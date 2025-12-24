ETV Bharat / sports

વિજય હજારે ટ્રોફીમાં જોવા મળશે રો-કો ની જોડી, જાણો ક્યારે અને ક્યાં જોઈ શકશો લાઈવ

ભારતીય ક્રિકેટ ટીમના બે દિગ્ગજ ખેલાડીઓ, રોહિત અને વિરાટ, લાંબા સમય પછી વાપસી કરી રહ્યા છે.

રોહિત અને વિરાટ
રોહિત અને વિરાટ (IANS)
હૈદરાબાદ: 2025-26 વિજય હજારે ટ્રોફીના પ્રથમ રાઉન્ડની મેચો આજે, 24 ડિસેમ્બરથી શરૂ થઈ રહી છે. ભારતીય ક્રિકેટ ટીમના બે દિગ્ગજ ખેલાડીઓ, રોહિત અને વિરાટ, લાંબા સમય પછી વાપસી કરી રહ્યા છે. કોહલી 15 વર્ષ પછી આ ટુર્નામેન્ટમાં રમી રહ્યો છે, અને રોહિત સાત વર્ષ પછી, કારણ કે ભારતીય ક્રિકેટ કંટ્રોલ બોર્ડ (BCCI) એ સેન્ટ્રલ કોન્ટ્રાક્ટ ધરાવતા ખેલાડીઓ માટે આ સિઝનમાં ઓછામાં ઓછી બે ડોમેસ્ટિક મેચ રમવાનું ફરજિયાત બનાવ્યું છે.

કોહલી બેંગલુરુમાં

વિરાટ કોહલી ઋષભ પંતની આગેવાની હેઠળ દિલ્હી ટીમનું પ્રતિનિધિત્વ કરી રહ્યો છે. તેઓ BCCI સેન્ટર ઓફ એક્સેલન્સ ખાતે આંધ્રપ્રદેશનો સામનો કરી રહ્યા છે. દિલ્હી મેચમાં પ્રથમ ફિલ્ડિંગ કરી રહ્યું છે. આ મેચ મૂળ બેંગલુરુના એમ ચિન્નાસ્વામી સ્ટેડિયમમાં યોજાવાની હતી, પરંતુ મેચનું આયોજન કરવાની મંજૂરી ન મળતાં છેલ્લી ઘડીએ સ્થળ બદલવામાં આવ્યું.

દિલ્હીની પ્લેઈંગ ઈલેવન: અર્પિત રાણા, પ્રિયાંશ આર્ય, વિરાટ કોહલી, નીતિશ રાણા, ઋષભ પંત (વિકેટકીપર/કેપ્ટન), આયુષ બદોની, સિમરજીત સિંહ, હર્ષ ત્યાગી, ઈશાંત શર્મા, પ્રિન્સ યાદવ, નવદીપ સૈની.

રોહિત શર્મા જયપુરમાં

ભૂતપૂર્વ ભારતીય કેપ્ટન રોહિત શર્મા મુંબઈની ટીમનું પ્રતિનિધિત્વ કરી રહ્યો છે, જેની કેપ્ટન્સી શાર્દુલ ઠાકુરની છે. તેમની મેચ આજે સિક્કિમ સામે છે, જે જયપુરના સવાઈ માનસિંહ સ્ટેડિયમમાં રમાઈ રહી છે, જ્યાં મુંબઈ પણ પ્રથમ બોલિંગ કરી રહ્યું છે.

મુંબઈની પ્લેઈંગ ઈલેવન: રોહિત શર્મા, અંગક્રિશ રઘુવંશી, સરફરાઝ ખાન, સિદ્ધેશ લાડ, મુશિર ખાન, હાર્દિક તામોર (વિકેટકીપર), શમ્સ મુલાની, તનુષ કોટિયન, શાર્દુલ ઠાકુર (કેપ્ટન), તુષાર દેશપાંડે, સિલ્વેસ્ટર ડિસોઝા.

વિજય હજારે ટ્રોફીનું લાઈવસ્ટ્રીમિંગની માહિતી

રોહિત અને કોહલીના ચાહકો માટે ખરાબ સમાચાર એ છે કે તેઓ તેમના બે મોટા સ્ટાર્સને ટેલિવિઝન પર રમતા જોઈ શકશે નહીં. સ્ટાર સ્પોર્ટ્સ નેટવર્ક ભારતની પ્રીમિયર 50-ઓવરની સ્થાનિક સ્પર્ધા વિજય હજારે ટ્રોફીના પ્રથમ રાઉન્ડમાં ફક્ત બે મેચનું લાઈવ સ્ટ્રીમિંગ JioHotstar પર ઉપલબ્ધ થશે. ટેલિકાસ્ટ મેચોમાં પુડુચેરી વિરુદ્ધ તમિલનાડુ અને હૈદરાબાદ વિરુદ્ધ ઉત્તર પ્રદેશનો સમાવેશ થાય છે.

તેથી, બુધવારે દિલ્હી વિરુદ્ધ આંધ્રપ્રદેશ અને મુંબઈ વિરુદ્ધ સિક્કિમ મેચનું લાઈવ સ્ટ્રીમિંગ કે પ્રસારણ કરવામાં આવશે નહીં. જો કે, ચાહકો BCCIની સત્તાવાર વેબસાઇટ પર લાઈવ સ્કોર અને મેચ અપડેટ્સ ચકાસી શકે છે.

