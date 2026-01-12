વડોદરાના કોટંબી સ્ટેડિયમમાં રોહિત અને વિરાટનું સન્માન કરાયું, જય શાહ અને મિથુન મન્હાસ રહ્યા હાજર
ન્યુઝીલેન્ડની ઇનિંગ્સ પછી, રોહિત અને કોહલીને ફૂલોના ગુલદસ્તાથી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા હતા.
Published : January 12, 2026 at 5:09 PM IST
Rohit and Virat felicitated: ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચેની પ્રથમ ODI દરમિયાન વડોદરાના કોટંબી સ્ટેડિયમમાં એક અનોખો અને મનોરંજક નજારો જોવા મળ્યો. 11 જાન્યુઆરીએ બરોડા ક્રિકેટ એસોસિએશન (BCA) દ્વારા અનુભવી બેટ્સમેન વિરાટ કોહલી અને રોહિત શર્માનું સન્માન કરવામાં આવ્યું હતું. આ મેચ પણ ખાસ હતી કારણ કે કોટંબી સ્ટેડિયમ પહેલીવાર પુરુષોની ODIનું આયોજન કરી રહ્યું હતું.
જય શાહ અને મિથુન મન્હાસ રહ્યા હાજર
ન્યુઝીલેન્ડની ઇનિંગ્સ પછી, રોહિત અને કોહલીને ફૂલોના ગુલદસ્તાથી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા હતા, પરંતુ આ નાના સમારંભની શૈલી સોશિયલ મીડિયા પર ચર્ચાનો વિષય બની હતી. ICC ચેરમેન જય શાહ અને BCCI પ્રમુખ મિથુન મન્હાસની હાજરીમાં, BCA એ રોહિત શર્મા અને વિરાટ કોહલીના લાઇફ-સાઇઝ સ્ટીકરોથી શણગારેલું કબાટ બનાવ્યું. સૌથી રસપ્રદ ક્ષણ ત્યારે બની જ્યારે બે સિનિયર ખેલાડીઓ કબાટની અંદર ઉભા હતા અને પછી તેમના નામ બોલાવવામાં આવતા તેમને બહાર લાવવામાં આવ્યા. આ અનોખા હાવભાવથી સ્ટેડિયમમાં હાજર દર્શકો અને ક્રિકેટ ચાહકોમાં હાસ્ય છવાઈ ગયું. સોશિયલ મીડિયા પર તેને રોહિત-કોહલી અનબોક્સિંગ સેરેમની પણ કહેવામાં આવી.
Honouring the icons of the game 🫡— BCCI (@BCCI) January 11, 2026
ICC Chair Mr. Jay Shah, Baroda Cricket Association President Mr. Pranav Amin and BCCI Office Bearers felicitate #TeamIndia legends Rohit Sharma and Virat Kohli👏👏@JayShah | @MithunManhas | @ShuklaRajiv | @ImRo45 | @imVkohli pic.twitter.com/yBxiharONn
ચાહકો માટે યાદગાર ક્ષણ
નોંધનીય છે કે, રોહિત શર્મા અને વિરાટ કોહલીએ પોતે આ રમૂજી હાવભાવનો ખૂબ આનંદ માણ્યો. ગુલદસ્તો સ્વીકારતી વખતે બંને ખેલાડીઓ પોતાનું હાસ્ય રોકી શક્યા નહીં, અને વાતાવરણ વધુ આનંદી બની ગયું. કોટંબી સ્ટેડિયમ ખાતે આ યાદગાર સન્માન સમારોહ ચાહકો માટે એક મનોરંજક ક્રિકેટ ક્ષણ બની ગયો.
પ્રથમ વન-ડેમાં ભારતનો વિજય
ન્યુઝીલેન્ડ સામેની પ્રથમ વન-ડેમાં ટીમ ઈન્ડિયાએ ટોસ જીતીને પહેલા બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો હતો. ત્યારબાદ, કીવી ટીમે પ્રથમ બેટિંગ કરતા નિર્ધારિત 50 ઓવરમાં 8 વિકેટે 300 રન બનાવ્યા. ન્યૂઝીલેન્ડે આપેલા 301 રનના ટાર્ગેટને ભારતીય ટીમે 49 ઓવરમાં 6 વિકેટના નુકસાને હાંસેલ કરી લીધો હતો. ભારત તરફથી વિરાટ કોહલીએ સૌથી વદુ 93 રનની ઈનિંગ્સ રમી હતી.
