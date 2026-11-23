જ્યારે ઋષભ પંતે સદી ફટકારી, ત્યારે ટીમ ઈન્ડિયા જીતી ના શકી, સેના દેશોનો રેકોર્ડ જોઈને તમને વિશ્વાસ નહીં આવે
ઋષભ પંતે સેના દેશોમાં ભારત માટે સાત ટેસ્ટ સદી ફટકારી છે. ભારત હજુ સુધી એક પણ ટેસ્ટ મેચ જીતી શક્યું નથી.
Published : November 23, 2026 at 7:30 PM IST
RISHABH PANT CENTURIES: ભારતીય વિકેટકીપર-બેટ્સમેન રિષભ પંતે ન્યુઝીલેન્ડ સામે વેલિંગ્ટન ટેસ્ટમાં સદી ફટકારી હતી. પંતની 128 રનની આ ઇનિંગ્સમાં 10 ચોગ્ગા અને 6 છગ્ગા સામેલ હતા. આ સાથે, તે તમામ 'સેના' (SENA) દેશોમાં સદી ફટકારનાર છઠ્ઠો ભારતીય ક્રિકેટર બની ગયો છે. પંત સિવાય, ટેસ્ટ ક્રિકેટના ઇતિહાસમાં અન્ય માત્ર એક જ ભારતીય વિકેટકીપર 'સેના' દેશોમાં સદી ફટકારી શક્યા છે. એમ.એસ. ધોની જેવા દિગ્ગજ ખેલાડીના નામે પણ આ ચાર દેશોમાં એકપણ ટેસ્ટ સદી નોંધાયેલી નથી.
ઋષભ પંતની સદી જીત સુનિશ્ચિત કરી શકી નહીં
ઋષભ પંતે ઇંગ્લેન્ડમાં ચાર સદી ફટકારી છે. તેણે દક્ષિણ આફ્રિકા, ઓસ્ટ્રેલિયા અને ન્યુઝીલેન્ડમાં એક-એક ટેસ્ટ સદી ફટકારી છે. જોકે, ભારત આ સાત મેચોમાંથી એક પણ જીતી શક્યું નથી. આ સાત સદીમાંથી બે મેચ ડ્રો રહી હતી, જ્યારે ભારતીય ટીમ ચાર હારી ગઈ હતી. ગયા વર્ષે, ઇંગ્લેન્ડ સામે લીડ્સ ટેસ્ટમાં, ઋષભ પંતે બંને ઇનિંગ્સમાં સદી ફટકારી હતી, પરંતુ ભારત મેચ જીતવામાં નિષ્ફળ ગયું હતું.
Tough critic, but an even bigger admirer! 🫡👏 Watch the HERO VIDA India Tour of New Zealand, 1st Test Day 4, LIVE NOW on Sony Sports Network TV channels & Sony LIV. #SonySportsNetwork #SonyLIV #NZvIND https://t.co/omYeno8uIO— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) November 22, 2026
ઋષભ પંતે ODI માં સદી સાથે જીત મેળવી છે
ઋષભ પંતે ફક્ત એક જ ODI સદી ફટકારી છે. તેમણે 2022 ના ઇંગ્લેન્ડ પ્રવાસ દરમિયાન 125 રન બનાવ્યા હતા. ભારતે તે મેચ જીતી હતી. માન્ચેસ્ટરના મેદાન પર ટીમ ઇન્ડિયાને 260 રનનો લક્ષ્યાંક આપવામાં આવ્યો હતો. ટીમ ઇન્ડિયાએ 72 રનમાં 4 વિકેટ ગુમાવી દીધી હતી. ત્યાંથી, ઋષભ પંતે હાર્દિક પંડ્યા સાથે 133 રનની ભાગીદારી કરી. પંતે 113 બોલમાં 16 ચોગ્ગા અને 2 છગ્ગા સાથે 125 રન બનાવ્યા. તેમને પ્લેયર ઓફ ધ મેચ પણ જાહેર કરવામાં આવ્યા.
Rishabh Pant’s flamboyant century steered India into the driver’s seat in the Wellington Test 💺 #WTC27 | 📝: https://t.co/R4zvuSfbyN https://t.co/6Vip87vYXg— ICC (@ICC) November 22, 2026
વેલિંગ્ટનમાં રમાયેલી પ્રથમ ટેસ્ટ ડ્રો
ટોસ હાર્યા બાદ, ન્યુઝીલેન્ડે તેમની પ્રથમ ઇનિંગ્સમાં 368 રનનો સ્કોર બનાવ્યો. જવાબમાં, ભારતે ઐતિહાસિક પ્રથમ ઇનિંગ્સનું પ્રદર્શન કર્યું, નવ વિકેટે 720 રન પર પોતાનો ઇનિંગ્સ ડિકલેર કર્યો. બીજી તરફ, ન્યુઝીલેન્ડે તેમની બીજી ઇનિંગ્સમાં 5 વિકેટ ગુમાવીને 239 રન બનાવ્યા જ્યારે બંને ટીમોના ખેલાડીઓએ મેચને ડ્રોમાં સમાપ્ત કરવા માટે સંમતિ વ્યક્ત કરી.
બીજી ટેસ્ટ ક્યારે શરૂ થશે?
ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચેની ટેસ્ટ શ્રેણીની પહેલી મેચ પૂર્ણ થઈ ગઈ છે, અને બીજી મેચ 27 નવેમ્બરથી શરૂ થશે. આ મેચ 27 નવેમ્બરથી 1 ડિસેમ્બર સુધી ક્રાઇસ્ટચર્ચના હેગલી ઓવલ સ્ટેડિયમ ખાતે રમાશે.
આ પણ વાંચોઃ