IPL 2027 માટે મુંબઈ ઇન્ડિયન્સે નવા કોચિંગ સ્ટાફની જાહેરાત કરી, ટીમના પૂર્વ ખેલાડીઓને આપી જવાબદારી
MI COACHING STAFF IPL 2027: મુંબઈ ઈન્ડિયન્સે IPL 2027 માટે તેમની નવી કોચિંગ ટીમની જાહેરાત કરી છે.
Published : October 30, 2026 at 1:26 PM IST
MI COACHING STAFF IPL 2027: મુંબઈ ઈન્ડિયન્સે IPL 2027 માટે તેમના નવા કોચિંગ સ્ટાફની જાહેરાત કરી છે. 2026 સીઝન પછી, ટીમે તેના અગાઉના સ્ટાફને બદલી નાખ્યો છે અને વેસ્ટ ઈન્ડિઝના ભૂતપૂર્વ દિગ્ગજ ખેલાડી કિરોન પોલાર્ડને તેના નવા મુખ્ય કોચ તરીકે નિયુક્ત કર્યા છે. પોલાર્ડની નવી ટીમમાં ઘણા જાણીતા ચહેરાઓનો સમાવેશ થાય છે, જેમાં ભૂતપૂર્વ ભારતીય બેટ્સમેન રોબિન ઉથપ્પાનો પણ સમાવેશ થાય છે, જેમણે અગાઉ ટીમ સાથે કામ કર્યું છે. મુંબઈ ફ્રેન્ચાઇઝીએ આગામી IPL સીઝન માટે રોબિન ઉથપ્પા અને ટી. દિલીપને મહત્વપૂર્ણ જવાબદારીઓ સોંપી છે.
ઉથપ્પા બેટિંગ કોચ અને ટી દિલીપને ફિલ્ડિંગ કોચ
IPL 2027 માટે, મુંબઈ ઇન્ડિયન્સે ભૂતપૂર્વ ભારતીય બેટ્સમેન રોબિન ઉથપ્પાને બેટિંગ કોચ તરીકે, ન્યુઝીલેન્ડના ભૂતપૂર્વ ફાસ્ટ બોલર મિશેલ મેકક્લેનાઘનને બોલિંગ કોચ તરીકે, ભારતના ભૂતપૂર્વ ફિલ્ડિંગ કોચ ટી. દિલીપને ફિલ્ડિંગ કોચ તરીકે અને ધવલ કુલકર્ણીને ડેવલપમેન્ટ બોલિંગ કોચ તરીકે નિયુક્ત કર્યા છે. આ બધાને ટીમની રમત શૈલીની સારી સમજ છે અને તેઓ ખેલાડીઓને વિકસાવવામાં અને ટીમને ફરીથી ચેમ્પિયન બનાવવામાં મદદ કરવા માટે સંપૂર્ણપણે તૈયાર છે. આગામી IPL સીઝન માટે મુખ્ય કોચ પોલાર્ડના કોચિંગ સ્ટાફ પાસે વ્યાપક આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ અનુભવ છે.
Mumbai Indians today announced the appointment of Robin Uthappa as Batting Coach, Mitchell McClenaghan as Bowling Coach, T. Dilip as Fielding Coach and Dhawal Kulkarni as Development Bowling Coach for the upcoming IPL 2027 season. They will join Head Coach Kieron Pollard as part of a new-look coaching group that brings together a strong understanding of the Mumbai Indians culture, extensive international experience and a shared commitment to developing talent and delivering success. https://t.co/cA7yI5Khpk— Mumbai Indians (@mipaltan) October 30, 2026
ઉથપ્પા અને મેકક્લેનાઘનને આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટનો અનુભવ
મુંબઈ ઈન્ડિયન્સના નવા કોચિંગ સ્ટાફ પાસે ઘણો અનુભવ છે. રોબિન ઉથપ્પા 2007માં T20 વર્લ્ડ કપ જીતનાર ભારતીય ટીમનો ભાગ હતા, જ્યારે મિશેલ મેકક્લેનાઘન લાંબા સમયથી ન્યૂઝીલેન્ડ માટે રમી રહ્યા છે. ધવલ કુલકર્ણી પાસે આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટનો અનુભવ પણ છે, અને ટી. દિલીપ વ્યાવસાયિક કોચિંગ સેટઅપમાંથી આવે છે. પોલાર્ડના નેતૃત્વ હેઠળ, ટીમનું પ્રાથમિક લક્ષ્ય ખેલાડીઓના કૌશલ્યને નિખારવાનું અને ટીમના પ્રદર્શનમાં સુધારો કરવાનું છે. સૌથી મોટો પડકાર મુંબઈ ઈન્ડિયન્સને ફરીથી ચેમ્પિયન બનાવવાનો રહેશે, કારણ કે ટીમે 2020 થી કોઈ ટ્રોફી જીતી નથી.
ત્રણેય ખેલાડીઓ MI માટે રમી ચૂક્યા છે
IPL 2027 માટે મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ સાથે જોડાયેલા રોબિન ઉથપ્પા, મિશેલ મેકક્લેનાઘન અને ધવલ કુલકર્ણી, અગાઉ ટીમ માટે રમી ચૂક્યા છે. આનો અર્થ એ થયો કે તેઓ બધા તેમની ભૂતપૂર્વ ટીમ, MIમાં પાછા ફર્યા છે. મુખ્ય કોચ કિરોન પોલાર્ડ લગભગ 10 વર્ષથી ટીમના સૌથી મોટા મેચ વિજેતા રહ્યા છે. ફિલ્ડિંગ કોચ ટી. દિલીપ પણ લાંબા સમયથી ભારતીય ટીમ સાથે કામ કરી રહ્યા છે. તેઓ મુંબઈ ઈન્ડિયન્સના મોટાભાગના ખેલાડીઓને સારી રીતે જાણે છે.
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