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દિગ્ગજ રોજર ફેડરરનો ટેનિસ હોલ ઓફ ફેમમાં સમાવેશ, ભાષણ દરમિયાન છલક્યા આંસુ

ટેનિસ દિગ્ગજ રોજર ફેડરરને હોલ ઓફ ફેમમાં સામેલ કરવામાં આવ્યો છે. ફેડરરની કારકિર્દી શાનદાર રહી છે. 2022 માં ટેનિસમાંથી નિવૃત્તિ લીધી હતી.

રોજર ફેડરર
રોજર ફેડરર (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 30, 2026 at 6:33 PM IST

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રોજર ફેડરરને ટેનિસ હોલ ઓફ ફેમમાં સામેલ કરવામાં આવ્યા છે. રોડ આઇલેન્ડના ન્યુપોર્ટમાં એક સમારોહ યોજાયો હતો, જ્યાં ફેડરરને ટેનિસ દિગ્ગજોની હાજરીમાં આ મુખ્ય કારકિર્દી સન્માન પ્રાપ્ત થયું. નોંધનીય છે કે, ફેડરર તેમના ભાષણ દરમિયાન ભાવુક થઈ ગયા અને રડી પડ્યા. તેમણે એક લાંબું ભાષણ આપ્યું, જે દરમિયાન તેમણે તેમના ચાહકો, પરિવાર અને મિત્રોનો આભાર માન્યો. ફેડરરે પોતે કહ્યું કે હોલ ઓફ ફેમમાં તેમનો સમાવેશ તેમની કારકિર્દીનો સૌથી મોટો સન્માન હતો.

રોજર ફેડરરની શાનદાર કારકિર્દી

રોજર ફેડરરે 2022 માં ટેનિસમાંથી નિવૃત્તિ લીધી, એક ઐતિહાસિક વારસો છોડી દીધો. તેમની કારકિર્દી દરમિયાન, તેમણે 20 ગ્રાન્ડ સ્લેમ ટાઇટલ અને 103 ATP ચેમ્પિયનશિપ જીતી, રસ્તામાં અસંખ્ય રેકોર્ડ બનાવ્યા. તેમણે 2004 અને 2008 વચ્ચે સતત પાંચ વખત પુરુષોનો સિંગલ્સ ટાઇટલ જીતીને ઇતિહાસ રચ્યો; તે સતત પાંચ યુએસ ઓપન ટાઇટલ જીતનાર એકમાત્ર ખેલાડી છે. તેમનો છેલ્લો ગ્રાન્ડ સ્લેમ દેખાવ 2021 માં વિમ્બલ્ડનમાં હતો.

‘જીવનનું સૌથી મોટું સન્માન’

રોજર ફેડરરે પણ સમારોહમાં લાંબુ ભાષણ આપ્યું. તેમણે કહ્યું, “આ મારા માટે ખૂબ જ મોટું સન્માન છે. તેને હોલ ઓફ ફેમ કહેવામાં આવે છે. ખ્યાતિ પ્રાપ્ત કરવી ક્યારેય મારું લક્ષ્ય નહોતું. મારું લક્ષ્ય ફક્ત મારું જીવન મને જે ગમે છે તે કરવામાં વિતાવવાનું છે અને જે લોકો તેને પ્રેમ કરે છે તેમની સાથે રહેવાનું છે. ટેનિસમાં આટલી મહત્વપૂર્ણ સિદ્ધિ હાંસલ કરવાની લાગણીને હું શબ્દોમાં વ્યક્ત કરી શકતો નથી. મારી સફર 13 વર્ષની ઉંમરે બોલ બોય બની ત્યારે શરૂ થઈ હતી. હું બધા બોલ કિડ્સનો પણ આભાર માનવા માંગુ છું; હું એક સમયે તમારા જૂતામાં હતો. ખેલાડી તરીકેનો મારો સમય સમાપ્ત થઈ ગયો છે, પરંતુ ટેનિસ હંમેશા મારા હૃદયમાં રહેશે.”

પાંચ હજારથી વધુ હેડબેન્ડ પહેર્યા

ફેડરરે પોતાના ભાષણમાં કહ્યું, “મારા આંકડા સાચું ચિત્ર દર્શાવે છે. મેં પહેલી વાર 1998માં ATP ટૂરમાં ભાગ લીધો હતો. ત્યારથી ૨૦૨૨માં મારી નિવૃત્તિ સુધી, મેં 5,000 થી વધુ હેડબેન્ડ પહેર્યા હતા. મેં 7,000 થી વધુ જોડી મોજાં પહેર્યા હતા - જે મારા મોટાભાગના વિરોધીઓ કરતા બમણા છે, કારણ કે હું એક સમયે બે જોડી પહેરતો હતો. આ બાબતો ક્યારેય માપી શકાતી નથી, કે તેને શબ્દોમાં વર્ણવી શકાતી નથી. તે મારા માટે એક ભવ્ય ટેનિસ સફર રહી છે. મારા માટે, ઇન્ટરનેશનલ ટેનિસ હોલ ઓફ ફેમ પાછળ જોવા અને આગળ જોવા માટે એક અદ્ભુત તક આપે છે.”

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