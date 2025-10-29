ICC ODI બેટિંગ રેન્કિંગમાં રોહિત શર્માનો ઝલવો, હિટમેન બન્યો નંબર 1 બેટ્સમેન
રોહિત શર્મા ICC ODI બેટિંગ રેન્કિંગમાં અફઘાન બેટ્સમેનને પાછળ છોડીને નંબર 1 બેટ્સમેન બની ગયો છે.
Published : October 29, 2025 at 4:15 PM IST
હૈદરાબાદ: ભૂતપૂર્વ ભારતીય ક્રિકેટ કેપ્ટન અને અનુભવી ઓપનિંગ બેટ્સમેન રોહિત શર્માએ ઇતિહાસ રચ્યો છે. તેણે ICC ODI રેન્કિંગમાં નંબર વન સ્થાન મેળવ્યું છે. તે સચિન તેંડુલકર, મહેન્દ્ર સિંહ ધોની, વિરાટ કોહલી અને શુભમન ગિલ પછી ODI રેન્કિંગમાં ટોચના સ્થાને પહોંચનાર પાંચમો ભારતીય બેટ્સમેન બન્યો છે.
રોહિત શર્માએ નંબર વન સ્થાન હાંસલ કર્યું છે
રોહિત શર્મા નવીનતમ ICC ODI રેન્કિંગમાં બે સ્થાન ઉપર ચઢીને પ્રથમ સ્થાને પહોંચી ગયો છે. તે હાલમાં 781 રેટિંગ પોઈન્ટ સાથે ટોચનું સ્થાન ધરાવે છે. શુભમન ગિલ રેન્કિંગમાં બે સ્થાન નીચે ઉતર્યો છે અને હવે 745 પોઈન્ટ સાથે ત્રીજા સ્થાને છે. અફઘાનિસ્તાનનો ઇબ્રાહિમ ઝદરાન 764 રેટિંગ પોઈન્ટ સાથે બીજા સ્થાને છે. રોહિત ઝદરાનને ટોચના સ્થાને લઈ ગયો છે.
ઓસ્ટ્રેલિયા સામે રોહિત શર્માનું પ્રભાવશાળી પ્રદર્શન
રોહિત શર્મા ઓક્ટોબર 2025 માં ઓસ્ટ્રેલિયા પાછો ફર્યો હતો અને પહેલી વાર ODI રમ્યો હતો. ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફી પછી, રોહિત શર્માએ ઓસ્ટ્રેલિયામાં એક સદી અને એક અડધી સદી ફટકારી હતી. તેને પ્લેયર ઓફ ધ સિરીઝ પણ જાહેર કરવામાં આવ્યો હતો. તેણે શ્રેણીમાં 202 રન બનાવ્યા હતા. પર્થમાં લીલીછમ પીચ પર 8 (14) ના નિષ્ફળ પ્રદર્શન બાદ, રોહિતે એડિલેડમાં 97 બોલમાં 73 અને સિડનીમાં 121* (125) રન બનાવ્યા હતા, જેના કારણે ભારત નવ વિકેટથી વિજય મેળવ્યો હતો.
ભારતનો વિરાટ કોહલી પણ ICC ODI બેટિંગ રેન્કિંગમાં ટોચના 10 માં છે. તે એક સ્થાન નીચે ગયો છે. કોહલી હાલમાં 725 રેટિંગ પોઈન્ટ સાથે છઠ્ઠા સ્થાને છે.
રોહિત શર્માની ODI કારકિર્દી
રોહિત શર્માએ ભારત માટે 276 ODI રમી છે, જેમાં 268 ઇનિંગ્સમાં 492 ની સરેરાશ અને 92.7 ના સ્ટ્રાઇક રેટથી 11,370 રન બનાવ્યા છે, જેમાં 33 સદી અને 59 અડધી સદીનો સમાવેશ થાય છે. આ સમયગાળા દરમિયાન તેનો સર્વોચ્ચ સ્કોર 264 છે. તેના નામે 1,066 ચોગ્ગા અને 349 છગ્ગા છે.
