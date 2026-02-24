ETV Bharat / sports

રિંકુ સિંહ T20 વર્લ્ડ કપ છોડી ઘરે પાછો ફર્યો, ઝિમ્બાબ્વે સામે રમવું મુશ્કેલ

ભારતીય ટીમના સ્ટાર બેટ્સમેન રિંકુ સિંહ T20 વર્લ્ડ કપના મધ્યમાં જ ઘરે પરત ફર્યા છે. તેમના પિતા બીમાર હોવાથી રિંકુને અચાનક ઘરે પરત ફરવું પડ્યું.

RINKU SINGH BACK TO HOME: 2026 ના T20 વર્લ્ડ કપ દરમિયાન ટીમ ઈન્ડિયાને મોટો ઝટકો લાગ્યો છે. સ્ટાર ખેલાડી રિંકુ સિંહને કૌટુંબિક કટોકટીના કારણે ઘરે પરત ફરવું પડ્યું છે. રિંકુ સિંહ ઝિમ્બાબ્વે સામેની આગામી મેચ ગુમાવે તેવી શક્યતા ખૂબ જ છે. સંજુ સેમસન અથવા અન્ય કોઈ ખેલાડી તેની જગ્યાએ લઈ શકે છે. T20 વર્લ્ડ કપમાં ટીમ ઈન્ડિયાની આગામી મેચ 26 ફેબ્રુઆરીએ રમાશે. આ મેચ પહેલા, વિસ્ફોટક બેટ્સમેન રિંકુ સિંહ સ્વદેશ પરત ફર્યો છે. ટીમ ઈન્ડિયાએ મંગળવારે ચેપોક મેદાન પર પ્રેક્ટિસ સેશન યોજ્યું હતું. રિંકુ સિંહ સિવાય તમામ ખેલાડીઓએ સેશનમાં ભાગ લીધો હતો.

રિંકુ સિંહના પિતા બીમાર

રિવસ્પોર્ટ્ઝના અહેવાલ મુજબ, રિંકુ સિંહ તેના પિતાની તબિયત ખરાબ હોવાથી ઘરે પરત ફર્યો છે. 28 વર્ષીય ખેલાડી ઉત્તર પ્રદેશના અલીગઢનો રહેવાસી છે. ભારત 26 ફેબ્રુઆરીએ ઝિમ્બાબ્વે સામે રમવાનું છે. આ પરિસ્થિતિને જોતાં, તે ઝિમ્બાબ્વે સામેની આગામી મેચમાં રમી શકશે તેવી શક્યતા ઓછી છે. ટીમ મેનેજમેન્ટ રિંકુની ઉપલબ્ધતા અંગે તેના પરિવારની પરિસ્થિતિઓને ધ્યાનમાં લીધા પછી અંતિમ નિર્ણય લેશે. હાલમાં, ભારતીય ટીમ અને સપોર્ટ સ્ટાફ રિંકુ સિંહના પરિવાર સાથે સંપર્કમાં છે, અને ખેલાડીની પ્રાથમિકતા આ સમયે તેના પિતા સાથે રહેવાની છે. રિંકુ સિંહ ટીમ સાથે ચેન્નાઈ ગયા હતા અને પિતાના સ્વાસ્થ્ય વિશે માહિતી મળતા જ પાછા ફર્યા હતા.

રિંકુ આ વર્લ્ડ કપમાં પ્રદર્શન નિરાશાજનક

ટીમ ઈન્ડિયા માટે ફિનિશર તરીકેની ભૂમિકા માટે જાણીતા રિંકુ આ વર્લ્ડ કપમાં સારું પ્રદર્શન કરી રહ્યા નથી. તેમણે અત્યાર સુધી પાંચ મેચમાં ફક્ત 24 રન બનાવ્યા છે. તેમણે યુએસએ સામે 14 બોલમાં 6 રન, નામિબિયા સામે 6 બોલમાં 1 રન, પાકિસ્તાન સામે 4 બોલમાં 11 અણનમ અને નેધરલેન્ડ્સ સામે 3 બોલમાં 6 અણનમ બનાવ્યા હતા. તેમણે દક્ષિણ આફ્રિકા સામે ફક્ત બે બોલ રમ્યા હતા પરંતુ કોઈ રન બનાવ્યા વિના આઉટ થયા હતા. આનો અર્થ એ થયો કે રિંકુએ બેટથી પોતાનું ભૂતપૂર્વ કૌશલ્ય બતાવ્યું નથી.

