રજત પાટીદાર બહાર, રિંકુ સિંહને મળી મોટી જવાબદારી
રાઇઝિંગ સ્ટાર્સ એશિયા કપ માટે ઇન્ડિયા એ ટીમમાં ફેરફાર કરવામાં આવ્યા છે. રજત પાટીદારના સ્થાને આયુષ બદોનીનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે.
Published : November 8, 2026 at 2:04 PM IST
RISING STARS ASIA CUP: 'રાઈઝિંગ સ્ટાર્સ એશિયા કપ' માટેની ઈન્ડિયા-એ (India A) ટીમમાં કેટલાક ફેરફારો કરવામાં આવ્યા છે. ઈજાના કારણે રજત પાટીદારે BCCIને જાણ કરી હતી કે તે 50 ઓવરની મેચો માટે ઉપલબ્ધ રહી શકશે નહીં, જેના પરિણામે તેને ટીમમાંથી બહાર કરવામાં આવ્યો છે. તેના સ્થાને આયુષ બદોનીનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. પાટીદારના બહાર થવાથી, મિડલ-ઓર્ડર બેટર રિંકુ સિંહ પર હવે મોટી જવાબદારી આવી છે. ટીમ ઈન્ડિયા આ ટુર્નામેન્ટની પોતાની પ્રથમ મેચ 20 નવેમ્બરે રમશે.
BCCI દ્વારા રજત પાટીદાર અંગે અપડેટ આપવામાં આવી
BCCIના જણાવ્યા અનુસાર, રજત પાટીદાર હાલમાં પોતાની ઈજામાંથી સંપૂર્ણ સ્વસ્થ થવા પર ધ્યાન આપી રહ્યા છે. આ કારણોસર, તેમણે 50 ઓવરની મેચો માટે ઉપલબ્ધ ન રહેવાનો નિર્ણય લીધો છે, જેના પરિણામે 'રાઈઝિંગ સ્ટાર્સ' એશિયા કપ માટેની 'ઈન્ડિયા A' ટીમમાંથી તેમને બાકાત રાખવામાં આવ્યા છે. પસંદગી સમિતિએ હવે તેમના સ્થાને આયુષ બદોનીની પસંદગી કરી છે. પાટીદાર ક્યારે સંપૂર્ણ સ્વસ્થ થઈને 50 ઓવરના ફોર્મેટમાં પરત ફરે છે, તે જોવું રસપ્રદ રહેશે.
🚨 India A Rising Stars Asia Cup Squad Update 🚨 Rajat Patidar has communicated to the BCCI that he should not be considered for selection in the 50-over format as he manages his existing injuries. 📌Rinku Singh named new vice-captain 📌 Ayush Badoni replaces Patidar. More details 🔽 https://t.co/lYEM3nsBIa— BCCI (@BCCI) November 8, 2026
રિંકુ સિંહ વાઈસ-કેપ્ટન બનશે
તિલક વર્મા આ ટુર્નામેન્ટમાં ટીમ ઈન્ડિયાનું નેતૃત્વ ચાલુ રાખશે. જોકે, વાઈસ-કેપ્ટનમાં ફેરફાર કરીને, રિંકુ સિંહને ઈન્ડિયા A ટીમનો નવો વાઈસ-કેપ્ટન તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યો છે. આ ટીમમાં અભિષેક શર્મા અને વૈભવ સૂર્યવંશી જેવા ખેલાડીઓ પણ હશે. વિકેટકીપિંગની જવાબદારી પ્રભસિમરન સિંહ અને કુમાર કુશાગ્રને સોંપવામાં આવી છે. બોલિંગ વિભાગમાં હર્ષિત રાણા, પ્રિન્સ યાદવ અને અરશદ ખાનનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે.
ટીમ ઈન્ડિયાનો પહેલો મુકાબલો નેપાળ સામે થશે
ભારત A 20 નવેમ્બરે વેસ્ટ એન્ડ પાર્ક ઈન્ટરનેશનલ સ્ટેડિયમ ખાતે નેપાળ A સામેની મેચથી પોતાની ટુર્નામેન્ટની શરૂઆત કરશે. ત્યારબાદ 22 નવેમ્બરે તે જ સ્થળે કટ્ટર હરીફ પાકિસ્તાન A સામે ટકરાશે. ત્યારબાદ, 24 નવેમ્બરે, ટીમ દોહા યુનિવર્સિટી ખાતે વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી ગ્રાઉન્ડ માટે UAE સામે ટકરાશે. આ પ્રારંભિક મેચો પછી જ સેમિફાઇનલ અને ફાઇનલ માટેનું ચિત્ર સ્પષ્ટ થશે.
ઈન્ડિયા A ની અપડેટેડ ટીમઃ અભિષેક શર્મા, વૈભવ સૂર્યવંશી, પ્રભસિમરન સિંહ (વિકેટકીપર), તિલક વર્મા (કેપ્ટન), રિંકુ સિંહ (વાઈસ-કેપ્ટન), કુમાર કુશાગરા (વિકેટકીપર), સૂર્યાંશ શેડગે, શાહબાઝ અહેમદ, વિપ્રાજ નિગમ, હર્ષ દુબે, તનુષ કોટિયન, હર્ષિત રાણા, પ્રિંન્સ યાદવ, અર્શદ ખાન અને આયુષ બદોની.
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