IPL 2026 પહેલા રિંકુ સિંહ માટે સારા સમાચાર, યોગી સરકારમાં મળશે મોટી જવાબદારી

IPL 2026 પહેલા ભારતીય ક્રિકેટર રિંકુ સિંહ માટે સમાચાર છે. ઉત્તર પ્રદેશ સરકારે એક મહત્વપૂર્ણ જવાબદારી સોંપવાનો નિર્ણય લીધો છે.

રિંકુ સિંહ
રિંકુ સિંહ
Published : March 24, 2026 at 1:06 PM IST

RINKU SINGH SPORTS OFFICER: IPL 2026 ની સીઝન 28 માર્ચથી શરૂ થવાની છે. આ મેગા-ટુર્નામેન્ટ દરમિયાન બધાની નજર કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સના સ્ટાર બેટ્સમેન રિંકુ સિંહ પર રહેશે. પોતાની આક્રમક બેટિંગ શૈલી અને મેચ ફિનિશર તરીકેની પોતાની કુશળતા માટે પ્રખ્યાત, રિંકુ હાલમાં પોતાનું સંપૂર્ણ ધ્યાન IPL પર કેન્દ્રિત કરી રહ્યો છે. IPL ની તૈયારીઓ વચ્ચે, મેદાનની બહાર રિંકુ સિંહ માટે એક મોટા સારા સમાચાર આવ્યા છે. ઉત્તર પ્રદેશ સરકારે તેમને એક મહત્વપૂર્ણ જવાબદારી સોંપવાનો નિર્ણય લીધો છે. રિંકુ સિંહને રાજ્યમાં પ્રાદેશિક રમતગમત અધિકારીના પદ પર નિયુક્ત કરવામાં આવશે.

રિંકુ સિંહને મહત્વની જવાબદારી સોંપવામાં આવી

હકીકતમાં, ઉત્તર પ્રદેશ સરકાર રિંકુ સહિત અનેક ખેલાડીઓને સરકારી નોકરીઓ આપવાની પ્રક્રિયામાં છે જેમણે આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે રાષ્ટ્ર અને રાજ્ય બંનેનું ગૌરવ વધાર્યું છે. આ યાદીમાં રિંકુ સિંહની સાથે અન્ય ઘણા ખેલાડીઓના નામ શામેલ છે. પેરા-એથ્લેટિક્સમાં શાનદાર પ્રદર્શન કરનાર પ્રવીણ કુમાર અને પેરિસ ઓલિમ્પિકમાં હોકી મેડલ વિજેતા રાજ કુમાર પાલને નાયબ પોલીસ અધિક્ષકના હોદ્દા પર નિયુક્ત કરવામાં આવશે.

મુખ્યમંત્રી યોગી આદિત્યનાથ નિમણૂક પત્રો સોંપશે

વધુમાં, પેરા-એથ્લેટ્સ અજિત સિંહ અને સિમરનને જિલ્લા પંચાયત રાજ અધિકારી તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવશે, જ્યારે પ્રીતિ પાલને બ્લોક ડેવલપમેન્ટ ઓફિસરની જવાબદારી સોંપવામાં આવશે. આ બધી નિમણૂકો 'ઉત્તર પ્રદેશ આંતરરાષ્ટ્રીય ચંદ્રક વિજેતાઓ સીધી ભરતી નિયમો-2022' હેઠળ કરવામાં આવી રહી છે, જે ઓલિમ્પિક્સ, પેરાલિમ્પિક્સ, કોમનવેલ્થ ગેમ્સ અને એશિયન ગેમ્સ જેવા મુખ્ય વૈશ્વિક પ્લેટફોર્મ પર મેડલ જીતનારા ખેલાડીઓનું સન્માન કરવા માટે રચાયેલ માળખું છે. મંગળવાર, 24 માર્ચે, મુખ્યમંત્રી યોગી આદિત્યનાથ લખનૌના લોકભવન ખાતે આ ખેલાડીઓને વ્યક્તિગત રીતે નિમણૂક પત્રો સોંપશે.

KKRનો પહેલો મુકાબલો 29 માર્ચે

નોંધનીય છે કે, 2026 IPL સીઝનમાં, રિંકુ સિંહની ટીમ - કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સ (KKR) - 29 માર્ચે તેમના અભિયાનની શરૂઆત કરશે. KKRનો પહેલો મુકાબલો મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ સામે થશે. આ મેચ વાનખેડે સ્ટેડિયમ ખાતે યોજાવાનો છે. રિંકુ સિંહ પહેલી મેચથી જ IPLમાં શાનદાર પ્રભાવ પાડવાનું લક્ષ્ય રાખશે. રિંકુ ઘણા સમયથી KKR ટીમનો અભિન્ન ભાગ રહ્યો છે, 2018 થી ટીમ સાથે સંકળાયેલો છે. તેણે 59 IPL મેચોમાં કોલકાતા માટે 1,099 રન બનાવ્યા છે, જેમાં ચાર અડધી સદીનો સમાવેશ થાય છે. આ સમયગાળા દરમિયાન, તેની સરેરાશ 30.52 અને તેનો સ્ટ્રાઇક રેટ 145.17 રહ્યો છે.

