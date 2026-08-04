શ્રીલંકામાં ઋષભ પંત ઇતિહાસ રચવા માટે તૈયાર! ક્રિસ ગેલ અને એડમ ગિલક્રિસ્ટનો રેકોર્ડ ખતરામાં
ભારતના વિકેટકીપર-બેટ્સમેન ઋષભ પંત પાસે શ્રીલંકામાં મોટો રેકોર્ડ બનાવીને ક્રિસ ગેલ અને એડમ ગિલક્રિસ્ટને પાછળ છોડી દેવાની તક હશે.
Published : August 4, 2026 at 8:41 PM IST
ભારત અને શ્રીલંકા વચ્ચે બે મેચની ટેસ્ટ શ્રેણી 15 ઓગસ્ટથી શરૂ થવાની છે. ભારતીય ક્રિકેટ ટીમ આ શ્રેણી માટે શ્રીલંકા પહોંચી ચૂકી છે; ટીમ આજે બપોરે (4 ઓગસ્ટ) ભારતથી ઉડાન ભરી અને સાંજ સુધીમાં ગંતવ્ય સ્થાને પહોંચી ગઈ. શુભમન ગિલ આ શ્રેણી માટે ટીમ ઈન્ડિયાનું નેતૃત્વ કરશે, જ્યારે કેએલ રાહુલ ઉપ-કપ્તાન તરીકે સેવા આપશે. રવિન્દ્ર જાડેજા ટીમના સિનિયર અને મુખ્ય ખેલાડીઓમાં સામેલ છે, અને ઋષભ પંત વિકેટકીપર-બેટ્સમેન તરીકે ભૂમિકા ભજવશે.
ભારતના 28 વર્ષીય વિકેટકીપર-બેટર ઋષભ પંત પાસે શ્રીલંકામાં ઇતિહાસ રચવાની તક છે. તે ભારત અને શ્રીલંકા વચ્ચે 15 ઓગસ્ટથી 27 ઓગસ્ટ સુધી રમાનારી બે મેચની ટેસ્ટ શ્રેણી દરમિયાન એક મોટો રેકોર્ડ બનાવી શકે છે. તે પહેલાં, પંત પાસે શ્રીલંકાની ધરતી પર આ સિદ્ધિ હાંસલ કરવા માટે તૈયારી કરવાની પૂરતી તક હશે. ટીમ ઈન્ડિયા 7 ઓગસ્ટથી 9 ઓગસ્ટ સુધી શ્રીલંકામાં ત્રણ દિવસીય પ્રેક્ટિસ મેચ રમવા માટે તૈયાર છે. બે મહત્વપૂર્ણ ટેસ્ટ મેચ પહેલા પંતને આ રેકોર્ડ હાંસલ કરવામાં મદદ કરવા માટે આ તૈયારી મહત્વપૂર્ણ સાબિત થશે.
Shubman Gill, Gautam Gambhir, Yashasvi Jaiswal, and the rest of the Indian team have arrived in Sri Lanka for the two-match Test series.🇮🇳 pic.twitter.com/3lbd5vKnlY— 𝐑𝐮𝐬𝐡𝐢𝐢𝐢⁴⁵ (@rushiii_12) August 4, 2026
શ્રીલંકામાં ઋષભ પંત એક મોટો રેકોર્ડ હાંસલ કરવા માટે તૈયાર
શ્રીલંકામાં રમાનારી બે મેચ દરમિયાન ઋષભ પંત પાસે 100 છગ્ગાના માઇલસ્ટોન સુધી પહોંચવાની તક છે. અત્યાર સુધી, પંતે ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં ભારત માટે 97 છગ્ગા ફટકાર્યા છે. ફોર્મેટમાં છગ્ગાની સદી પૂર્ણ કરવા માટે તેને આ શ્રેણીમાં ફક્ત ત્રણ છગ્ગાની જરૂર છે. વધુમાં, પંત સૌથી ઓછી ઇનિંગ્સમાં 100 ટેસ્ટ છગ્ગા સુધી પહોંચનાર બેટ્સમેન બની શકે છે; આ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરવાથી તે વૈશ્વિક સ્તરે ચોથો અને ભારત તરફથી આવું કરનારો પ્રથમ બેટ્સમેન બનશે.
