત વનડે ક્રિકેટમાં ભારતનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે.
BCCI સેન્ટ્રલ કોન્ટ્રાક્ટમાં ફેરફાર
તાજેતરમાં જાહેર કરાયેલ વાર્ષિક સેન્ટ્રલ કોન્ટ્રાક્ટ યાદીમાં, રોહિત શર્મા અને વિરાટ કોહલીને ટોચની શ્રેણીમાંથી ગ્રુપ B માં ખસેડવામાં આવ્યા છે, જે ટોચની શ્રેણીથી નીચે છે. અગાઉ, બંને A+ શ્રેણીમાં હતા, જેમાં રિટેનરની રકમ વધુ ઓફર કરવામાં આવતી હતી. નવા કોન્ટ્રાક્ટમાં કુલ 30 પુરુષ અને 21 મહિલા ખેલાડીઓને સેન્ટ્રલ કોન્ટ્રાક્ટ આપવામાં આવ્યા છે. ખેલાડીઓને તેમના પ્રદર્શન અને પાછલી સિઝનમાં રમાયેલી મેચોની સંખ્યાના આધારે વર્ગીકૃત કરવામાં આવ્યા છે.
🚨 MASSIVE STATEMENT BY ROHIT SHARMA ON BCCI ANNUAL CONTRACT 2025-26 🚨— Cricket Central (@CricketCentrl) February 10, 2026
We don't care about central contracts. We play here not for money but for the country. Right now, our focus is on the World Cup, not central contracts. We just want to play our best cricket. pic.twitter.com/uO7O2CuGn9
બે ફોર્મેટના કેપ્ટન શુભમન ગિલ, ઝડપી બોલર જસપ્રીત બુમરાહ અને અનુભવી ઓલરાઉન્ડર રવિન્દ્ર જાડેજાને ગ્રુપ A માં મૂકવામાં આવ્યા છે. જોકે, વિવિધ શ્રેણીઓ માટે રિટેનરની રકમ જાહેર કરવામાં આવી નથી.
રોહિત શર્માનો સ્પષ્ટ સંદેશ એ છે કે તેમનું ધ્યાન મોટા મંચ પર ભારતને ટાઇટલ તરફ દોરી જવા પર છે. 2027 ODI વર્લ્ડ કપ તેની કારકિર્દીનો અંતિમ મુખ્ય ધ્યેય હોઈ શકે છે, અને તે તેને પ્રાપ્ત કરવા માટે સંપૂર્ણપણે તૈયાર છે.
