રોહિત અને કોહલીએ નેટમાં પરસેવો પાડ્યો, બેટિંગ કરતી વખતે વિસ્ફોટક શોટ ફટકાર્યા, જુઓ વીડિયો

ભારત અને ઓસ્ટ્રેલિયા વચ્ચેની પ્રથમ ODI મેચ પહેલા, રોહિત શર્મા અને વિરાટ કોહલીએ નેટમાં સખત પ્રેક્ટિસ કરી.

રોહિત શર્મા, વિરાટ કોહલી અને ગૌતમ ગંભીર
રોહિત શર્મા, વિરાટ કોહલી અને ગૌતમ ગંભીર (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : October 16, 2025 at 8:40 PM IST

2 Min Read
હૈદરાબાદ: ઓસ્ટ્રેલિયા પહોંચ્યા પછી ભારતીય ક્રિકેટ ટીમે પ્રેક્ટિસ શરૂ કરી દીધી છે. ટીમ ઇન્ડિયા આજે પ્રેક્ટિસ માટે પર્થમાં ઉતરી હતી. ટીમ ઇન્ડિયા માટે આ એક વૈકલ્પિક તાલીમ સત્ર હતું, જેના કારણે ઘણા ખેલાડીઓ મેદાન પર હાજર નહોતા. આ સમય દરમિયાન, મેદાન પર ક્રિકેટ ચાહકોની મોટી ભીડ જોવા મળી હતી. પર્થમાં ચાહકો વિરાટ કોહલી અને રોહિત શર્માને જોવા માટે ઉમટી પડ્યા હતા, અને ઘણા લોકોએ રોહિત અને કોહલી પાસેથી ઓટોગ્રાફ પણ મેળવ્યા હતા.

ભારતીય ટીમે પર્થમાં પ્રેક્ટિસ શરૂ કરી

આ બધા વચ્ચે, ભારતીય ક્રિકેટ ટીમના પ્રેક્ટિસ સત્રોના ફોટા અને વીડિયો પણ સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ રહ્યા છે, જેને ચાહકો ખૂબ પસંદ કરી રહ્યા છે. શ્રેષ્ઠ વીડિયોમાંનો એક વિરાટ કોહલી અને રોહિત શર્મા નેટમાં સાથે બેટિંગ કરતા જોવાનો છે. ચાહકો પણ આ બંનેને સાથે બેટિંગ કરતા જોઈને ખુશ છે.

કોહલી અને રોહિતે નેટમાં બેટિંગ કરી

આજના પ્રેક્ટિસ સેશન દરમિયાન, રોહિત શર્મા અને વિરાટ કોહલી બાજુના નેટમાં બેટિંગ કરતા જોવા મળ્યા. બંનેએ ભારતીય ટીમની પ્રેક્ટિસ કિટ પહેરી હતી અને નેટમાં પરસેવો પાડ્યો હતો. બંનેએ ઉત્તમ બચાવ પ્રદર્શન કર્યું હતું. તેઓ સારા શોટ મારતા પણ જોવા મળ્યા હતા. કોહલી નેટમાં શાનદાર કવર ડ્રાઇવ પણ રમતા જોવા મળ્યો હતો. બંને ખેલાડીઓએ કેચિંગની પ્રેક્ટિસ પણ કરી હતી.

રોહિત અને કોહલી બોલિંગ કોચ મોર્ને મોર્કેલ અને હર્ષિત રાણા સાથે પણ વાતો કરતા જોવા મળ્યા. ટીમ ઈન્ડિયાના ખેલાડીઓ કેએલ રાહુલ અને અર્શદીપ સિંહ પણ કોહલી સાથે મેદાન પર દોડતા જોવા મળ્યા. ટીમ ઈન્ડિયા આજે, 16 ઓક્ટોબરના રોજ ઓસ્ટ્રેલિયા પહોંચી હતી. ત્યારબાદ, ખેલાડીઓ સીધા પ્રેક્ટિસ માટે મેદાન પર ગયા.

તમને જણાવી દઈએ કે, ભારત અને ઓસ્ટ્રેલિયા ત્રણ મેચની વનડે શ્રેણીની પહેલી મેચ રવિવાર, 19 સપ્ટેમ્બરના રોજ રમવાના છે. આ મેચ પર્થના ઓપ્ટસ સ્ટેડિયમમાં સવારે 9 વાગ્યે શરૂ થવાની છે. શુભમન ગિલ આ મેચમાં ભારતનું નેતૃત્વ કરશે, જ્યારે મિશેલ માર્શ ઓસ્ટ્રેલિયાનું નેતૃત્વ કરશે.

