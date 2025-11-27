' સોરી અમે અપેક્ષાઓ પર ખરા ઉતરી શક્યા નહીં...' શરમજનક હાર બાદ ઋષભ પંતે ચાહકોની માફી માંગી
ભારતીય ટીમ દક્ષિણ આફ્રિકા સામેની બે મેચની ઘરઆંગણે ટેસ્ટ શ્રેણી 0-2થી હારી ગઈ.
હૈદરાબાદ: દક્ષિણ આફ્રિકા સામે ઘરઆંગણે 2-0થી મળેલી હારથી ભારતીય ચાહકો નિરાશ છે. તેઓ ટીમ મેનેજમેન્ટ સહિત દરેક ખેલાડીની આકરી ટીકા કરી રહ્યા છે. ગયા વર્ષે ન્યુઝીલેન્ડ દ્વારા 3-0થી વ્હાઇટવોશ કર્યા પછી, કોઈ ચાહકે 2025 માં ભારતીય ટીમને દક્ષિણ આફ્રિકા દ્વારા તેમની જ ધરતી પર 2-0થી વ્હાઇટવોશ કરવામાં આવશે તેવી અપેક્ષા નહોતી.
શાસક વિશ્વ ટેસ્ટ ચેમ્પિયન દક્ષિણ આફ્રિકાએ કોલકાતામાં શ્રેણીની પહેલી મેચ 30 રનથી જીતી, જે 2010 પછી ભારતમાં તેમનો પ્રથમ ટેસ્ટ વિજય હતો. ત્યારબાદ મુલાકાતીઓએ ગુવાહાટીમાં બીજી ટેસ્ટમાં યજમાન ટીમને 408 રનથી હરાવીને શ્રેણી જીતી, જે 25 વર્ષમાં ભારતમાં તેમનો બીજો વિજય હતો. અગાઉ, તેઓએ 2000 માં હેન્સી ક્રોન્જેની કેપ્ટનશીપ હેઠળ ભારતને 2-0થી ક્લીન સ્વીપ કર્યું હતું.
પંતે ચાહકોની માફી માંગી
કારણીક હાર બાદ, શ્રેણીમાં ટીમનું નેતૃત્વ કરનાર ઋષભ પંતે સોશિયલ મીડિયા પર ચાહકોની માફી માંગી અને તેમને ખાતરી આપી કે તેઓ એક ટીમ અને વ્યક્તિગત રીતે મજબૂત વાપસી કરવા માટે સખત મહેનત કરશે.
પંતે ઇન્સ્ટાગ્રામ પર એક ફોટો પોસ્ટ કરીને લખ્યું, "એ વાતમાં કોઈ શંકા નથી કે છેલ્લા બે અઠવાડિયામાં આપણે સારું ક્રિકેટ રમ્યા નથી. એક ટીમ તરીકે અને વ્યક્તિગત રીતે, આપણે હંમેશા ઉચ્ચતમ સ્તર પર પ્રદર્શન કરવા અને અબજો ભારતીયોના ચહેરા પર સ્મિત લાવવા માંગીએ છીએ. દુઃખની વાત છે કે આ વખતે આપણે અપેક્ષાઓ પર ખરા ઉતરી શક્યા નથી, પરંતુ એક ટીમ તરીકે અને વ્યક્તિગત રીતે, આ રમત તમને શીખવાનું, પડવાનું અને વધવાનું શીખવે છે."
અમે વધુ મજબૂત બનીને પાછા આવીશું
તેમણે આગળ લખ્યું, "ભારતનું પ્રતિનિધિત્વ કરવું એ આપણા જીવનનું સૌથી મોટું સન્માન છે. આપણે જાણીએ છીએ કે આ ટીમ શું સક્ષમ છે, અને અમે સખત મહેનત કરીશું, ફરીથી જૂથ બનાવીશું, ફરીથી ધ્યાન કેન્દ્રિત કરીશું અને ટીમ અને વ્યક્તિગત બંને રીતે મજબૂત અને વધુ સારી રીતે પાછા ફરવા માટે ફરીથી સેટ કરીશું. તમારા અતૂટ સમર્થન અને પ્રેમ બદલ આભાર! જય હિંદ."
એ નોંધવું જોઈએ કે ઋષભ પંત ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં ઉપ-કેપ્ટન છે, પરંતુ કેપ્ટન શુભમન ગિલ પહેલી જ મેચમાં ઈજાને કારણે શ્રેણીમાંથી બહાર થયા પછી, પંતે કેપ્ટનશીપ સંભાળી. તેમના કેપ્ટનશિપના કેટલાક નિર્ણયોની પ્રશંસા કરવામાં આવી હતી, પરંતુ ટીમની હાર બાદ તેમને ટીકાનો સામનો કરવો પડ્યો હતો, અને ઘણા લોકોએ તેમના બેટથી વ્યક્તિગત પ્રદર્શનની ટીકા કરી હતી.
