ફક્ત 6 સિક્સર....., ઋષભ પંત આ સિદ્ધિ મેળવનાર પ્રથમ ભારતીય ક્રિકેટર બનશે
ભારતીય સ્ટાર વિકેટકીપર-બેટ્સમેન ઋષભ પંત પાસે ભારત-અફઘાનિસ્તાન ટેસ્ટ મેચ દરમિયાન ઐતિહાસિક રેકોર્ડ બનાવવાની તક છે.
Published : June 5, 2026 at 5:47 PM IST
RISHABH PANT: ભારત અને અફઘાનિસ્તાન વચ્ચે 6 જૂનથી એકમાત્ર ટેસ્ટ મેચ શરૂ થવાની છે. બધાની નજર ચંદીગઢના મુલ્લાનપુરમાં રમાનારી આ મેચ પર રહેશે, જ્યાં ભારતીય સ્ટાર વિકેટકીપર-બેટ્સમેન ઋષભ પંત પાસે ઇતિહાસ રચવાની તક છે. ખરેખર, જો ઋષભ પંત અફઘાનિસ્તાન સામેની મેચમાં છ છગ્ગા ફટકારે છે, તો તે એક એવી સિદ્ધિ હાંસલ કરશે જે કોઈ ભારતીય ક્રિકેટરે ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં ક્યારેય હાંસલ કરી નથી. ચાલો તમને ઋષભ પંતના આ સંભવિત રેકોર્ડ વિશે વધુ જણાવીએ...
ઋષભ પંત ઇતિહાસ રચવા માટે તૈયાર
ભારતીય વિકેટકીપર-બેટર ઋષભ પંત પાસે અફઘાનિસ્તાન સામેની એકમાત્ર ટેસ્ટ મેચમાં ઇતિહાસ રચવાની તક છે. જોરદાર છગ્ગા મારવા માટે જાણીતા, પંતે ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં ભારત માટે 94 છગ્ગા ફટકાર્યા છે; ફક્ત છ છગ્ગા મારવાથી તે 100 ટેસ્ટ છગ્ગાના સીમાચિહ્ન સુધી પહોંચશે અને ઇતિહાસ રચશે.
🚨📊 MOST SIXES IN TEST CRICKET HISTORY 👀💥— TheWicketReport (@WicketReport) June 5, 2026
• Ben Stokes — 136* sixes (121* Tests)
• Brendon McCullum — 107 (101)
• Adam Gilchrist — 100 (96)
• Chris Gayle — 98 (103)
• Tim Southee — 98 (107)
• Jacques Kallis — 97 (166)
• Rishabh Pant — 94 (49)*
• Virender Sehwag — 91… pic.twitter.com/C2PQZ6U2wl
હકીકતમાં, ઋષભ પંત આ ફોર્મેટમાં ભારત માટે 100 છગ્ગા ફટકારનાર પ્રથમ બેટ્સમેન બનવા માટે તૈયાર છે. ખરેખર, અત્યાર સુધી કોઈ ભારતીય ખેલાડીએ આ સિદ્ધિ હાંસલ કરી નથી. તેમ છતાં, તે પહેલાથી જ ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં સૌથી વધુ છગ્ગા મારનાર ભારતીય બેટ્સમેન છે. વીરેન્દ્ર સેહવાગ 90 છગ્ગા સાથે બીજા સ્થાને છે, ત્યારબાદ રોહિત શર્મા (88), રવિન્દ્ર જાડેજા (82) અને એમએસ ધોની (78) છે.
ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં ચોથો ખેલાડી બનશે
ઋષભ પંત ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં 100 છગ્ગા ફટકારનાર ચોથો ખેલાડી બનવા માટે તૈયાર છે. ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં સૌથી વધુ છગ્ગા ફટકારવાનો રેકોર્ડ બેન સ્ટોક્સના નામે છે; તેણે 121 મેચમાં 136 છગ્ગા ફટકાર્યા છે. ન્યૂઝીલેન્ડના ભૂતપૂર્વ ખેલાડી બ્રેન્ડન મેક્કુલમ 101 ટેસ્ટ મેચમાં 107 છગ્ગા ફટકારીને યાદીમાં બીજા ક્રમે છે. ઓસ્ટ્રેલિયન દિગ્ગજ એડમ ગિલક્રિસ્ટ 96 ટેસ્ટ મેચમાં 100 છગ્ગા ફટકારીને ત્રીજા ક્રમે છે.
ઋષભ પંતનું ટેસ્ટ કેરિયર
ઋષભ પંતે 2018 માં ટેસ્ટ ડેબ્યૂ કર્યું હતું અને અત્યાર સુધીમાં 49 ટેસ્ટ મેચ રમી છે; 86 ઇનિંગ્સમાં તેણે 42.91 ની સરેરાશથી 3,476 રન બનાવ્યા છે. આ સમયગાળા દરમિયાન, તેણે 8 સદી અને 18 અડધી સદી ફટકારી છે, સાથે 372 ચોગ્ગા અને 94 છગ્ગા પણ ફટકાર્યા છે. નોંધનીય છે કે, અફઘાનિસ્તાન સામેની આગામી ટેસ્ટ મેચ તેની કારકિર્દીની 50મી ટેસ્ટ હશે.
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