Sai Sudharsan not seen with the team as Team India departed for Sri Lanka. Auqib Nabi with the squad during the team's departure. 👀— Sonu (@Cricket_live247) August 4, 2026
Devdutt Padikkal set to bat at No. 3 in the first Test. pic.twitter.com/HNWbBIRYJA
ઋષભ પંત પાસે ક્રિસ ગેઇલનો રેકોર્ડ તોડવાની તક છે
જો ઋષભ પંત આ બે મેચમાં 100 છગ્ગા પૂર્ણ કરે છે, તો તે સૌથી ઓછી ટેસ્ટ ઇનિંગ્સમાં 100 છગ્ગાના આંકડા સુધી પહોંચવાના સંદર્ભમાં વેસ્ટ ઇન્ડીઝના ભૂતપૂર્વ વિસ્ફોટક બેટ્સમેન ક્રિસ ગેઇલ અને ન્યુઝીલેન્ડના ભૂતપૂર્વ ઝડપી બોલર ટિમ સાઉથીને પાછળ છોડી દેશે. ગેઇલ અને સાઉથી બંનેએ 98 ટેસ્ટ છગ્ગા ફટકાર્યા છે. પંત પાસે હવે તેમને પાછળ છોડીને 100 છગ્ગાનો માઇલસ્ટોન સુધી પહોંચવાની તક છે. વધુમાં, તેની પાસે 90 થી ઓછા ઇનિંગ્સમાં આ રેકોર્ડ બનાવવાની તક છે.
Every entry feels like a movie scene when it's Rishabh Pant. 🎬🔥 pic.twitter.com/MXrI3Ig4zJ— ARJUN (@ArjunkaRishu) August 4, 2026
ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં સૌથી વધુ છગ્ગા મારનારા ખેલાડીઓ
- બેન સ્ટોક્સ - 138 છગ્ગા
- બ્રેન્ડન મેક્કુલમ - 107 છગ્ગા
- એડમ ગિલક્રિસ્ટ - 100 છગ્ગા
- ઋષભ પંત - 97 છગ્ગા
આ સિદ્ધિ મેળવનાર ભારતનો પ્રથમ બેટ્સમેન બનવા માટે તૈયાર
જો ઋષભ પંત આ શ્રેણી દરમિયાન 100 છગ્ગા ફટકારવા માટે જરૂરી છગ્ગા ફટકારે છે, તો તે ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં 100 છગ્ગા ફટકારનાર પ્રથમ ભારતીય ખેલાડી બનશે. આજ સુધી, કોઈ પણ ભારતીય બેટ્સમેન આ સિદ્ધિ હાંસલ કરી શક્યો નથી. ભારત માટે, વીરેન્દ્ર સેહવાગે ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં 91 છગ્ગા, રોહિત શર્માએ 88 છગ્ગા અને સચિન તેંડુલકરે 69 છગ્ગા ફટકાર્યા હતા; આ દિગ્ગજ ખેલાડીઓ પણ દેશ માટે ફોર્મેટમાં 100 છગ્ગાનો આંકડો પહોંચી શક્યા નથી.
ઋષભ પંતની ટેસ્ટ કારકિર્દી
ઋષભ પંતે અત્યાર સુધી ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં ટીમ ઈન્ડિયા માટે ઉત્કૃષ્ટ પ્રદર્શન કર્યું છે. તેણે 50 મેચોમાં 87 ઇનિંગ્સમાં 3,557 રન બનાવ્યા છે, જેમાં 8 સદી અને 19 અડધી સદીનો સમાવેશ થાય છે. આ સમયગાળા દરમિયાન, તેણે 43.4 ની સરેરાશ અને 74.1 નો સ્ટ્રાઇક રેટ જાળવી રાખ્યો છે. તેનો સર્વોચ્ચ સ્કોર 159* છે, અને તેણે 378 ચોગ્ગા અને 97 છગ્ગા ફટકાર્યા છે.
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