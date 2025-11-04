ETV Bharat / sports

રિચા ઘોષના બાળપણના કોચે એક મોટું નિવેદન આપતા કહ્યું, "તે ભવિષ્યમાં ભારતની કેપ્ટન બનશે"

રિચા ઘોષના બાળપણના કોચ તપન ભાવલે કહ્યું કે તે શરૂઆતમાં વિકેટકીપર નહોતી, તે પછીથી વિકેટકીપર બની ગઈ.

રિચા ઘોષના બાળપણના કોચનો ઇન્ટરવ્યૂ (Etv Bharat)
સિલિગુડી: ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમ વિશ્વ ચેમ્પિયન બનવાનું સ્વપ્ન જોતી રહે છે. હરમનપ્રીત કૌરની કેપ્ટનશીપ હેઠળ, વાદળી રંગની મહિલા ટીમે રવિવારે નવી મુંબઈમાં દક્ષિણ આફ્રિકાને 52 રનથી હરાવ્યું. 11 ચેમ્પિયન ખેલાડીઓમાં ઉત્તર બંગાળની 22 વર્ષીય રિચા ઘોષ પણ હતી, જેણે 24 બોલમાં 34 રન બનાવીને ટીમની જીતમાં મહત્વપૂર્ણ યોગદાન આપ્યું હતું.

રિચા ઘોષની શરૂઆતની યાત્રા

આ મેચમાં, પહેલા બેટિંગ અને પછી સ્ટમ્પ પાછળ, સિલિગુડીની આ છોકરીએ સમગ્ર મેચ દરમિયાન શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું. પોતાની ક્ષમતાઓમાં વિશ્વાસ વ્યક્ત કરતા, તેના બાળપણના કોચ, તપન ભાવલે આશા વ્યક્ત કરી કે તે ભવિષ્યમાં કેપ્ટન બનશે. આખો દેશ હજુ પણ રિચાના ઉત્કૃષ્ટ પ્રદર્શન વિશે વાત કરી રહ્યો છે, જે પાવર હિટર તરીકે જાણીતી છે. ફક્ત સિલિગુડી કે ઉત્તર બંગાળમાં જ નહીં, પરંતુ રાજ્યની બધી ઉભરતી ખેલાડીઓ રિચા જેવી બનવાનું સ્વપ્ન જોવા લાગી છે.

રિચા ઘોષ (Etv Bharat)

ભાવલે સમજાવ્યું કે રાષ્ટ્રીય ટીમમાં સ્થાન મેળવવું રિચા માટે સરળ નહોતું. સિલિગુડીમાં છોકરીઓ માટે કોઈ સમર્પિત ક્રિકેટ તાલીમ કેન્દ્ર કે શિબિર નહોતી, તેથી તેની પાસે છોકરાઓ સાથે રમવા સિવાય કોઈ વિકલ્પ નહોતો. વધુમાં, તે શરૂઆતથી જ વિકેટકીપર નહોતી. જિલ્લા સ્તરે, તે બેટિંગ અને બોલિંગ બંને સારી કરતી હતી, અને ઘણા સમય પછી જ તેણે વિકેટકીપિંગ શરૂ કર્યું.

રિચા ઘોષના બાળપણના કોચનું નિવેદન

ભવલે કહ્યું, "રિચાએ આઠ વર્ષની ઉંમરે તેના પિતા માનવેન્દ્ર ઘોષના માર્ગદર્શન હેઠળ ક્રિકેટ રમવાનું શરૂ કર્યું હતું, જે પોતે એક ઉત્સાહી ક્રિકેટર હતા. તેણીએ સિલિગુડી કોલેજ ગ્રાઉન્ડ ખાતે બાઘાજતીન ક્રિકેટ એકેડેમીમાં છોકરાઓ સાથે પ્રેક્ટિસ કરવાનું શરૂ કર્યું. તે સમયે પણ, ઉત્તર બંગાળમાં મહિલા ક્રિકેટ ખૂબ લોકપ્રિય નહોતું. જોકે, રિચા અને તેનો પરિવાર દૃઢ નિશ્ચયી રહ્યા."

રિચા ઘોષના બાળપણના કોચ (Etv Bharat)

માનવેન્દ્રને તેની પુત્રીની ક્રિકેટ ક્ષમતાનો અહેસાસ કરવામાં લાંબો સમય લાગ્યો નહીં. તેણે પોતાનું સંપૂર્ણ ધ્યાન તેની રમત પર સમર્પિત કર્યું. રિચા ધીમે ધીમે જિલ્લા સ્તરે પહોંચી ગઈ. બેટ સંભાળતાની સાથે જ તેણે રન બનાવવાનું શરૂ કર્યું. તેના પ્રદર્શને ટૂંક સમયમાં પસંદગીકારોનું ધ્યાન ખેંચ્યું, અને તેણે ક્યારેય પાછળ વળીને જોયું નહીં. બંગાળ માટે રમતી વખતે, તેણીએ અંડર-૧૬ અને અંડર-૧૯ ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમોમાં સ્થાન મેળવ્યું. મહિલા પ્રીમિયર લીગ દરમિયાન તેની પ્રતિષ્ઠામાં વધુ વધારો થયો, જેણે ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમમાં એક આશાસ્પદ ખેલાડી તરીકે તેનું સ્થાન મજબૂત કર્યું.

ભવલે કહ્યું, "રિચા બાળપણથી જ બેટિંગમાં ખૂબ જ સારી હતી. તે દરેક મેચમાં રન બનાવતી હતી. મને લાગે છે કે છોકરાઓ સાથે રમવાથી તે વધુ સારી બની. તે ફક્ત એક જ વાત કહેતી: માનસિકતા... એ સૌથી મહત્વની વાત છે. સાહેબ, જુનિયર્સને તક આપો," તે મને કહેતી.

રિચા ઘોષના બાળપણના કોચ (Etv Bharat)

રિચા સાથે રમતા એક ક્રિકેટરનું નિવેદન

તેમણે આગળ કહ્યું, "રિચા ખૂબ જ શાંત અને સંયમિત છે અને છોકરાઓ સાથે પણ સારી રીતે રમે છે. તે શરૂઆતમાં વિકેટકીપર નહોતી. મેં જિલ્લા સ્તરની મેચોમાં તેને બોલ બનાવ્યો. પછીથી, તેણીએ કીપિંગ કરવાનું શરૂ કર્યું, પરંતુ તે એટલી સારી હતી કે તે ઝડપથી શીખી ગઈ. હવે, રિચાને જોઈને, ઘણી બધી છોકરીઓ ક્રિકેટ શીખશે. અમને તેના પર ખૂબ ગર્વ છે."

સિલિગુડીની ક્રિકેટર શિંજિની સરકારે, જેમણે એક સમયે રિચાને રમતી જોઈ હતી, કહ્યું, "દીદી શાનદાર રમતી હતી. અમને તેના પર ખૂબ ગર્વ છે. અમે પણ દીદીની જેમ દેશ માટે રમવા માંગીએ છીએ."

ભાસ્કર દત્ત મજુમદારે રિચા વિશે કહ્યું

સિલિગુડી સબ-ડિવિઝનલ સ્પોર્ટ્સ કાઉન્સિલના સેક્રેટરી ભાસ્કર દત્ત મજુમદારે કહ્યું, "આપણી ખુશી શબ્દોમાં વ્યક્ત કરી શકાતી નથી. રિચાએ દેશભરમાં સિલિગુડીનું ગૌરવ વધાર્યું છે. તેણીએ દરેક ઇનિંગ જે રીતે રમી છે તે અદ્ભુત છે."

