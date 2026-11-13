ભારત માટે ODI ઇતિહાસમાં પહેલીવાર, 0 રનમાં 3 વિકેટ પડી
ન્યુઝીલેન્ડ સામેની ચોથી વનડેમાં રોહિત શર્મા અને વિરાટ કોહલી શૂન્ય રને આઉટ થયા, જેના કારણે ભારતે પ્રથમ ઓવરમાં જ ત્રણ વિકેટ ગુમાવી દીધી.
Published : November 13, 2026 at 1:13 PM IST
IND VS NZ: રોહિત શર્મા અને વિરાટ કોહલી પાસેથી મોટી ઇનિંગ્સની અપેક્ષા હતી. મોટી ઇનિંગ્સ તો છોડી દો, તેઓ પોતાનું ખાતું પણ ખોલી શક્યા નહીં. રોહિત અને કોહલી જ નહીં, શ્રેયસ ઐયર, જે પહેલી વાર ODI માં ભારતનું નેતૃત્વ કરી રહ્યો હતો, તે પણ શૂન્ય રન પર આઉટ થયો. પહેલી ઓવરમાં ત્રણ વિકેટ પડી ગઈ અને ટીમ ઇન્ડિયાનો સ્કોર 0 રન હતો. આ પહેલી વાર હતું જ્યારે ભારતે ODI માં આટલો સ્કોર જોયો હતો. જોકે, આંકડાઓની વાત કરીએ તો, ODI માં આ બીજી વાર છે જ્યારે રોહિત અને કોહલી એકસાથે શૂન્ય રન પર આઉટ થયા છે.
ન્યૂઝીલેન્ડે પ્રથમ બેટિંગ કરીને 333 રન બનાવ્યા
ભારત અને ન્યૂઝીલેન્ડ હાલમાં પાંચ મેચની વનડે શ્રેણીમાં રમી રહ્યા છે. આજે શ્રેણીની ચોથી મેચ છે. ભારતીય કેપ્ટન શ્રેયસ ઐયરે ટોસ જીતીને ન્યૂઝીલેન્ડને પહેલા બેટિંગ માટે આમંત્રણ આપ્યું. વિલ યંગની શાનદાર સદીને કારણે ન્યૂઝીલેન્ડે 333 રન બનાવ્યા. ભારતને જીતવા માટે 334 રનની જરૂર હતી. એવી અપેક્ષા હતી કે રોહિત અને વિરાટ કોહલીમાંથી કોઈ એક સદી ફટકારશે, પરંતુ જ્યારે બેટિંગ શરૂ થઈ ત્યારે એક અલગ જ વાર્તા બહાર આવી.
The greatest opening over in an ODI innings? https://t.co/JwF79U2c0b— Cricinfo (@cricinfo) November 13, 2026
પહેલી જ ઓવરમાં રોહિત, કોહલી અને શ્રેયસ આઉટ
મેટ હેનરીએ ન્યૂઝીલેન્ડ માટે પહેલી ઓવર ફેંકી. રોહિત શર્મા પહેલા બોલનો સામનો કરી રહ્યો હતો, પરંતુ રોહિત બોલને ખોટી રીતે સમજી શક્યો નહીં અને શૂન્ય રને આઉટ થયો. ત્યારબાદ વિરાટ કોહલી ત્રીજા નંબર પર બેટિંગ કરવા આવ્યો. તેણે પણ ફક્ત ચાર બોલનો સામનો કર્યો અને તે જ ઓવરના પાંચમા બોલ પર આઉટ થયો. તે પણ રન બનાવવામાં નિષ્ફળ ગયો. ત્યારબાદ કેપ્ટન શ્રેયસ ઐયરે ઓવરના છેલ્લા બોલ માટે ક્રીઝ પર આવ્યો. તે પહેલા જ બોલ પર આઉટ થયો. આમ, મેટ હેનરીએ કોઈ રન ન આપ્યો અને પ્રથમ ઓવરમાં જ ત્રણ વિકેટ ઝડપી.
Matt Henry Show 👀 - Rohit Sharma ducks. - Virat Kohli ducks. - Shreyas Iyer ducks. Remember 2019 Odi WC semi final 🥺 https://t.co/1orhFnAVLh— Manmohan (@GarhManmohan) November 13, 2026
આ બીજી વાર છે જ્યારે રોહિત અને કોહલી એક જ મેચમાં શૂન્ય રન પર આઉટ થયા હોય. સોળ વર્ષ પહેલાં, 2010 માં, ભારત અને શ્રીલંકા વચ્ચે એક ODI મેચ રમાઈ રહી હતી. ભારત બીજી ઇનિંગમાં બેટિંગ કરવા આવ્યું હતું. વિરાટ કોહલીએ ત્રણ બોલમાં શૂન્ય રન બનાવ્યા હતા, અને રોહિત શર્માએ બે બોલમાં શૂન્ય રન બનાવ્યા હતા. જોકે, રોહિતે તે સમયે ઇનિંગની શરૂઆત કરી ન હતી. વીરેન્દ્ર સેહવાગ અને દિનેશ કાર્તિકે ઇનિંગની શરૂઆત કરી હતી. કોહલી ત્રીજા નંબર પર અને રોહિત ચોથા નંબર પર આવ્યો હતો. તે મેચમાં વીરેન્દ્ર સેહવાગે 100 બોલમાં અણનમ 99 રન બનાવ્યા હતા. ત્યારબાદ ટીમ ઇન્ડિયાએ મેચ જીતી લીધી.
- Golden duck for Rohit Sharma. - Duck for Virat Kohli. - No Ro-Ko show today. https://t.co/fVd9XgZsIL— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) November 13, 2026
ભારતીય ટીમે પહેલી વાર ODI માં આટલો સ્કોર જોયો
ODI ક્રિકેટના ઇતિહાસમાં આ ફક્ત પાંચમી વાર છે જ્યારે કોઈ ટીમે ત્રણ વિકેટ ગુમાવી હોય. પહેલી વાર 1983 માં ન્યુઝીલેન્ડનો સામનો પાકિસ્તાન સામે થયો હતો. બીજી વાર 1997 માં દક્ષિણ આફ્રિકાએ પાકિસ્તાનને ત્રણ રનમાં આઉટ કર્યું હતું. 2003 માં, શ્રીલંકાએ બાંગ્લાદેશ સાથે પણ આવું જ કર્યું હતું. પછી, 2026 માં, થોડા મહિના પહેલા, બાંગ્લાદેશે ઓસ્ટ્રેલિયાને કોઈ રન આપ્યા વિના ત્રણ રનમાં આઉટ કર્યું હતું. હવે, ભારત સાથે પણ આવું જ બન્યું છે. નોંધનીય છે કે, ODI ક્રિકેટના ઇતિહાસમાં આ પહેલી વાર છે જ્યારે ભારતીય ટીમે ખાતું ખોલ્યા વિના પણ ત્રણ વિકેટ ગુમાવી દીધી છે.
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